Time посвятил обложку нового номера “тайному плану” Путина
19:55. 5 апреля 2019 Просмотров - 89 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: © Time Inc.
Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.
На ней изображен человек, похожий на Путина, который стоит, опираясь руками на земной шар. При этом по поверхности планеты разбросаны белые указатели с красными звездами.
“Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы”, – гласит подзаголовок на обложке. При этом слово “новый” выделено курсивом.
Таким образом автор, вероятно, намекает на историю с “российским вмешательством” в американские выборы, подтверждений которой так и не нашлось. Однако журналистов Time не убедил официальный доклад Минюста США, согласно которому президент Дональд Трамп и его штаб не состояли в сговоре с Москвой, и они приписали России “новый тайный план”.
В сопроводительной статье утверждается, что Москва создает “мировую сеть тиранов”. По мнению автора материала, Россия вмешалась во внутренние дела Судана, Сирии, Венесуэлы и других государств, чтобы там закрепились подконтрольные Москве “режимы”.
Журналист не упоминает о разрушениях и катастрофах, к которым привели военные операции американцев и их союзников по всему миру. В статье, в частности, ничего не сказано о том, являются ли бомбардировки территории Сирии коалицией во главе с США без санкции ООН и призывы к насильственному свержению легитимного лидера Башара Асада вмешательством. Ситуация в Венесуэле, где оппозиционер Хуан Гуаидо объявил себя президентом при поддержке Соединенных Штатов, по мнению автора статьи, также является примером “российского вмешательства”, потому что Москва отказалась признавать самопровозглашенного “главу государства”.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/43804-time-posvyatil-oblozhku-novogo-nomera-taynomu-planu-putina.html
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От бессилия это ребятки таймеры-тамплиеры.)))Ваши то прогнозы уже второй год не сбываются,ну и обьявлен главный “виновник”.)Теперь то не только рагули должны желать свержения Путина,но и весь мир должен превратиться в рагулей.)А дело то все маятнике,рано или поздно ваш уютный мирок выстроенный для испранных должен рухнуть из за несовершенства и непонимания мировых процессов.Все,ваше время истекло господа масоны,пора на свалку истории.)
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“Хитрый план” – прошлый век. Грибы – сила. Спросил бы у Кужугетыча…
- Кроме шуток, ВВП действительно не читаем.
- Это не только хорошо, это иногда плохо.
- Это плохо тем, что люди должны верить на слово в то, что и на первый и на второй взгляд – совершенно неправдоподобно (И какая после этого поддержка?…).