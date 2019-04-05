Time посвятил обложку нового номера “тайному плану” Путина

Журналист не упоминает о разрушениях и катастрофах, к которым привели военные операции американцев и их союзников по всему миру. В статье, в частности, ничего не сказано о том, являются ли бомбардировки территории Сирии коалицией во главе с США без санкции ООН и призывы к насильственному свержению легитимного лидера Башара Асада вмешательством. Ситуация в Венесуэле, где оппозиционер Хуан Гуаидо объявил себя президентом при поддержке Соединенных Штатов, по мнению автора статьи, также является примером “российского вмешательства”, потому что Москва отказалась признавать самопровозглашенного “главу государства”.