Революция, которую опять никто не заметил.

Пока профаны смотрели на Украину, США и Китай, главное случилось в Швейцарии.

Настоящие революции делаются не на площадях, а в тиши кабинетов, и потому произошедшую 29 марта 2019 года мировую революцию никто не заметил. Лишь по периферии информационного поля прошла небольшая волна, и импульс угас, потому что ситуация описывалась в терминах, непонятных широким народным массам. Никаких там "Свобода, равенство, братство", "Родина или смерть" или "Власть Советам, мир народам, хлеб голодным, заводы рабочим, земля крестьянам" - никаких этих шедевров мирового популизма использовано не было. И потому то, что произошло, в России поняли несколько человек. И дали такие комментарии, что массы их или не дослушали, или не дочитали до конца. Или дослушали, но ничего не поняли.

А напрасно, потому что мир изменился так кардинально, что впору Натану Ротшильду, смяв в руке кепку, забраться на бронированный Роллс-Ройс, и прокричать с него на всю Вселенную: "Товарищи! Всемирная революция, о необходимости которой так долго говорили революционеры, свершилась!" И он был бы полностью прав. Просто результаты революции будут реализованы медленно, и потому они незаметны для населения. Но последствия тем не менее скоро увидят абсолютно все, вплоть до самой последней кухарки, даже не стремящейся научиться управлять государством.

Революция эта называется "Базель III", и совершена она Банком международных расчётов имени небезызвестного Бернарда Баруха. Суть её в следующем: БМР руководит МФВ, а тот, в свою очередь, центральными банками всех стран. Орган такого контроля называется БКБН - Базельский комитет по банковскому надзору. Это вам не какой-то завалящий Госдеп США или сявочный Конгресс американских секторов. Это вам не тупой Пентагон, мелкий Минфин, бегающее на подхвате ЦРУ или Дом колхозника под названием "Белый дом".

Это даже не распоряжающиеся всем этим "богатством" банки Федеральной резервной системы США. Это Правительство их всех вместе взятых. То Правительство, о назначивших которое лицах и вовсе в мире не говорят вслух. А если и говорят, то или в пустоту, или лишаются языка вместе с головой. А скорее всего и вовсе до этой стадии не доходят.

БКБН - это Политбюро мира, чьим Генсеком по слухам является товарищ Барух, а подпольный состав ЦК и вовсе засекречен. У него есть много эвфемизмов, самый адекватный из которых - "Цюрихские гномы". Так называют швейцарских банкиров, и то не хозяев коммерческих банков, а именно тех самых сидящих в швейцарском городе Базеле невзрачных мужчин, напасть на которых не смел даже Гитлер, присоединявший к Рейху весь мир, но всю войну сохранявший нейтралитет со Швейцарией. А ведь, как известно, в Швейцарии, кроме швейцарских стрелков, толком армии и нет. Кого же так боялся бесноватый фюрер?

Тем не менее, вышедшие 29.03.19 г. "рекомендации" БКБН со щелчком каблуков немедленно приняли к исполнению все Центральные банки мира. И наш Российский ЦБ - не исключение. Об этом есть даже сообщение пресс-службы ЦБ РФ, размещённое на официальном сайтеЦБ. Называется оно "О сроках внедрения Базеля III". Запланирована мировая революция была в 2017-м - (магия дат и цифр или просто совпадение?), а начата сейчас.

Суть её проста. В мире отменяется созданная в 1944-м в Бреттон-Вудсе и реформированная в 1973-м в Ямайке система монопольного долларового господства, где золото было признано утратившим силу эквивалентом мировых денег. Доллар и стал мировыми деньгами, а золото стало обыкновенным биржевым товаром, типа металла или сахара, торговавшихся в Лондоне на сырьевых биржах. Правда, определяли погоду тут всего три фирмы "Лондонского пула", принадлежащие и того меньшему числу хозяев, но тем не менее наполнителем доллара стало не золото, а нефть.

С тех пор мы живём именно в таком мире. Золото считалось резервом третьей категории для всех банков, от центральных до коммерческих, где резервы были прежде всего в долларах и облигациях США. Нормы Базеля III требуют увеличения прежде всего денежных резервов. Это связывало объёмы денежных ресурсов банков, которыми те могли совершать экспансию, но было вынужденной мерой для сохранения устойчивости мировой банковской системы, которая в кризис показала недостаточность.

В России ура-патриоты очень этим возмущались, требуя отказа от Базеля III, который называли признаком "отсутствия суверенитета". На самом деле это вполне обычное требование соблюдать мировые стандарты безопасности банков, которые становились жёстче, но так как мы не печатали доллары, то по нам это, разумеется, било. А так как альтернатива - это выход из мировых финансовых связей в полную изоляцию, то такую дурь, даже обозначенную ура-патриотами словом "суверенитет", наши власти, естественно, принять не пожелали. Назвать суверенитетом свободу сунуть голову в петлю - это, согласитесь, странная трактовка термина.

Решение Базеля III означало, что на балансах банков мира золото как резерв третьей категории оценивалось прежде в 50% своей стоимости. При этом все хозяева мировых денег торговали золотом не в натуре, а на бумаге, без перемещения реального металла, объёма которого в мире не хватало для реальных сделок. Делалось это для того, чтобы придавить цену на золото, держать её максимально низкой. Прежде всего именно в интересах доллара. Ведь доллар привязан к нефти, которая должна была стоить не ниже цены одного грамма золота за баррель.

И теперь всего навсего решили причислить золото не третьей, а к первой категории. И значит можно теперь его оценить не в 50, а в 100% своей стоимости. Это ведёт к переоценке валюты баланса и в применении к России означает, что нам теперь можно спокойно, на всех законных основаниях влить в экономику почти 3 триллиона рублей. Если точно, то 2,95 триллиона рублей или 45 миллиардов долларов по курсу плюс к нынешней валюте баланса. ЦБ РФ может влить эти деньги в нашу экономику на всех законных основаниях. Как он на самом деле поступит - пока не известно. Спешка тут без расчёта всех последствий сверхопасна. Хотя такая эмиссия считается неинфляционной, по факту всё намного сложнее.

В мире в течение нескольких месяцев пока ничего не изменится. Разворот будет очень медленным. У США золотой запас официально составляет 8133,5 тонн, но есть такое дело, как финансовый мультипликатор: на один золотой доллар банки печатают 20-30 бумажно-компьютерных. То есть США могут дополнительно получить официально всего 170 миллиардов долларов, а с учётом мультипликатора 4,5 триллиона долларов. Это объясняет, почему ФРС придерживает рост учётной ставки и пока сохраняет курс на снижение валюты баланса - опасаются скачка гиперинфляции.

Но свои золотовалютные резервы теперь переоценят все крупнейшие государства, держатели золота. Это Германия, Италия, Франция, Россия, Китай и Швейцария - страны, где золотой запас превышает 1 тысячу тонн. Заметьте - в этом списке нет надутой Британии. Её запасы меньше 1000 тонн. Эксперты подозревают, что возможно не случайно совпали даты выхода Британии из ЕС с датой Базеля III. Возросшая финансовая мощь лидеров Европы Германии и Франции способна полностью довершить разгром Британии на европейском континенте. Надо было уносить ноги как можно быстрее.

Таким образом нас можно вроде бы и поздравить - эпоха доллара, длящаяся с 1944 года по 2019 годы, закончена. Теперь золото восстановлено в своих правах и является не биржевым металлом, а мировыми деньгами наравне с долларом, евро и британским фунтом. Теперь золото станет дорожать, и его цена поднимется с 1200–1400 долларов за тройскую унцию до 1800 - 2000 долларов уже к этой осени. Теперь ясно, зачем Россия и Китай все эти годы так упорно переливали доходы от экспорта в рост золотых запасов. Сложилась ситуация, когда продавать золото в мире теперь не будет никто.

Впрыскивания дополнительных денег мировой экономике хватит на 3 - 4 месяца. В США эти деньги могут быть направлены на погашение астрономической задолженности по долгу. Возможно, это и было не последним мотивом такого решения Цюриха. Но главное всё-таки - это попытка выскользнуть из-под Пизанской башни падающего доллара. Так как доллар и нефть связаны, то рост цены золота потянет рост цены нефти. Сейчас баррель стоит столько, сколько стоит 1, 627 граммов золота. Рост цены вызовет обвал мировой экономики, где 85% денежной долларовой массы крутится в фондовых суррогатах типа акций, облигаций и трежерис. Связать такую дополнительную массу денег биржа уже не сможет.

Нефтяникам будет хорошо, даже, возможно, лучше всех, но недолго. Крах экономики из-за дорогой нефти станет крахом и нефтяников. Именно это - главная причина, по которой наши права на дополнительную эмиссию вполне могут оставаться неиспользованными в полном объёме, хотя подарок в таком виде полностью не проигнорируют. Майские указы Путина в нынешнем контексте понимаются совсем иначе. Россия убегает от нефтяной модели экономики всеми способами. Включая политические реформы и смену элит.

Однако, почему решение Базеля есть революция? Потому что уже с осени в мировой экономике начнётся финансовое наводнение. Это повлечет ускорение обособления от системы доллара со стороны России и Китая и крах экономик, полностью висящих на долларе - это страны-вассалы США. Им будет хуже всех. А это значит, что повод уйти на дистанцию между ЕС и США возрастёт в разы. Мир ожидает перекройка карты глобальных союзов.

И перекройка этих союзов будет проводиться далеко не в последнюю очередь военными методами. Или с их частичным использованием, но так или иначе, силовых аргументов в мире прибавится до уровня почти гарантированной войны. "Почти" - это наша надежда на спасение, так как США теряют все основные инструменты воздействия на этот мир. Кроме силы.

Но не для того "Цюрихские гномы" создавали этот мир, чтобы США его так просто превратили в радиационный пепел. США будут поливать холодной водой, как аварийный ядерный реактор, а мир вступил в полосу самых глобальных трансформаций за последние несколько столетий. Революция, о которой так долго говорили те, кто её ждал, и те, кто её боялся, началась. Просьба пристегнуть ремни и не курить, командир корабля и экипаж желают вам приятного полёта.

Источник: http://www.iarex.ru/articles/65626.html