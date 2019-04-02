Обмен энергиями. За деньги или нет? Алексей Орлов и Михаил Ять
Что такое обмен энергиями.
Алексей Орлов и Михаил Ять
К нам пришло такое сообщение:
“Я хотела узнать, если человек обладает определёнными возможностями, он оказывает помощь за какой-то обмен (деньги, услуги, вещи) или он не должен брать за свой дар?”
Чтобы ответить на этот вопрос подробней, мы решили записать эту передачу…
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