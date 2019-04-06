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Кто был виноват в гибели “Тирпица”

19:41. 6 апреля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


О поисках виноватых в гибели немецкого линкора "Тирпиц" у берегов Норвегии осенью 1944 года.

"Не виноватая я!"

Довольно забавные разборки между немецкими военными, связанные с фактом потопления английской авиацией линкора "Типриц". Случилось это 12 ноября 1944 года, причем при весьма интересных обстоятельствах. С одной стороны, успеху данной операции способствовали грамотные действия английской авиации, а вот с другой… По документам довольно хорошо видно, что отчасти успеху англичан способствовало головотяпство немецких военных, причем на разных уровнях и разных частей. В итоге высокие чины устроили переписку со старательным перекладыванием ответственности за потопление самого крупного немецкого военного корабля друг на друга.



















https://yuripasholok.livejournal.com/11733375.html – цинк
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1498383676960230&id=100003658361361 – первоисточник

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4901022.html

Метки: 1944, авиация, британская империя, война на море, вторая мировая война, Германия, история, кригсмарине, норвегия, скандинавия, тирпиц, третий рейх

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