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Море огня в Арктике: авиация, танки и артиллерия ВМФ показали, что ждёт врага на Севере (ФОТО, ВИДЕО)

04:38. 6 апреля 2019 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал:
Море огня в Арктике: авиация, танки и артиллерия ВМФ показали, что ждёт врага на Севере (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота на одном из арктических полигонов провели тактическое учение с боевой стрельбой танков, артиллерии и с применением авиации.

В ходе учения были отработаны действия военнослужащих при получении внезапных вводных. Подразделения отработали подъем по тревоге, совершение марша на штатной технике в заданный район и занятие позиций для ведения обороны, выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи и тылового обеспечения, сообщает пресс-служба Северного флота.

На завершающем этапе учения мотострелки, используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли позиции условного противника, отработали тактические действия при ведении оборонительного боя и перехода в контратаку с выполнением боевых стрельб.

Экипажи танков Т-72Б3, боевые расчёты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Акация» выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника. Операторы комплексов противотанковых управляемых ракет «Фагот» уничтожили мишени, имитирующие боевую технику противника.

В ходе учения было отработано взаимодействие подразделений сухопутных войск и авиации. Тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 М оказали огневую поддержку мотострелкам, поразив цели условного противника.

Прикрытие подразделений от ударов с воздуха осуществили расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» и «Стрела», а также комплексов РЭБ. Особое внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

Медицинские подразделения мотострелковой бригады отработали эвакуацию условно раненых военнослужащих с поля боя и оказание медицинской помощи в полевых условиях.

По завершении учения личный состав и техника подразделений мотострелковой бригады Северного флота вернулись в пункты постоянной дислокации.

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Море огня в Арктике: авиация, танки и артиллерия ВМФ показали, что ждёт врага на Севере (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Море огня в Арктике: авиация, танки и артиллерия ВМФ показали, что ждёт врага на Севере (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Море огня в Арктике: авиация, танки и артиллерия ВМФ показали, что ждёт врага на Севере (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1554392766

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 677 545
    Dasha 6 апреля 2019 в 9:40 Ссылка
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    ЛЮБО!!
    Друзья!
    Наши древние космические Предки говорили: “В единстве СИЛА БРАТ”!
    Север это НАША исконная земля. Там под льдами стоят ВАСТИОНЫ ( это не опечатка) Предков, которые были уничтожены “СС” в неравной битве!
    И эта битва не окончена!
    Помните! Полюса наши. Там и пирамиды НАШИ ( со славяницей на стенах) стоят.
    Любо видеть, что СЕВЕР ПОМНИТ!
    Любо!

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