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Высокогорный водный канал инков в Перу

09:34. 5 апреля 2019 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:
Недалеко от города Кахамарка в перу есть местечко Кумбе Майо (Cumbe Mayo). Там в скальных массивах вырублен небольшой водный канал, который имеет местами очень необычную форму. Канал или акведук находится на высоте 3300 м и имеет длину примерно 8 км.



Канал вырублен в скальной породе. Местами в нем находятся повороты, которые не плавные как в реках, а имеют изгиб под 90 гр.


Для чего нужно было делать такие резкие повороты для потоков воды – мы уже врят ли узнаем. Не исключено, что инки (или до инкские культуры) нашли такую форму канала эстетичной. А может быть повторили форму разлома, слегка его увеличив в ширине. Но это не самый важный вопрос. Более важный вопрос – как и чем они это сделали? Чем вырубали в породе такие ровные грани? У меня есть ответ, напишу кратко про свою гипотезу.



Качество русла канала в камне очень высокое. Это именно прорезание, а не выдалбливание чем-то.

Для начала предлагаю посмотреть где находится это место, откуда вытекает вода. Территория представляет из себя пейзажи вот с такими каменными лесами, останцами, столбами.



По моей гипотезе эти породы были выдавлены из недр пластичными по типу минеральных туфов. В свое время одновременно с их выходами происходили мощные изливания водных масс, приводящие к потопам в различных местностях по всей Земле. Мощные выходы воды происходили одновременно с выходами этих останцев. Аналогичные образования в огромном числе находятся в Восточной и Южной Сибири.

Так вот, остаточные явления в таких местах – это выходы воды в виде родников, ручьев, небольших рек. В Сибири, почти с каждой горы где встречаются такие останцы, с вершин и со склонов стекают ручьи и реки. И они всегда полноводные. В этом журнале у меня на эту тему находится более десятка статей. Например, этот цикл: ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ – ПРИЧИНА ПОТОПА. ЧАСТЬ 8


На фотографии слева видны следы эрозии в скальном останце. Это с него стекали когда-то воды, проточив такую «борозду». Сейчас процесс медленно спадает на нет, скорее всего объем воды уменьшается с каждым годом.

Это подтверждают фотографии ниже. На одной вода в канале есть, а на другой ее уже нет. Либо канал периодически пересыхает, либо воды выходит из недр совсем мало в настоящее время.



То, что потоки воды были раньше более мощные, канал был полноводным, говорит этот мост:


Все заилилось и заросло травой. Когда-то здесь кипела жизнь, по всей видимости. И люди могли уйти по причине ухода воды в канале.

Вдоль канала местами на камнях имеются нанесенные узоры и петроглифы:



Т.е. древние мастера были не очень загружены работой и выбивали эти барельефы? Скорее всего, это было дело десяти минут. Считаю, что порода была еще в пластичном состоянии и легко поддавалась обработке даже любой деревяшкой. Рабочие прорезали канал чем-то вроде пил и вынимали блоки. А на части камней в перерывах занимались творчеством.

Короткий видеоролик в видом канала:



Куда отводили воду? Думаю, для полива полей и для бытовых нужд. Вода из недр родниковая, ее можно было даже пить. Это было что-то типа акведука.

Вот вкратце мои ответы на вопросы: как вырезали? Откуда вода в канале? Для чего канал? Если есть свои мысли – пишите в комментариях.

Источники:
[Spoiler (click to open)]http://paikea.ru/peru-cajamarca-cumbe-mayo/amp/
http://www.paranormalne.pl/topic/37453-cumbe-mayo/
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Источник: https://sibved.livejournal.com/294590.html

Метки: геология, древние строения, история, каналы, катастрофы, пластичный камень, технологии, уникальные объекты

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