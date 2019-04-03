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Первый зарубежный визит казахского президента

21:09. 3 апреля 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

В посте «Сюрприз от Назарбаева» я задался вопросом, в какую страну направится с первым официальным визитом Касым-Жомарт Токаев: «Любопытно, куда он нанесет первый визит. Хотелось бы, конечно, чтобы в Москву, но с нами жестко конкурирует Пекин. В Анкару или Вашингтон, думаю, с первым визитом не поедет». 


Сегодня ответ получен. Позитивный.

Подписаны кое-какие соглашения — не с пустыми же руками ехать, но они не так важны. Главное, что первый визит состоялся именно в Москву. Что весьма символично и говорит о приоритетах Казахстана во внешней политике. 

Полагаю, об этом два президента договорились в телефонном разговоре еще тогда, когда о грядущих перестановках не было известно широкой общественности. С казахским лидером у Путина всегда были доверительные отношения. И Токаев эту традицию, безусловно, продолжит. Человек он серьезный, с правилами большой политической игры прекрасно знаком. 

Уж от него никаких сюрпризов я точно не жду. Если в будущем возглавить Казахстан должна стать старшая дочь первого президента, нынешний председатель Сената, то так и будет. Касым-Жомарт Токаев уступит кресло. Скорее всего, после своего первого срока, когда Дарига Назарбаева приобретет нужный опыт управления государством. 

Вот часть беседы, которую лидеры посчитали полезным до нас с вами довести. А также для остального мира.

К.-Ж.Токаев: Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как любит говорить Нурсултан Абишевич Назарбаев, являются эталонными. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших взаимоотношений с Российской Федерацией. И я буду делать все возможное, для того чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами.

Действительно, именно такие отношения полностью соответствуют национальным интересам наших государств и наших народов. Я это очень хорошо понимаю, поэтому думаю, что есть над чем поработать, поскольку работы в этом отношении, действительно, непочатый край.

В.Путин: Передавайте, пожалуйста, привет Нурсултану Абишевичу.

К.-Ж.Токаев: Я сделаю это с удовольствием.

Понятно, что Нурсултан Назарбаев бразды правления передал новому президенту не полностью. И понятно, что К.-Ж.Токаев отдает отчет в том, кто в доме по-прежнему хозяин. 

Вот и хорошо. 

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/43765-pervyy-zarubezhnyy-vizit-kazahskogo-prezidenta.html

Метки: новости / аналитика

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