Ушёл из жизни Алексей Булдаков

Скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков. Неделю назад ему исполнилось 68 лет. Народный артист России, звезда культового фильма "Особенности национальной охоты" — всего в его фильмографии порядка 70 ролей, и все созданные образы невероятно достоверны. Обаятельный актер был на съемках в Монголии. Ночью оторвался тромб.

Образ генерала Иволгина — душевного и надежного Михалыча из кинохитов Александра Рогожкина — сделал Алексея Булдакова всенародно любимым актером. Ну какая теперь национальная рыбалка или охота без его колоритных тостов, ушедших в народ.

"Этот актер не играл ролей героев-любовников, он не был Гамлетом, да и не хотел им быть — он просто был русским парнем, который играл русских парней. Это было замечательно, это было хорошо, мы все его любили, все его знали", — рассказывает режиссер Владимир Бортко.

Бархатный, невероятной глубины и оттенков голос Булдакова страна услышала еще задолго до его народной генеральской роли. Актер талантливо доозвучил Высоцкого в знаменитом фильме "Интервенция" в версии 1987 года.

Алексей Булдаков к тому времени актер уже состоявшийся. У Леонида Марычева он сыграл партизана Савелия в ленте "Сквозь огонь". У Сергея Овчарова — фольклорный образ солдата в музыкальной комедии "Небывальщина". Эта роль так понравился академику Дмитрию Лихачеву, что актера он назвал самородком.

Булдакову не случайно удавались в кино такие поразительно точные народные типажи. Он ведь и сам по характеру был типично русским со всеми присущими национальными чертами.

"Мы были друзьями, близкими друзьями. Это утрата для всех нас", — скорбит народный артист России Семен Стругачев.

После убедительного клипа "Погода в доме", где Булдаков — надежный, верный и в форме, зрители искренне верили, что он и есть муж Ларисы Долиной.

"Ушел из жизни мой друг — замечательный артист, талантливый, энергичный, смешной. Его будет очень не хватать", — говорит народная артистка России Лариса Долина.

Всенародная слава Алексея Ивановича не испортила. К людям он относился с уважением, с чем бы они к нему ни шли, потому что и сам вырос в многодетной семьей на Алтае, занимался крестьянским трудом. И при этом у него был удивительно тонкой строй души — большой мечтой было сыграть Бетховена. Не успел, хотя работал до последних дней и ушел, находясь на гастролях в Монголии.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/ushel_iz_zhizni_aleksej_buldakov/2019-04-03-66018