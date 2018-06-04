Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 июня 2018

Снайпер-инструктор из соединения спецназа ЦВО заслужил в сирийских командировках два ордена Мужества, пишет газета Минобороны «Красная звезда» .

В бригаде специального назначения Центрального военного округа биография снайпера гвардии старшего прапорщика обросла легендами. Он — один из ветеранов соединения, прослуживший в частях спецназа свыше двух десятков лет. Имеет наибольшее среди сослуживцев число служебных командировок в районы боевых действий. А ещё считается в соединении своего рода специалистом по противотанковой обороне.

«Непаркетная» служба

Снайпером спецназа он стал не сразу. Военную службу по призыву проходил в погранвойсках. В 1992 году ему даже пришлось выполнять задачи в составе погранотряда на таджикском Пяндже, где после распада Советского Союза российские пограничники прикрывали молодую независимую республику (а по сути, всё Содружество Независимых Государств) от проникновения афганских басмачей и наркобандитов. После увольнения в запас вчерашний пограничник на «гражданке» не задержался. В 1995-м заключил свой первый контракт.

Герой очерка изучает матчасть противника с позиций снайпера.

И вновь оказался в горячей точке: был направлен в Чеченскую Республику, где служил в одном из разведывательных подразделений 205-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного округа. Соединение это, без преувеличения, особое. В период выполнения задач по восстановлению конституционного порядка в Чечне (1995–1996 годы) его задействовали на самых опасных направлениях.

В дни августовских событий 1996 года в Грозном сводный отряд бригады применялся как ударный кулак группировки, выбивал боевиков Масхадова и Басаева из центральных районов чеченской столицы. 205-я тогда понесла серьёзные потери… Не их это вина, что тот августовский штурм обернулся позже позорными хасавюртовскими соглашениями: личный состав бригады свой воинский долг выполнил сполна, в боестолкновениях мотострелки действовали достойно, чему свидетельством большое число отмеченных орденами и медалями. Кстати, интересный факт: через командование бригадой прошли многие известные ныне военачальники.

Например, командующий вой-сками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, возглавлявший соединение в 2004–2006 годах. Известно, что Александр Павлович блестяще проявил себя в Сирии, где был одним из руководителей российской воинской группировки. Генерал Лапин по праву удостоен высших государственных наград. Как знать, может быть, в сирийских песках ему в какой-то степени пригодился и опыт командования боевой 205-й бригадой…

А герой этого очерка после завершения контракта в том соединении подаёт новый рапорт. На этот раз просится на службу в бригаду специального назначения тогдашнего Уральского военного округа. Было это в 1998 году, а годом спустя сводный отряд соединения уже принимает участие в ликвидации боевиков Басаева, вторгшихся на территорию Дагестана, участвует в ликвидации бандитского логова в Чечне. Шесть командировок провёл он на Кавказе, был удостоен медали Суворова.

Служил снайпером-разведчиком (окончил учебное подразделение в подмосковном Солнечногорске), стал дипломированным инструктором в школе младших специалистов. После этого служил заместителем командира группы снайперов в соединении спецназа и даже пять лет командовал этим подразделением. К сожалению, перипетии судьбы и оргштатных преобразований привели к тому, что ему пришлось менять место службы: с 2011 года служит в должности снайпера-инструктора.

Верный прицел

За эти годы служба стала для него делом всей жизни, переросла в то, что ещё иногда в шутку называют «спортивным интересом». Но это не шутка. Гвардии старший прапорщик в составе снайперской пары первенствовал на состязаниях в масштабах округа, а также дважды становился вице-чемпионом на всеармейских соревнованиях. В 2011 году он вместе со своим командиром группы впервые среди российских мастеров снайпинга завоевал 1-е место среди иностранных команд на Международных соревнованиях снайперских пар «Золотой филин», проводившихся в Казахстане.

На огневой позиции.

Тогда в течение недели на полигоне Спасск в Карагандинской области соревновались более 170 профессионалов-спецназовцев из семи стран — Белоруссии, Великобритании, Иордании, Казахстана, Китая, России и Украины. Участники в составе снайперских пар и диверсионно-разведывательных групп состязались в выполнении специальных задач в экстремальных климатических условиях Центральной Азии. Оценивались навыки в разведывательной, тактико-специальной, огневой, физической, инженерной, военно-медицинской подготовке. Конкурсанты выполнили ряд нормативов, прошли курс выживания в условиях полупустыни.

Самыми сложными упражнениями стали преодоление полосы разведчика и 5-километровый забег с ориентированием. В ночное время нужно было найти лучшее место для оборудования и скрытной маскировки огневого рубежа для снайперской пары. В заключение соревнований проводилась «дуэль» снайперов. Песок, порывистый ветер и дождь — погода в Карагандинской области менялась несколько раз в течение дня, что затрудняло процесс внесения корректив в ходе стрельбы. И всё же наши спецназовцы лидировали, показав свои лучшие навыки и умения.

Самоотверженность, мужество и отвага, смелость и решительность — эти бойцовские качества обязательны для спецназовцев

Гвардии старший прапорщик гордится не только собственными достижениями, но и успехами подчинённых. Некоторые его ученики уже выросли до инструкторов снайперского дела, а это довольно высокий титул в спецназе. Вообще, в этом соединении нашего героя величают Дедом. И не только из-за срока службы: он настоящий наставник для молодых контрактников, один из самых опытных во всех отношениях военнослужащих, ветеран военных конфликтов. А с недавних пор прозвище, закрепившееся за гвардии старшим прапорщиком, претерпело изменения: его стали называть противотанковым Дедом. Поводом для этого стали события лета 2016 года, когда гвардии старший прапорщик выполнял задачи по содействию войскам сирийской правительственной армии.

От Тадмора до Акербата

— Это был ночной бой у элеватора в районе Тадмора, — рассказывает мой собеседник.

— Атака террористов там была жёсткой, с применением бронетанковой техники. И вот наш Дед, используя тепловизионную насадку к своему снайперскому прицелу, меткими выстрелами вывел из строя экипаж игиловского танка, который двигался на элеватор. Причём стрелять пришлось в кромешной тьме по подвижному объекту на дистанции более 350 метров.

Сирийские военные открыли по танку огонь из РПГ-7. Безрезультатно. А Дед всего двумя выстрелами из своей снайперской винтовки сначала поразил командира танка, который неосмотрительно высунулся из башни, вглядываясь в ночную тьму, а затем и механика-водителя, также весьма неосторожно выбравшегося из своего люка.

После этого гвардии старший прапорщик вместе с ещё с двумя снайперами методично зачистил подступы к элеватору от остатков вражеской пехоты, оказавшейся без прикрытия танковой брони. Фактически три российских стрелка своим хорошо организованным огнём, почти беззвучным из-за глушителей, сорвали атаку хорошо подготовленных и настроенных на отчаянный бой четырёх десятков террористов. Тем самым они защитили оказавшихся на острие ночного боя нескольких наших военных советников — артиллеристов, танкистов, авиа-наводчиков…

В июле 2016 года снайпера-«противотанкиста» представили к ордену Мужества. А спустя время состоялся и указ о награждении.

Второй раз Дед отличился в 2017 году во время командировки в район акербатского котла. Снайперам пришлось вновь прикрывать своим огнём российских военных советников, которые помогали координировать боевые действия сирийского ополчения и находились на передовых позициях. Кстати, у ополченцев на вооружении были наши «исторические» мосинские винтовки образца 1891 года. Расклад сил получался явно не в их пользу. Бой 3 августа под Акербатом получился очень тяжёлым. Нашему снайперу-профессионалу пришлось вести огонь не на привычной для себя дистанции — более километра. Отражая контратаки игиловцев, прорывавшихся по подземным ходам в захваченный ополчением опорный пункт, стрелять приходилось почти в упор. Здесь Деда выручил автомат Калашникова, который входил в его стандартный набор вооружения.

К слову, мой собеседник оценивает подготовку и морально-психологический настрой отрядов так называемого «ИГИЛ»* крайне высоко:

— Это серьёзный и сильный противник, а не какие-то басмачи. Их хорошо обучили бывшие офицеры армии Ирака и других зарубежных стран, дали им достойную подготовку. Побеждать таких на поле боя очень непросто, поверьте.

Герой этого очерка стал в соединении спецназа 19-м кавалером ордена Мужества

Стрелял не только мой герой — в него также стреляли: война есть война… В том боестолкновении под Акербатос Деду помог выжить и победить его служебный опыт, умения, интуиция. А кроме того, выручили атрибуты боевого снаряжения, ставшие обязательными: бронежилет и защитный шлем.

В ходе того боя игиловцы трижды попали в снайпера: позже из пластин бронежилета он извлёк пули от американских автоматических винтовок М-16. Каска и бронежилет не подвели Деда.

Поставленную задачу гвардии старший прапорщик и его товарищи выполнили успешно. За высочайший профессионализм, стойкость, отвагу, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, он был удостоен второго ордена Мужества.

Судьба и Родина — едины

За семь лет службы в бригаде специального назначения гвардии старший прапорщик проникся её боевыми традициями: они стали правилами его жизни. Кстати, ему особенно по душе оказался тот факт, что соединение после вывода из Западной группы войск в Россию получило осенью 1992 года боевое крещение в Республике Таджикистан, где он как раз в то время начал свою срочную службу в погранвойсках. Тогда оперативная группа бригады под началом её командира гвардии полковника Александра Чернецкого выполняла там правительственное задание: обеспечивала развёртывание 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии, ставшей сегодня крупнейшей военной базой России, охраняла военные и государственные объекты, сопровождала колонны с гуманитарной помощью.

Есть у спецназовцев закон высшей чести, который в какой-то степени сформулирован поэтом-фронтовиком Александром Твардовским: «Такая порука, такое заветное правило есть: врага уничтожить — большая заслуга, но друга спасти — это высшая честь». Герои, проходившие службу в соединении, совершили свои подвиги, придерживаясь именно этого святого правила. Так, гвардии майор Георгий Дикун, который за участие в штурме Берлина заслужил звание Героя Советского Союза, гордился не только тем, что его мотоциклетный батальон во время 200-километрового рейда по вражеским тылам за семь дней боёв уничтожил свыше тысячи гитлеровцев и даже захватил в плен командира дивизии СС, но и тем, что его разведчики тогда не потеряли ни одного солдата, всех раненых привезли с собой.

Фактически три российских стрелка своим умело организованным огнём, почти беззвучным из-за глушителей, сорвали атаку хорошо подготовленных и настроенных на отчаянный бой четырёх десятков террористов

Да и нынешнее поколение гвардейцев готово «живот положить за други своя». Так, заместитель командира группы гвардии старшина Антон Ушаков 21 марта 1995 года в бою на высоте Гойтен-Корт под Аргуном закрыл своим телом офицера от автоматной очереди боевиков. А командир группы гвардии старший лейтенант Алексей Дергунов при выполнении боевого задания 26 декабря 2003 года пожертвовал собой для спасения солдата — радиста группы. За свой подвиг самопожертвования гвардии старшина Ушаков и старший лейтенант Дергунов посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации.

Снайперская пара после испытания под Акербатом.

Вот и гвардии старший прапорщик, которому посвящены эти строки, в боях на сирийской земле шёл под пули, рисковал жизнью, чтобы защитить наших офицеров из группы военных советников. Потому что таков неписаный закон российского боевого братства: русские своих не бросают.

Гвардии старший прапорщик считает очень важным, что в его воинском коллективе слились и почитаются традиции и советской гвардии, и наследие русской императорской армии. В 2010 году соединению было вручено Георгиевское знамя. А за отличия в боевых действиях против вооружённых формирований террористов на сирийской земле 31 солдат и сержант соединения был награждён Георгиевским крестом IV степени.

Сам же Дед стал в соединении 19-м кавалером ордена Мужества. Как известно, этим орденом награждаются «за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни». А для воинов спецназа самоотверженность, мужество и отвага, смелость и решительность — это заведомо присущие их воинской специализации бойцовские качества.

Андрей БОНДАРЕНКО, «Красная звезда»

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*Запрещенная в РФ террористическая организация