Первый зарубежный визит казахского президента

В посте «Сюрприз от Назарбаева» я задался вопросом, в какую страну направится с первым официальным визитом Касым-Жомарт Токаев: «Любопытно, куда он нанесет первый визит. Хотелось бы, конечно, чтобы в Москву, но с нами жестко конкурирует Пекин. В Анкару или Вашингтон, думаю, с первым визитом не поедет».



Сегодня ответ получен. Позитивный.

Подписаны кое-какие соглашения — не с пустыми же руками ехать, но они не так важны. Главное, что первый визит состоялся именно в Москву. Что весьма символично и говорит о приоритетах Казахстана во внешней политике.



Полагаю, об этом два президента договорились в телефонном разговоре еще тогда, когда о грядущих перестановках не было известно широкой общественности. С казахским лидером у Путина всегда были доверительные отношения. И Токаев эту традицию, безусловно, продолжит. Человек он серьезный, с правилами большой политической игры прекрасно знаком.



Уж от него никаких сюрпризов я точно не жду. Если в будущем возглавить Казахстан должна стать старшая дочь первого президента, нынешний председатель Сената, то так и будет. Касым-Жомарт Токаев уступит кресло. Скорее всего, после своего первого срока, когда Дарига Назарбаева приобретет нужный опыт управления государством.



Вот часть беседы, которую лидеры посчитали полезным до нас с вами довести. А также для остального мира.



К.-Ж.Токаев: Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как любит говорить Нурсултан Абишевич Назарбаев, являются эталонными. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших взаимоотношений с Российской Федерацией. И я буду делать все возможное, для того чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами.



Действительно, именно такие отношения полностью соответствуют национальным интересам наших государств и наших народов. Я это очень хорошо понимаю, поэтому думаю, что есть над чем поработать, поскольку работы в этом отношении, действительно, непочатый край.



В.Путин: Передавайте, пожалуйста, привет Нурсултану Абишевичу.



К.-Ж.Токаев: Я сделаю это с удовольствием.



Понятно, что Нурсултан Назарбаев бразды правления передал новому президенту не полностью. И понятно, что К.-Ж.Токаев отдает отчет в том, кто в доме по-прежнему хозяин.



Вот и хорошо.

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/43765-pervyy-zarubezhnyy-vizit-kazahskogo-prezidenta.html