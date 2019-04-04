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Ушёл из жизни Алексей Булдаков

11:52. 4 апреля 2019 Просмотров - 91 3 коммент. Опубликовал:
 
 


Скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков. Неделю назад ему исполнилось 68 лет. Народный артист России, звезда культового фильма "Особенности национальной охоты" — всего в его фильмографии порядка 70 ролей, и все созданные образы невероятно достоверны. Обаятельный актер был на съемках в Монголии. Ночью оторвался тромб.

Образ генерала Иволгина — душевного и надежного Михалыча из кинохитов Александра Рогожкина — сделал Алексея Булдакова всенародно любимым актером. Ну какая теперь национальная рыбалка или охота без его колоритных тостов, ушедших в народ.

"Этот актер не играл ролей героев-любовников, он не был Гамлетом, да и не хотел им быть — он просто был русским парнем, который играл русских парней. Это было замечательно, это было хорошо, мы все его любили, все его знали", — рассказывает режиссер Владимир Бортко.

Бархатный, невероятной глубины и оттенков голос Булдакова страна услышала еще задолго до его народной генеральской роли. Актер талантливо доозвучил Высоцкого в знаменитом фильме "Интервенция" в версии 1987 года.

Алексей Булдаков к тому времени актер уже состоявшийся. У Леонида Марычева он сыграл партизана Савелия в ленте "Сквозь огонь". У Сергея Овчарова — фольклорный образ солдата в музыкальной комедии "Небывальщина". Эта роль так понравился академику Дмитрию Лихачеву, что актера он назвал самородком.

Булдакову не случайно удавались в кино такие поразительно точные народные типажи. Он ведь и сам по характеру был типично русским со всеми присущими национальными чертами.

"Мы были друзьями, близкими друзьями. Это утрата для всех нас", — скорбит народный артист России Семен Стругачев.

После убедительного клипа "Погода в доме", где Булдаков — надежный, верный и в форме, зрители искренне верили, что он и есть муж Ларисы Долиной.

"Ушел из жизни мой друг — замечательный артист, талантливый, энергичный, смешной. Его будет очень не хватать", — говорит народная артистка России Лариса Долина.

Всенародная слава Алексея Ивановича не испортила. К людям он относился с уважением, с чем бы они к нему ни шли, потому что и сам вырос в многодетной семьей на Алтае, занимался крестьянским трудом. И при этом у него был удивительно тонкой строй души — большой мечтой было сыграть Бетховена. Не успел, хотя работал до последних дней и ушел, находясь на гастролях в Монголии.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/ushel_iz_zhizni_aleksej_buldakov/2019-04-03-66018

Метки: общество

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3 коммент.»

  • 1469 1181
    KOCMOHABT 4 апреля 2019 в 12:00 Ссылка
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    Ох уж эти оторванные тромбы. На моём бывшем месте работы в МВД скончалась девушка 32 лет от роду. Умерла прямо на совещании – оторвался тромб. Год назад умер парень 22 года – тромб, до этого мужичок умер на остановке, сотрудник ОМОНа. Было 42 года – тромб.

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  • 4706 4068
    Валерий 4 апреля 2019 в 12:14 Ссылка
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    Царство ему небесное, земля пухом.

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  • 49 9
    Онуфрий 4 апреля 2019 в 12:16 Ссылка
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    Близким сочусвствие и понимание. Но это какой же был *******! Но детей не выбирают. Такую сука херню нёс похуже Горбачёва.

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