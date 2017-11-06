Революции без жертв не бывает

Однако следует учитывать, что нами принимается во внимание и утверждённая Минобрнауки России Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая в себя Историко-культурный стандарт, который содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого и согласно которому 1917 год — это год Великой российской революции (кстати, для иностранцев, что российский, что русский — всё одно — russian, это только у нас стыдливо называют всё русское российским, хотя только Октябрьскую революцию можно было бы назвать русской и то частично, на основе не зависящего от её настоящих организаторов соучастия в ней истинных, а не названных большевиков).

Помимо общесловарного определения поясним кое-какие аспекты используемого нами термина «революция», применительно к нашим реалиям. Эта публикация, как и ряд других, посвящена главному событию 1917 года — Великой Октябрьской социалистической революции, столетие которой неуклонно приближается.

Главный термин статьи — жертва. Чтобы не было двусмысленности в восприятии этого понятия, будем иметь в виду, что в наших рассуждениях под этим словом мы будем использовать только три из шести его трактовок, которые даются в словаре Ушакова. А именно:

Революция , как её определяют в словарях — это коренной и резкий переворот в общественно-политических отношениях, насильственым путём приводящий к смене общественного строя. А насилие не обходится без жертв.

Прежде, чем непосредственно перейти к изложению сути предлагаемого материала, определимся с основными понятиями, о которых в нём пойдёт речь.



Основными её этапами в историко-культурном стандарте названы: «восстание в Петрограде и падение монархии («февральская революция»)» и «свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»)».

Заметим, что определённая логика в этом подходе к историческим событиям есть, так как взаимосвязь между событиями «февральского государственного переворота, организованного буржуазной элитой» (см. нашу статью «Государственная Дума Российской Империи — булыжник Революции» http://inance.ru/2017/10/gosduma-bulyzhnik-revolyucii/) и Великой Октябрьской социалистической революцией, безусловно, существует, однако настоящая революция, которая привела к смене одного социально-экономического строя другим — была всё-таки одна и свершилась она в октябре 1917 года. Или как «аккуратно» выразился Владимир Путин в своём выступлении 19 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» (http://tass.ru/politika/466160):

«Общественная модель, идеология, которую на первом этапе после революции пыталось реализовать государство, дала мощный стимул для преобразований по всему миру».

И мы согласны с этой оценкой Владимира Путина. Великая российская революция во всей её полноте — преобразила весь мир, улучшила жизнь миллиардов людей (если учитывать тот толчок, который она дала западным и прочим странам — это верный счёт).

О ЖЕРТВАХ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Рассмотрение материалов о событиях государственного переворота, охватывающего период с 23 февраля (8 марта) по 2 (15) марта 1917 года, «камня на камне» не оставляет от псевдоисторических измышлений, утверждающих, что жертвы российский народ начал нести только по вине большевиков и только во время и после «октябрьского переворота», так как «февральская революция» была не только «великой», но и «бескровной», а после неё вообще наступили демократия и свобода, «тишь и гладь которой» нарушали только действия этих же самых большевиков.

А вот что можно узнать из хроники событий по этому поводу:



23 — 24 февраля отмечались неоднократные стычки демонстрантов, прежде всего с полицией, но первая жертва, которой стал рабочий трубочного завода на Васильевском острове, застреленный подпоручиком Финляндского полка, зафиксирована в первой половине 25 февраля. А спустя несколько часов на Знаменской площади был убит пристав Крылов, который пытался сорвать красный флаг, однако казак из состава разъезда 1-го Донского казачьего полка нанёс ему несколько ударов саблей, а демонстранты добили пристава лопатой. В этот же день произошли и первые вооружённые столкновения. В 9-м часу вечера у часовни Гостиного Двора из колонны демонстрантов стреляли из револьвера в кавалерийский отряд учебной команды 9-го запасного полка, в ответ на выстрелы кавалеристы открыли огонь по толпе, среди которой оказались убитые и раненые;

трубочного завода на Васильевском острове, застреленный подпоручиком Финляндского полка, зафиксирована в первой половине 25 февраля. А спустя несколько часов на Знаменской площади был убит пристав Крылов, который пытался сорвать красный флаг, однако казак из состава разъезда 1-го Донского казачьего полка нанёс ему несколько ударов саблей, а демонстранты добили пристава лопатой. В этот же день произошли и первые вооружённые столкновения. В 9-м часу вечера у часовни Гостиного Двора из колонны демонстрантов стреляли из револьвера в кавалерийский отряд учебной команды 9-го запасного полка, в ответ на выстрелы кавалеристы открыли огонь по толпе, среди которой оказались убитые и раненые;

26 февраля произошло уже несколько столкновений, повлекших значительные жертвы. Самый кровавый инцидент имел место на Знаменской площади, где рота лейб-гвардии Волынского полка открыла огонь по демонстрантам (только здесь было 40 убитых и 40 раненых);



27 февраля в Петрограде начались вооружённые выступления. Первой подняла мятеж учебная команда запасного батальона того же Волынского полка, солдаты которой отказались стрелять в демонстрантов, убили начальника команды штабс-капитана Лашкевича и присоединились к рабочим. Затем к мятежникам Волынского полка присоединились запасные батальоны Литовского и Преображенского полков вместе с 6-м сапёрным батальоном, при этом часть офицеров этих частей были убиты. Так, в Первом пулемётном запасном полку были убиты 12 офицеров. По городу начались погромы полицейских участков, убийства полицейских и офицеров, грабежи и мародёрства;



— В ночь с 28 февраля на 1 марта началось восстание Кронштадтской военно-морской базы. В Кронштадте в этот день было убито 39 «приверженцев самодержавия», в основном офицеров.



Всего по неполным данным только за шесть дней и в одной только столице России было убито и ранено более 1400 человек (Для сравнения: жертвы вооруженной борьбы в дни Октябрьского восстания в Петрограде с обеих сторон было незначительными. Даже по данным такого серьёзного оппонента советской власти, как Мельгунов С.П., всего было 6 убитых и 50 раненых). Поэтому «рассуждения», что в репрессиях виноваты исключительно большевики, которые, как известно, какой-то заметной роли в событиях февраля вообще не играли, и первые жертвы русский народ понёс только в ходе и в результате Октябрьской революции, никакой критики не выдерживают. Пресловутые репрессии начались во время и сразу же после «февральского переворота». Так, за период с 1-го по 15 марта на Балтийском флоте было убито более 100 офицеров. Тогда же по всей армии прошла волна выступлений против офицерства, часто сопровождавщихся убийствами. Откровенно насильственный характер носило и «аграрное движение», заключавшееся в разграблении помещичьих хозяйств. В одном только Козловском уезде Тамбовской губернии в сентябре-октябре 1917 года было уничтожено 79 имений, многие из них вместе с владельцами. А ведь были ещё и разгоны, пусть вооружённых, но всё-таки демонстраций в июле, закончившиеся кровопролитием и приведшие к гибели более 400 человек.



События в пример этому запечатлены на знаменитой фотографии, сделанной Виктором Буллой (сыном известнейшего фотографа Карла Буллы) от 4 июля 1917 года. Дело в том, что 3 июля 1917 года, взбудораженный слухами об отправлении на фронт, Первый запасной пулемётный полк, квартировавший в Петрограде, начал подготовку вооружённой демонстрации. Её целью было свержение Временного правительства, провозгласившего «войну до победного конца».



В историографии есть мнение, что выступление произошло под воздействием агитации радикальных политических элементов — анархистов и части большевиков (какие внутренние движения скрываются за этим обобщающим словом «большевики» неясно, это могли быть и троцкисты). Однако известно, что именно этими «большевиками» во избежание провокаций была официально провозглашена тактика руководства манифестацией.



Вооружённое шествие солдат и матросов, прибывших из Кронштадта, должно было пройти по Невскому проспекту до Таврического дворца, где и заявить требование смены власти. Командующему Петроградским военным округом удалось организовать сопротивление: были вызваны войска с фронта, организованы верные правительству военные части и казаки.



По всему Невскому проспекту произошли мелкие стычки, были убитые и раненые с обеих сторон. Одно из таких столкновений и было запечатлено на снимке. Подробно об этом пишут «Биржевые ведомости»:

«Ровно в два часа дня, на углу Садовой и Невского, когда проходили вооруженные демонстранты и собравшаяся в значительном количестве публика спокойно смотрела на них, с правой стороны Садовой раздался оглушительный выстрел, вслед за которым началась стрельба пачками».

На фотографии довольно легко угадывается плавный изгиб Российской национальной библиотеки на углу Садовой и Невского.

После того как перевес сил стал склоняться в сторону правительственных войск, вооружённые выступления начали стихать. Особенно повлияли на настроение солдат гарнизона публикации данных, обличающие большевиков, как немецких шпионов. Большевистский штаб во дворце Кшесинской был занят возвращёнными с фронта частями, партия перешла на полулегальное положение.

Арест и конвоирование переодетых городовых у Технологического института на Забалканском проспекте. Петроград. март. На переднем плане группа студентов Технологического института

Вернёмся,однако, к теме репрессий. Никто и не отрицает, что в годы Гражданской войны, первые очаги которой возникли, кстати, после краха императорской власти в феврале 1917 года, а вовсе не в октябре, советской властью,впрочем, как и её врагами, репрессивные методы активно использовались.

А вот моментом применения репрессивных мер большевиками следует считать февраль 1918 года (!), когда на основании пункта восьмого декрета «Социалистическое отечество в опасности!», гласившего:

«Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления»,

— силовые институты Советской России впервые получили право внесудебной расправы.

КТО ВИНОВАТ?

Итак, жертвы были, ибо «революции без жертв не бывает». Но что же это были за жертвы и главное — какими причинами они были вызваны?

Безусловно, среди погибших немалую часть составляли люди, сознательно выступавшие на стороне противоборствующих сил и павшие в ходе вооружённого противостояния между сторонниками:

«тех, кто хотел бы законсервировать отживший, явно требующий переустройства порядок вещей и тех, кто стремился подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами».

Это был их сознательный выбор, и это было их право решать: за какие ценности они жертвуют своей жизнью.

23 марта. Похороны жертв революции. Братская могила жертв революции

Однако, и это следует подчеркнуть, наибольшее количество жертв составляют люди, которых словарь Ушакова относит к категории людей, подвергшихся чьему-нибудь насилию, злому умыслу, пострадавших от кого-чего-нибудь. И объясняется это, прежде всего, психодинамикой тогдашнего общества.

Действительность России образца 1917 года была такова, что в обществе, где конфликт «баре — простонародье» априори существовал постоянно, а после 1907 года всегда был готов вспыхнуть в форме бунта (да локально и вспыхивал, например, только в 1909 году было 80 (!) крестьянских выступлений, а в 1910 году — уже 147), движение, которое именуется Великой русской революцией (или более по-российски политкорректно Великой российской революцией), неминуемо усилиями, в первую очередь, крестьян в солдатских шинелях и матросских бушлатах на первых её этапах вылилось в форму бунта, того самого «русского бунта, бессмысленного и беспощадного».

Помните у Владимира Маяковского:

«Дело

Стеньки

с Пугачевым,

разгорайся жарче-ка!

Все

поместья

богачёвы

разметём пожарчиком…

«Эх, яблочко,

цвета ясного.

Бей

справа

белаво,

слева краснова».

Этот вихрь,

от мысли до курка,

и постройку,

и пожара дым

прибирала

партия

к рукам,

направляла,

строила в ряды».

Заметим, что именно большевики начали «прибирать к рукам и строить в ряды», на что потребовалось немало времени, да ни сразу всё и получалось. Тому ярчайший пример — обстоятельства гибели исполняющего обязанности Верховного главнокомандующего Русской армией в ноябре — декабре 1917 года генерала Н.Н. Духонина.

Генерал-лейтенант, Николай Николаевич Духонин

20 ноября (3декабря) 1917 в Могилёв прибыл Н.В. Крыленко, который отдал приказ о своём вступлении в должность Главковерха и передал Духонину, что он будет отправлен в Петроград в распоряжение Совета Народных Комиссаров. Духонин был арестован и помещён в вагон Крыленко. Но в это время у поезда собралась толпа «революционных» матросов, требующая выдать Духонина. Крыленко прибыл к вагону и попытался остановить толпу, но сделать это не смог. В вагон ворвались матросы, вывели Духонина на площадку, кто-то выстрелил ему в голову, а затем его добили штыками и прикладами. Только спустя сутки Крыленко несколько удалось нормализовать обстановку и прекратить самосуды.

Николай Васильевич Крыленко, назначенный в ноябре 1917 года Верховным главнокомандующим Русской армией

Вот так и властвовала «стихия» толпы, одной из главных черт которой была ещё и жестокость (добили жертву лопатой, добили штыками, добили прикладами, добили, добили, добили…). Кстати, все эти черты присущи и другим революциям, в том числе и такой «классической», как Великая французская, когда в этой стране только в 1793 — 1794 годах было казнено, практически без суда и следствия, более 50 000 (!) человек, то есть каждых 2 человека из каждой 1000 населения. Недаром же в неофициальном гимне (до появления «Марсельезы») революционной Франции «Ah! ça ira» есть такие строчки — куда там «Интернационалу» с его: «Весь мир насилья мы разрушим»:

«Аристократа верёвка найдёт,

Дело пойдёт, дело пойдёт!

Аристократов повесит народ,

А не повесит, то разорвёт,

Не разорвёт так уж сожжёт.

Дело пойдёт, дело пойдёт!…

Дело пойдёт, дело пойдёт,

Аристократов повесит народ,

И не взирая на их пол,

В каждый их зад вогнём мы кол».

И это вовсе не русский бунт, а так — классическая европейская революция, начало которой французы отмечают как национальный праздник. Действительно: день взятия Бастилии 14 июля 1789 года — это Вам не какой-то там штурм Зимнего дворца 25 октября (7 ноября) 1917 года.

У Зимнего дворца днём 25 октября 1917 года

И ещё об одной категории погибших в эти дни необходимо сказать. Это были вообще безвинные люди, смерть которым принесли бандиты и мародёры, активизировавшиеся, как это всегда опять-таки бывает, во время революционных событий, бунтов и мятежей. Значительное количество именно этих жертв объясняется ещё и тем, что в результате объявленной уже в марте Временным правительством амнистии на свободе оказались десятки тысяч уголовников, прозванных в народе «птенцами Керенского».

Вот что писала газета «Коммерсантъ» в первые дни октября 1917 года в статье «Грабежи и анархия. Столицу и страну накрыло криминальной волной»:

«В наступившем хаосе хорошо себя чувствуют криминальные элементы. В районах, оставленных нашей армией, начались поджоги и грабежи усадеб. Ограбления в столице стали привычным делом — кражи совершаются среди бела дня и при большом стечении людей… Несмотря на запреты, скверы, парки и уличные сады стали местом сбора «тёмного люда»… Криминальные элементы втягивают в это «дело» матросов и солдат…»

И последнее. В этот период практически все политические силы от монархистов до анархистов, добиваясь достижения своих целей, руководствовались в своей деятельности вовсе не нормами общечеловеческой морали, а лозунгом ордена иезуитов «Цель оправдывает средства». И это, безусловно, многое объясняет, когда речь идёт о гибели людей в ходе Великой русской революции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Похороны красноармейцев на Красной площади, погибших при взятии Кремля. 10 ноября 1917 года

Рассматривая столь сложную, более того драматическую по своему характеру, проблему, как «Жертвы 1917 года», то есть по словам Президента России (http://tass.ru/politika/4661166):

«Обращаясь к урокам столетней давности, к революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были её результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий»,

— подчеркнём, что считали и считаем самой большой трагедией России 1917 года гибель людей.

Уверены, что нашу точку зрения разделяют все нормальные люди, и потому полагаем, что объективное понимание свершившегося и, прежде всего, причин возникновения трагических событий, чему, надеемся, в какой-то степени могут поспособствовать и эти заметки, послужит консолидации здоровой части общества, недопущению ничего подобного в будущем и сохранению того положительного в стране, что было оплачено такой высокой ценой.



ИАЦ

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