«Для нас все кончено»: фермерам США больше нечего продавать

Наводнения, обрушившиеся в марте на Средний Запад США, затопили почти 40 процентов урожая зерна, кукурузы и сои. Ущерб превысил три миллиарда долларов. Фермеры в панике: совсем немного — и урегулирование торгового конфликта с Китаем вытащило бы отрасль из глубокого кризиса. Восстановится ли американский сельскохозяйственный рынок после такого удара — в материале РИА Новости.

Последний шанс

Аграрный сектор США переживает сильнейший спад за тридцать лет. В прошлом году только в штатах Среднего Запада заявления на банкротство подали 84 фермерских хозяйства. Это максимум с 2007-го.

Главная причина повального разорения — самая глубокая долговая яма со временен аграрного кризиса 1980-х, в которую угодило большинство фермеров. Многие работают в убыток и не имеют шансов расплатиться с долгами в этом сезоне. Лишь некоторые иногда выходят в ноль или получают мизерную прибыль.

На рынке давно наблюдаются признаки перепроизводства, не позволяющего фермерам поднимать цены на продукцию.

Развязанная Трампом торговая война с Китаем резко обострила ситуацию. От ответных заградительных пошлин, введенных Пекином на аграрную продукцию, особенно пострадали производители соевых бобов и кукурузы, десятилетиями отправлявшие урожай на китайский рынок. В частности, практически прекратились поставки сои.

Затаив дыхание, аграрии следили за переговорами с Китаем, в которых наметилось хрупкое перемирие.

Окончание торговой войны означало бы возвращение американской сои, кукурузы, свинины, молочной продукции на бескрайний рынок КНР. А значит — долгожданный доход и фактически единственный шанс для большинства фермеров расплатиться по долгам.

Долги аграриев достигли 409 миллиардов долларов — увеличившись за год на 24 миллиарда, сообщил конгрессу министр сельского хозяйства Сонни Пердью.

В ожидании нового торгового договора фермеры заполнили прошлогодним урожаем хранилища. И практически все оказалось смытым, когда мощные реки — Миссисипи, Теннеси и Миссури — в середине марта вышли из берегов и началось крупнейшее наводнение за всю историю страны.

Миллиарды под водой

Весенние паводки, вызванные таянием рекордных объемов снега в сочетании с сильнейшими ливнями, охватили весь так называемый зерновой пояс США — от Небраски до Айовы.

Потоки воды разрушили сотни тысяч хранилищ с урожаем.

В Айове, Небраске, Южной Дакоте общий ущерб от утраченных сельхозкультур и погибшего скота оценивается в три миллиарда долларов.

«Ледяные глыбы размером с легковые автомобили врезались в сараи и дома. Телят уносило в ледяную воду, усеивая их тушами берега разлившихся рек. Фермерские поля превратились в озера», — описывает The New York Times ситуацию.

Только в Небраске от наводнения погибло более миллиона телят, сообщил на прошлой неделе губернатор штата. По словам Джона Хансена, президента Союза фермеров штата Небраска, вода пришла так быстро, что перевезти скот и спасти содержимое зернохранилищ просто не успели.

Причем, по прогнозам метеорологов, наводнения продолжатся и в апреле из-за ожидаемых аномально сильных дождей.

По оценкам Archer-Daniels-Midland, одной из крупнейших зернотрейдинговых компаний в мире, наводнения будут стоить США 50-60 миллионов долларов операционной прибыли в первом квартале.

Финальный удар

Как отмечает NYT, удар стихии способен окончательно добить фермы, и без того переживающие худшие времена за тридцать лет. Дело осложняется и тем, что потоп, смывший урожай и запасы, сильно повредил инфраструктуру — сельские дороги, мосты, железнодорожные линии.

В результате аграрный сектор лишился возможности поставлять продукцию с ферм на перерабатывающие заводы и конечным потребителям. Как и получать семена для сева, а также корма для животных.

Например, чтобы накормить уцелевший крупный рогатый скот в округе Колфакс (штат Небраска), фермерам сбрасывали сено с военных вертолетов. Как уточнило Министерство обороны США, раньше такое пришлось проделать лишь однажды — в 1949 году.

«Вероятно, для нас теперь все кончено, — сказал The New York Times Энтони Ружичка, владелец одной из семейных ферм в штате Небраска. — Финансово мы просто не переживем подобное».

«Мы ничего не зарабатывали на зерне из-за проблем с торговлей и низкими ценами, переключившись на животноводство, а теперь что нам делать? Нам нечем кормить животных», — добавляет Том Гейслер, ещё один фермер пострадавшего штата.

Не продать, а уничтожить

По подсчетам фермеров Айовы, паводки уничтожили до 80 процентов урожая. Тонны нераспроданного зерна остаются в затопленных хранилищах. Между тем эксперты уже заявили: не стоит и пытаться продать кукурузу и другие подтопленные зерновые, потерявшие товарный вид.

В соответствии с политикой американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами, пропитанное водой зерно непригодно для продажи — его придется уничтожить.

Подмоченное зерно считается фальсифицированным, напомнили представители Университета штата Айова. Фермерам также рекомендовали не пробовать смешивать загрязненное зерно с хорошим.

Американские чиновники пообещали ужесточить проверки всей сельхозпродукции, чтобы исключить попадание на рынок испорченного зерна, небезопасного для здоровья потребителей (в том числе потому, что из-за наводнения вышли из берегов отстойники сливных вод с полей, загрязненные химикатами, и с многочисленных ферм).

«Это самая горькая пилюля, которую нам очень трудно проглотить», — констатировал Джефф Йоргенсон, представитель региональной Ассоциации производителей сои штата Айова.

Фермеры предупреждают власти, что им, безусловно, потребуется срочная финансовая помощь из федерального бюджета. Но, даже если она поступит, на полное восстановление сельскохозяйственного производства потребуются годы.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102390