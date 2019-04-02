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Обмен энергиями. За деньги или нет? Алексей Орлов и Михаил Ять

08:46. 2 апреля 2019 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое обмен энергиями.

Алексей Орлов и Михаил Ять

К нам пришло такое сообщение:

“Я хотела узнать, если человек обладает определёнными возможностями, он оказывает помощь за какой-то обмен (деньги, услуги, вещи) или он не должен брать за свой дар?”

Чтобы ответить на этот вопрос подробней, мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5OUa7tuOdeU

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