Высокогорный водный канал инков в Перу
09:34. 5 апреля 2019 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Недалеко от города Кахамарка в перу есть местечко Кумбе Майо (Cumbe Mayo). Там в скальных массивах вырублен небольшой водный канал, который имеет местами очень необычную форму. Канал или акведук находится на высоте 3300 м и имеет длину примерно 8 км.
Канал вырублен в скальной породе. Местами в нем находятся повороты, которые не плавные как в реках, а имеют изгиб под 90 гр.
Для чего нужно было делать такие резкие повороты для потоков воды – мы уже врят ли узнаем. Не исключено, что инки (или до инкские культуры) нашли такую форму канала эстетичной. А может быть повторили форму разлома, слегка его увеличив в ширине. Но это не самый важный вопрос. Более важный вопрос – как и чем они это сделали? Чем вырубали в породе такие ровные грани? У меня есть ответ, напишу кратко про свою гипотезу.
Качество русла канала в камне очень высокое. Это именно прорезание, а не выдалбливание чем-то.
Для начала предлагаю посмотреть где находится это место, откуда вытекает вода. Территория представляет из себя пейзажи вот с такими каменными лесами, останцами, столбами.
По моей гипотезе эти породы были выдавлены из недр пластичными по типу минеральных туфов. В свое время одновременно с их выходами происходили мощные изливания водных масс, приводящие к потопам в различных местностях по всей Земле. Мощные выходы воды происходили одновременно с выходами этих останцев. Аналогичные образования в огромном числе находятся в Восточной и Южной Сибири.
Так вот, остаточные явления в таких местах – это выходы воды в виде родников, ручьев, небольших рек. В Сибири, почти с каждой горы где встречаются такие останцы, с вершин и со склонов стекают ручьи и реки. И они всегда полноводные. В этом журнале у меня на эту тему находится более десятка статей. Например, этот цикл: ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ – ПРИЧИНА ПОТОПА. ЧАСТЬ 8
На фотографии слева видны следы эрозии в скальном останце. Это с него стекали когда-то воды, проточив такую «борозду». Сейчас процесс медленно спадает на нет, скорее всего объем воды уменьшается с каждым годом.
Это подтверждают фотографии ниже. На одной вода в канале есть, а на другой ее уже нет. Либо канал периодически пересыхает, либо воды выходит из недр совсем мало в настоящее время.
То, что потоки воды были раньше более мощные, канал был полноводным, говорит этот мост:
Все заилилось и заросло травой. Когда-то здесь кипела жизнь, по всей видимости. И люди могли уйти по причине ухода воды в канале.
Вдоль канала местами на камнях имеются нанесенные узоры и петроглифы:
Т.е. древние мастера были не очень загружены работой и выбивали эти барельефы? Скорее всего, это было дело десяти минут. Считаю, что порода была еще в пластичном состоянии и легко поддавалась обработке даже любой деревяшкой. Рабочие прорезали канал чем-то вроде пил и вынимали блоки. А на части камней в перерывах занимались творчеством.
Короткий видеоролик в видом канала:
Куда отводили воду? Думаю, для полива полей и для бытовых нужд. Вода из недр родниковая, ее можно было даже пить. Это было что-то типа акведука.
Вот вкратце мои ответы на вопросы: как вырезали? Откуда вода в канале? Для чего канал? Если есть свои мысли – пишите в комментариях.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://paikea.ru/peru-cajamarca-cumbe-mayo/amp/
http://www.paranormalne.pl/topic/37453-cumbe-mayo/
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Канал вырублен в скальной породе. Местами в нем находятся повороты, которые не плавные как в реках, а имеют изгиб под 90 гр.
Для чего нужно было делать такие резкие повороты для потоков воды – мы уже врят ли узнаем. Не исключено, что инки (или до инкские культуры) нашли такую форму канала эстетичной. А может быть повторили форму разлома, слегка его увеличив в ширине. Но это не самый важный вопрос. Более важный вопрос – как и чем они это сделали? Чем вырубали в породе такие ровные грани? У меня есть ответ, напишу кратко про свою гипотезу.
Качество русла канала в камне очень высокое. Это именно прорезание, а не выдалбливание чем-то.
Для начала предлагаю посмотреть где находится это место, откуда вытекает вода. Территория представляет из себя пейзажи вот с такими каменными лесами, останцами, столбами.
По моей гипотезе эти породы были выдавлены из недр пластичными по типу минеральных туфов. В свое время одновременно с их выходами происходили мощные изливания водных масс, приводящие к потопам в различных местностях по всей Земле. Мощные выходы воды происходили одновременно с выходами этих останцев. Аналогичные образования в огромном числе находятся в Восточной и Южной Сибири.
Так вот, остаточные явления в таких местах – это выходы воды в виде родников, ручьев, небольших рек. В Сибири, почти с каждой горы где встречаются такие останцы, с вершин и со склонов стекают ручьи и реки. И они всегда полноводные. В этом журнале у меня на эту тему находится более десятка статей. Например, этот цикл: ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ – ПРИЧИНА ПОТОПА. ЧАСТЬ 8
На фотографии слева видны следы эрозии в скальном останце. Это с него стекали когда-то воды, проточив такую «борозду». Сейчас процесс медленно спадает на нет, скорее всего объем воды уменьшается с каждым годом.
Это подтверждают фотографии ниже. На одной вода в канале есть, а на другой ее уже нет. Либо канал периодически пересыхает, либо воды выходит из недр совсем мало в настоящее время.
То, что потоки воды были раньше более мощные, канал был полноводным, говорит этот мост:
Все заилилось и заросло травой. Когда-то здесь кипела жизнь, по всей видимости. И люди могли уйти по причине ухода воды в канале.
Вдоль канала местами на камнях имеются нанесенные узоры и петроглифы:
Т.е. древние мастера были не очень загружены работой и выбивали эти барельефы? Скорее всего, это было дело десяти минут. Считаю, что порода была еще в пластичном состоянии и легко поддавалась обработке даже любой деревяшкой. Рабочие прорезали канал чем-то вроде пил и вынимали блоки. А на части камней в перерывах занимались творчеством.
Короткий видеоролик в видом канала:
Куда отводили воду? Думаю, для полива полей и для бытовых нужд. Вода из недр родниковая, ее можно было даже пить. Это было что-то типа акведука.
Вот вкратце мои ответы на вопросы: как вырезали? Откуда вода в канале? Для чего канал? Если есть свои мысли – пишите в комментариях.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://paikea.ru/peru-cajamarca-cumbe-mayo/amp/
http://www.paranormalne.pl/topic/37453-cumbe-mayo/
***
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Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен.