Кто был виноват в гибели “Тирпица”
19:41. 6 апреля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О поисках виноватых в гибели немецкого линкора "Тирпиц" у берегов Норвегии осенью 1944 года.
"Не виноватая я!"
Довольно забавные разборки между немецкими военными, связанные с фактом потопления английской авиацией линкора "Типриц". Случилось это 12 ноября 1944 года, причем при весьма интересных обстоятельствах. С одной стороны, успеху данной операции способствовали грамотные действия английской авиации, а вот с другой… По документам довольно хорошо видно, что отчасти успеху англичан способствовало головотяпство немецких военных, причем на разных уровнях и разных частей. В итоге высокие чины устроили переписку со старательным перекладыванием ответственности за потопление самого крупного немецкого военного корабля друг на друга.
https://yuripasholok.livejournal.com/11733375.html – цинк
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1498383676960230&id=100003658361361 – первоисточник
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4901022.html