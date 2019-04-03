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Мы и они: флотские потрясения

12:10. 3 апреля 2019 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:

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Говоря о том, что дела в нашем флоте ниже ватерлинии, что местами вполне соответствует действительности, стоит посмотреть и в заводь к соседям. Действительно, даже не для самоуспокоения, а из чувства справедливости. Мы знаем, что у нас не роскошны дела флотские, но имеем право знать, как с этим у потенциальных.

Побудило сделать такой анализ известие об очередной зраде. На приснопамятном форуме «АРМИЯ-2017», где всех потчевали модельками крутейших кораблей, был и некий суперкорвет проекта 20386, концепция которого была создана в стенах Крыловского государственного научного центра (КГНЦ).Это весьма уважаемое заведение работает с 1894 года. И проектировать там умеют. И вообще, «фишка» ФГУП КГНЦ в мореходности создаваемых кораблей. И данному проекту океанского такого корвета она вполне себе светила. Более того, согласно разработкам, в этот кораблик можно было бы без ущерба запихнуть 24 пусковых установки для «Калибров».


Для сравнения: у фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" всего 16 установок...

Ну, как всегда, отложили «на потом». Где-то в середине 20-х годов, если дойдут руки, если будут деньги… В целом моделька осталась моделькой, сыграв в долгий ящик.

Ладно, оставим пока корветы, хотя на сегодня это, в принципе, единственный доступный к постройке класс (кроме атомных субмарин) океанских кораблей в России. Атомный эсминец водоизмещением в 30 тысяч тонн и атомный же авианосец в 100 тысяч не рассматриваем по причине полнейшей и убогой фантастичности проекта.

Но оставим день завтрашний будущему и пройдемся по настоящему.

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Да, на эту тему уже сказано столько, что повторяться не хочется. «Крейсер» снова на ремонте, и выйдет из него по прошествии трех лет и 50 миллиардов рублей. «Крейсер» в кавычках, потому что стало известно, что на ремонт недействующих «Гранитов» денег нет, поэтому ремонтировать их не станут. 

ТАВКР медленно, но уверенно превращается в АВК – авианесущий корабль. 

А что «там»? А там все то же самое. Если взять почти «коллегу», такой же небольшой «Шарль де Голль», то имею право написать просто: «Шарль де Голль». 

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И этого будет достаточно, поскольку список всего, что ломалось на этом авианосце, будет, пожалуй, поболее, чем у «Кузнецова». И еще неизвестно, что хуже: плавучая коптильня или плавучий Чернобыль. Спасибо французам, за полмира не ходят, так что если и учудят что, так до нас не достанет.

А копоть и отмыть можно.

Кстати, о неполадках на авианосцах вообще можно говорить вечно, как о чем-то прекрасном. Особенно у того же американского «Джеральда Форда», где ни взлететь, ни приземлиться, ни испражниться от проблем со всем подряд.

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Но авианосец вообще очень сложный корабль, так что немудрено. И давайте посмотрим на что-нибудь поменьше и попроще?

После Франции и США обратим свой взгляд в сторону Германии. Да, «немец уже не тот», но Deutsche Marine все-таки сила сегодня. Вполне такой неплохой флот, на мировом уровне. Есть в составе флота и фрегаты, и корветы, и подводные лодки. И все на довольно приличном уровне, по крайней мере, барыжат ими немцы нормально.

Но вот тоже не всегда и все удается. Мы писали в прошлом году насчет новейшего и симпатичнейшего фрегата «Баден-Вюртемберг», который уже намыливается в национальный отдел Книги рекордов Гинесса как первый немецкий корабль, который не был принят комиссией после постройки.

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Кривовато так вышло, да. Причем в прямом смысле слова, если кто не в курсе. Фрегат имеет постоянный крен на правый борт 1,3 градуса, огромные проблемы с электроникой в целом и системой управления кораблем в частности.

Три миллиарда евро отправились обратно на завод. Сколько еще потребуется времени и денег, чтобы довести F125 до ума, затрудняются сказать даже прожженные эксперты. 

И это компания Blohm + Voss GmbH, которая в свое время построила «Бисмарк»…

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Нет, ну умели же строить серьезно, вот этот, например, "Принц Ойген", два атомных взрыва в полутора километрах — и ничего, можно сказать...

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Тут же «на похохотать» заскочили американцы, которым эта история, которая развивалась параллельно с «Замволтами», была как мед на душу. Янки вежливо так поинтересовались у немцев, дескать, да, проблемы с электроникой устранимы, программное обеспечение вообще на «раз» переставляется, через раз работающие радары и система пожаротушения в топливных баках – тоже дело переживаемое, но как быть с подводными лодками русских?

Получается, что новейший и дорогущий фрегат просто ничего не может противопоставить обычным русским дизель-электрическим подводным лодкам на Балтике в случае именно «того».

На фрегате изначально предусмотрена установка сонара и торпедных аппаратов. Но их не установили то ли из-за общей перегруженности корабля, то ли потому, что немецкое военное руководство в свое время не смогло четко определиться с задачами, возлагаемыми на корабль. 

И это немцы… Причем оправдания насчет фрегата вообще на уровне детского сада: опыта не хватает, давно не строили больших кораблей и так далее. 

Но самое забавное то, что три следующих корабля серии уже строятся. Возможно, они получатся хотя бы не кособокими, что уже неплохо будет.

Идем дальше. Раз посмотрели, как дела в Германии, давайте посмотрим на извечного соперника немцев на морях в прошлом. На «владычицу морей», сиречь Великобританию.

У бывшей владычицы тоже все в полном порядке в этом плане.

Вот взять гордость любого флота – авианосец. В нашем случае (мы же на Великобританию смотрим) – это «Куин Элизабет». 

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Неатомный, красавцем не назовешь. Или красавицей. А когда начинаешь осмысливать вопросы «как?» и «зачем?», то ум за разум заходит, и понимаешь, что наш «Кузя» — это не самое ужасное, что может быть на деле.

Вот злые языки говорят, что «Кузя» — это пародия на нормальный авианосец. Согласен, вот только он по сути авианосец условный такой. Крейсер он авианесущий. 

Но если внимательно посмотреть и подумать головой, то более позорной пародии, чем «Куин Элизабет», на «Адмирала Кузнецова» не придумаешь.

Британцы, пожалуй, переплюнули даже немцев с их кособоким фрегатом. Они построили авианосец, который не может воевать, потому что боится всего.

«Королева» боится самолетов и вертолетов противника. Кораблю просто нечем от них отбиваться в случае чего. Да, зарезервировано место под две пусковых установки ракет ПВО, но… Только зарезервировано. У «Кузнецова», если что, вполне вменяемый набор средств ПВО: АК-630, «Кортики», «Кинжалы». Чем будет отмахиваться британский экипаж – непонятно.

Британский авианосец боится подводных лодок. У него нет противоторпедной защиты. Вообще. «Кузнецов», говорят, по расчетам выдержит 400 кг ТНТ в свою ПТЗ. 

«Куин Элизабет» боится надводных кораблей. Фрегатов, эсминцев, корветов, катеров, вооруженных чем-то крупнее винтовочного калибра. Поскольку денег опять не хватило, броней решили не заморачиваться вообще.

Как я понял, единственное оружие, на которое может рассчитывать корабль, это «Кольт» командира корабля. В любой ситуации.

Ну и, наверное, от огорчения, «Элизабет» 19 декабря прошлого года дал течь, даже не выходя в море, у причальной стенки. 

И да, самолетов на нем тоже пока нет. F-35В не подошли по цене, а F-35С еще на запилили американцы. Но для взлета F-35С нужна катапульта, которой на «Королеве» просто нет…

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Зачем строили, господа?

Но и это еще не все! Добивать – так под гимн «Правь, Британия, морями!» Добью. Чего уж.

Мы плавно переходим к эскорту. К тем кораблям, которые в случае чего обязаны защитить хрупкую и беззащитную «Королеву» от всех проблем, которые будут уготованы противником.

А эскорта нет…

Ни для кого не секрет, что крейсеров у Великобритании нет. Но есть целых шесть эсминцев проекта 45 «Дэринг». В целом по ТТХ неплохие корабли, но…

Если завтра война, если чудо случится, и прибудут самолеты или «Куин Элизабет» пойдет как вертолетоносец в бой с врагом…

Да не пойдет она никуда. Без эскорта — роскошная цель даже для моторных лодок с пьяными гранатометчиками. А эскорта нет.

По состоянию на 1 марта 2019 года все шесть британских эсминцев… на ремонте! Все находятся в Портсмуте. У четырех ремонты двигательных установок разной сложности, два на плановом.

Так что если США или Германия не пришлют в помощь крейсер и полдюжины эсминцев, «Королеве» лучше сидеть в замке и не высовываться.

А как там за океаном? Все в порядке? Или как у всех? Ну, можно сказать, что да, как у всех. Выдыхаем.

Да ладно, задел, конечно, у американцев есть. Кораблей у них более чем достаточно. Но то, что и у них хватает нелогичности, факт, и факт неоспоримый.

Конечно, логики в новом поколении авианосцев все равно в разы больше, чем у британцев. Пусть даже с барахлящими катапультами, финишерами и унитазами. Не все обязано идти ровно и гладко.

Часто звучит критика, дескать, у нас хотели 1000 «Армат», а будет 50. Обещали 300 штук Су-57, а будет 10. Утвердили шесть БДК типа «Иван Грен», а построим два.

На самом деле это более чем нормально. Британцы вон два авианосца хотели строить, теперь с одним не знают, что делать. И американцы там же, где и мы. Сколько «Замволтов» на страх русским должно было в соленую воду бултыхнуться? Правильно, 32. Ну да, 24. А по уточнению – 12. Ладно, семь. Но три точно построено будет.

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Зато – по 4,4 миллиарда каждый. Это, конечно, не 32 за 40 млрд, но тоже весомо так.

На самом деле эти игрища – нормальное дело. Насквозь обычное. Главное тут — просто запугать и своих (чтобы одобрили бюджет), и чужих, чтобы тоже начали железяками грохотать и мускулами играть. И так по кругу до бесконечности.

Мы придумаем суперэсминец, потому что у них есть мегафрегат, они в ответ придумают подводную лодку, которая порвет этот эсминец, а мы ответим уничтожителем подводных лодок.

Главное – успеть потом кому-то выгодно спихнуть этот металлолом, пока не сгнил и не разрушился.

А в остальном – ничуть у нас не хуже, чем у других. Единственный аспект, который мне не нравится, так это то, что в списке зарубежных образцов сплошь новые и новейшие образцы, а у нас?

В идеале, конечно, чтобы и у нас были эсминцы, фрегаты и корветы, новые, новейшие, передовые. И чтобы не ломались.

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Понятно, что до идеала еще много лет и миллиардов рублей. Но хочется же…
Автор:
Роман Скоморохов

 

Источник: https://topwar.ru/156117-my-i-oni-flotskie-potrjasenija.html

Метки: война

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