Тьерри Мейсан. ООН уничтожается «исключительностью» США

Соединённые Штаты ощутили свою слабость по сравнению с российскими и китайскими конкурентами, и теперь их обуревают давно забытые идеи. В международных отношениях они отказываются от либерального миропорядка и возвращаются к доктрине исключительности. Ставя под сомнение своё участие в Совете безопасности, они открывают путь к отмене международного права и роспуску ООН. Подобные действия вызывают у западноевропейцев удивление и тревогу, тогда как Россия и Китай предвидели эти события и готовились к ним.

ывший представитель США в ООН в эпоху президента Буша мл. и действующий советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выступает против особых полномочий ООН. Он не допускает, что кто-то может принудить его страну взять на себя какие-то обязательства. То есть пять постоянных членов Совета безопасности в Нью-Йорке образуют мировую директорию, которая является выразителем международного права, но она не в состоянии что-либо указать Соединённым Штатам.

Подобная «исключительность» всегда была свойственна Вашингтону, хотя не все в мире это признают [1]. В наши дни она вновь даёт о себе знать в рамках особого международного контекста, что приведёт к полному изменению существующего миропорядка.

Американская «исключительность» зиждется на мифе об «отцах-пилигримах»: пуритане, которых в Англии считали опасными фанатиками и преследовали за это, нашли пристанище сначала в Нидерландах, а затем в Америке, куда они прибыли на борту «Майского цветка» (1620 г.). Они построили там новую общественную систему, основанную на страхе Божьем. Это было «первое демократическое государство», «Свет на холме», призванный светить всему миру. То есть, Соединённые Штаты являются «примером» для других, и их миссия состоит в том, чтобы перестроить мир согласно Воле Божьей.

Разумеется, исторические реалии сильно отличаются от этой словесной шелухи, но дело совсем в другом.

На протяжении двух столетий все президенты США без исключения ссылались на эту историческую фальсификацию, в силу которой они:

заключают, подписывают и принимают соглашения, с условием, что они не будут действовать внутри страны;

заявляют, что следуют «Божьей Воле», тогда как их враги противоречат ей и, следовательно, наказывают их за те же самые деяния больше, чем своих (двойной стандарт);

не признают никакую международную юрисдикцию в отношении внутренних дел.

Подобное отношение вызывает недоумение, тем более, что европейцы, лишённые каких-либо предубеждений, не делают никаких усилий и не стараются понять особенностей мышления других. Например, они считают, что отказ Соединённых Штатов от Парижского соглашения по климату обусловлен мракобесием президента Трампа. Но, на самом деле, это вечная позиция Вашингтона. Парижскому соглашению 2015 г. предшествовал Киотский протокол 1997 г., который Вашингтон также не признал. Соединённые Штаты отказались признать то, к чему призывали других, потому что это налагало условия для собственных граждан. Президент Клинтон пытался обговорить условия, но в ООН их отвергли. Тогда он подписывает Протокол и направляет его на ратификацию в Сенат. Последний единодушно отверг его, предоставив возможность возобновить переговоры. Отказ от любого международного правового положения, затрагивающего внутреннее законодательство, не означает, что Соединённые Штаты отвергают саму идею Киотского протокола о снижении атмосферных выбросов, или что они не предпринимают никаких усилий в этом направлении. Они попросту не допускают вмешательства во внутреннее законодательство.

Исключительность означает, что Соединённые Штаты – это «государство, которому нет в мире подобного». Они считают себя примером демократии, и отказываются быть равными с другими, которых на этом основании в любом случае нельзя считать демократическими. Во время холодной войны союзники предпочли игнорировать эту культурную особенность, а противники не обращали на это внимания. После краха Советского Союза и вплоть до упадка Запада, когда мир стал однополярным, эта особенность не обсуждалась. А сегодня она разрушает сложившуюся систему коллективной безопасности.

Отметим попутно, что два других государства имеют близкую к американской доктрину исключительности. Это – Израиль и Саудовская Аравия.

Рассмотрим с учётом вышесказанного, как суверенитет Голанских высот поджигает порох.

Соединённые Штаты и Голанские высоты

В результате шестидневной войны (1967 г.) Израиль оккупировал принадлежащие Сирии Голанские высоты. Резолюцией 242 Совета безопасности, «подчеркнувшей недопустимость присоединения территорий путём войны», предписывался «вывод израильских вооружённых сил из территорий, оккупированных в результате недавнего конфликта» [2].

В 1981 г. Кнессет в одностороннем порядке решает нарушить эту резолюцию и аннексировать Голанские высоты. Совет безопасности отвечает резолюцией 497, в которой отмечается, что израильский закон «недействителен и не имеет юридической силы в международном плане» [3].

За 38 лет ООН так и не удалось обеспечить выполнение этих резолюций, но они остаются непреложными, и Соединённые Штаты всегда их поддерживали.

Однако 26 марта США признают Голанские высоты израильской территорией, то есть узаконивают захват территории путём войны [4]. Идя на этот шаг, они отказываются от своих голосов в Совете безопасности в отношении Голан за все 52 года и от принципов, заложенных в Уставе ООН [5]. Однако это первый случай, когда США отказываются от своих голосов в Совете безопасности.

Вашингтон аргументирует своё решение принятием к сведению реального состояния дел. Голанские высоты оккупированы Израилем в 1967 г., и с 1981 г. он управляет ими как собственной территорией. То есть, в силу американской исключительности, реальное состояние дел у союзника США, который тоже боится Бога, превалирует над международным правом, которое излагается недобросовестными партнёрами.

Затем Вашингтон замечает, что было бы плохим сигналом отдать Голаны Сирии, которая в его глазах ничто иное, как преступная организация, а доставить удовольствие милейшему израильскому союзнику очень даже справедливо. Согласно доктрине исключительности Соединённые Штаты, «государство, которому нет в мире подобного», имеют такое право, и у них такая миссия.

После доминирования над всем миром, Соединённые Штаты ослабели и теперь отказываются от ООН. Для сохранения своего доминирующего положения они сосредотачиваются над той частью мира, которую они всё ещё контролируют. До сих пор Россия и Китай рассматривали их, по образному выражению Сергея Лаврова, как агонизирующего страшного зверя, которого все должны любезно сопровождать до самой могилы, чтобы он не вызвал никакой катастрофы. Однако США удалось притормозить свой спад, избрав президентом Дональда Трампа, а он, потеряв большинство в Палате представителей, пошёл на сделку с Глубинным государством (о чём свидетельствует назначение Эллиотта Абрамса [6] и отзыв обвинения в сотрудничестве с врагом, представленного прокурором Робертом Мюллером [7]), с целью удержаться во власти.

По факту, мы идём не к созданию третьей международной организации после Лиги Наций и ООН, а к разделу мира на две зоны, организованные по разным юридическим моделям: первая, включающая страны, подвластные США, а вторая – суверенные государства, объединённые вокруг «Большого Евразийского партнёрства». В отличие от периода холодной войны, когда переехать с Востока на Запад и обратно было практически невозможно, а оба блока допускали единую юридическую систему Объединённых наций, новая система должна обеспечить свободный проезд и торговлю одного региона с другим, но организованы они будут по разным правовым моделям.

Именно об этом постзападном мире с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2018 г. заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров [8].

Заметим попутно, что если бы Израиль объявил признание США своего суверенитета над Голанами своей победой, Саудовская Аравия после некоторых раздумий осудила бы его. Такая позиция не соответствует саудовской доктрине, однако, в силу единодушного неприятия арабским миром этого территориального завоевания, Рияд предпочёл прислушаться к мнению народа. По этой же причине он вынужден будет также отказаться от «сделки века» по Палестине.

Изменились ли США?

СМИ лишают себя права предвидения, как это делаем мы, роспуска ООН и разделения мира на две юридически различные зоны. Не понимая, что происходит на деле, они твердят словно мантру: популист Дональд Трамп перестраивает Соединённые Штаты и разрушает либеральный миропорядок.

Историю надо знать. Президент США Вудро Вильсон был, вне всякого сомнения, архитектором Лиги Наций по окончании Первой мировой войны. Но эта организация была основана на равенстве государств, согласно идеям Френсиса Аристида Бриана и Леона Буржуа, и поэтому вошла в противоречие с американской исключительностью. Потому и приказала долго жить.

А Организация Объединённых Наций, одним из архитекторов которой был президент Рузвельт, соединила в себе демократическую ассамблею и мировую директорию – Совет безопасности, инспирированный системой управления согласно Венскому конгрессу (1815 г.). Это позволило Соединённым Штатам принимать участие в этой организации, что они и делали.

Сегодня США больше не в состоянии распространять свою власть на Россию и Китай, и для них нет никакого смысла вступать в сделки с этими державами. Поэтому они выходят из системы Объединённых Наций.

Смешно видеть, как западные страны, которые широко пользовались этой системой в течение 74 лет, теперь хнычат и льют слезы по поводу этого выхода. Но лучше было бы задаться вопросом о том, почему эти две системы оказались такими шаткими: Лига Наций была основана на равенстве государств, но не на равенстве народов, а Организация Объединённых Наций пыталась навязать универсальную мораль, игнорируя национальные различия.