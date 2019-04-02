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Есть такая работа: снайперы спецназа

21:05. 2 апреля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

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Достоверной информации о служебной деятельности снайперских подразделений спецназа никогда не бывает в избытке. Тем ценнее репортаж, снятый для проекта «Специнформ» в ходе полевого выхода снайперской группы одного из СОБР Росгвардии.

Несколько дней, насыщенных разнообразными событиями и тренировками были спрессованы в полчаса: подготовка оружия и его маскировка, передвижение группы по пересечённой местности, эвакуация раненого офицера, оборудование снайперской «лёжки», ночные стрельбы, натурные эксперименты с российским тепловизором и бесшумным оружием. И, конечно, ответы на ваши и наши вопросы «из первых рук». Всё это в новом видеорепортаже из цикла «Есть такая работа: снайперы спецназа».

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NSE0Oa7NF8w

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