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Вбить клин: чем западные НКО привлекает Белоруссия

19:06. 4 апреля 2019 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Известия @ Ирэна Шекоян, Татьяна Байкова

В ближайшие дни российский аналитический центр «Агентство социального инжиниринга» обратится к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой дать оценку вмешательству Запада во внутренние дела Белоруссии. Об этом «Известиям» рассказали в агентстве. Центр подготовил аналитический доклад, согласно которому на финансирование белорусских НКО в 2018 году было потрачено около $200 млн. По мнению авторов документа, с помощью инструментов «мягкой силы» — мозговых центров, СМИ, НКО и блогеров — западные политтехнологи ведут активную деятельность против Союзного государства России и Белоруссии.

В ближайшие дни агентство направит в адрес Генсека ООН письмо с призывом дать оценку «устойчивому росту насаждения русофобии и национализма, осуществляемому посредством сил, поддерживаемых и финансируемых Западом».

— Это в конечном итоге может привести к созданию очередного очага нестабильности в Европе, — отметил координатор Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко в письме в ООН (документ есть у «Известий»).

На днях агентство завершило свой доклад «Анализ работы Запада в Беларуси» (есть в распоряжении «Известий»), в котором изучается деятельность 46 электронных СМИ, 91 некоммерческой организации, 32 действующих в стране мозговых центров и работа 244 блогеров и экспертов за 2018 год. Документ будет представлен 3 апреля в Госдуме на круглом столе при посредничестве молодежного парламента нижней палаты, сообщили в агентстве.

По данным центра, в 2018 году Запад потратил на финансирование белорусских НКО около $200 млн, в общей сложности в системе задействованы 114 НКО, 32 мозговых центра и 47 правозащитных организаций.

Как отмечают авторы доклада, общая черта работы западных мозговых центров и электронных СМИ — критика политического режима Белоруссии в целом, хотя критику в адрес лично президента страны Александра Лукашенко допускают лишь единицы. Но активнее всего НКО и блогеры продвигают белорусский национализм.

Ответом на такие действия должно стать создание системы инструментов для популяризации Союзного государства и русской культуры в Белоруссии.

— Нам необходимо разработать совместную концепцию действий законодательных и исполнительных органов Союзного государства в ответ на попытки дестабилизации ситуации, — заявили «Известиям» в пресс-службе агентства.

По мнению члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, исследование убедительно выявляет открытые признаки вмешательства во внутренние дела Белоруссии путем создания и работы разнообразных организаций.

— Особенности их деятельности демонстрируют высокую степень координации и существование единого центра принятия решений, — сказал он «Известиям».

В качестве примера авторы доклада приводят, в частности, попытки дискредитации Русской православной церкви, на фоне которой в белорусское общество вбрасывается мысль о необходимости создания собственной религиозной структуры.

— Следует учитывать опыт Украины и понимать настоящую цель Запада, добивающегося смены историко-культурного кода через агрессивную национализацию общества, — подчеркнули в пресс-службе агентства.

Трудно не заметить, что страны Запада пытаются влиять на молодежь, отметила председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Елена Еракина.

— Международное сообщество должно осудить деструктивное внешнее влияние на белорусское государство. Несомненно, каждая страна имеет право на собственные политические традиции, уникальную модель демократии. Насаждение своих принципов и интересов ведет к дестабилизации ситуации в стране и в конечном счете оказывает исключительно негативное влияние на качество жизни простых граждан, — сказала она «Известиям».

ООН как международный арбитр отслеживает ситуацию в мире, отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы РФ Евгений Марченко.

— Уверен, ситуации в братской Белоруссии необходимо уделить особое внимание. Сами граждане страны хотят видеть её успешной и процветающей. Украинский сценарий, которого добиваются некоторые государства, не может быть здесь реализован, — заявил он.

Агентство социального инжиниринга, одним из соучредителей которого стал бывший заместитель Генсека ООН, а ныне заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе, начало работу по анализу государственных переворотов и «цветных» революций и выработке мер противодействия им в двадцатых числах марта.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102425

Метки: чит.клуб

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