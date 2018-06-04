Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 июня 2018
- 09:56 Во Владивостоке улицу назвали именем Героя Романа Филипова, погибшего в Сирии.
- 05:30 Расплата: Страна-покровитель сирийских боевиков погружается в хаос (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:52 Сирия: дуэли российских спецназовцев и снайперов ИГИЛ (ФОТО).
Во Владивостоке улицу назвали именем Героя Романа Филипова, погибшего в Сирии
Во Владивостоке одну из улиц назвали в честь Героя России Романа Филипова — пилота штурмовика Су-25, погибшего в Сирии 3 февраля 2018 года.
Соответствующее постановление обнародовано на сайте мэрии Владивостока.
«Присвоить наименования новым улицам: в районе улицы Русская… — ул. Майора Филипова, Героя Российской Федерации, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии (1984–2018)», — говорится в документе.
Напомним, во время облета зоны деэскалации «Идлиб» российский Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК.
Приземлившись после катапультирования, Филипов вступил в неравный бой с боевиками, после чего подорвал себя гранатой.
Родившийся в 1984 году в Воронеже Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Он долгие годы служил в Приморье, поэтому общественники предложили назвать его именем одну из улиц Владивостока.
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Расплата: Страна-покровитель сирийских боевиков погружается в хаос (ФОТО, ВИДЕО)
В Иордании, как сообщает агентство САНА со ссылкой на иорданскую газету «Аль-Гад», во всех городах проходят массовые народные протесты (они продолжаются третьи сутки, – прим. РВ).
«В столице Иордании Аммане и других городах возобновились протесты против повышения подоходного налога, протестующие перекрыли главные улицы городов, требуя отставки правительства.
Иорданская газета «Аль-Гад» сообщила, что участники акций в Аммане блокировали дорогу в аэропорт, она оставалась закрытой, пока силы внутренней безопасности не вмешались и не открыли ее. Другие протестующие направились в сторону здания Совета министров, но силы безопасности не позволили им приблизиться к зданию.
Следует отметить, что в этом году в Иордании повысились цены на хлеб, так как правительство ввело новые налоги, чтобы снизить государственную задолженность. Также Иордания уже увеличила пошлины на другие продукты питания и потребительские товары и установила 16%-й налог с продаж, иногда превышающий стоимость товара в три раза».
В казне хашимитского королевства банально нет денег. При бюджете примерно 9,2 миллиардов долларов, из которых прямая финансовая помощь Саудовской Аравии составляет 1,2 миллиарда долларов, годовой дефицит составляет свыше 2 миллиардов долларов (2017-й год).
1,5 миллиона сирийских беженцев перегружают бюджет
Население Иордании — 8 с половиной миллионов человек. Около полутора миллионов человек беженцев из Сирии дают огромную дополнительную нагрузку на социально-экономическую инфраструктуру страны.
На всех международных форумах король Иордании Абдалла поднимает вопрос о беженцах из Сирии, рассказывает о проблемах своей страны и просит денег и других видов помощи. Собственно говоря, Иордания и её король пожинают плоды своей неразумной и недружественной политики, направленной против Сирии.
Инспирировав гражданскую войну в Сирии, Иордания получила поток беженцев оттуда, который создаёт огромные дополнительные проблемы в финансовой и в социальной сферах.
В некотором роде можно говорить о карме, о бумеранге, о справедливости и так далее. Факт остаётся фактом — инспирировав гражданскую войну в Сирии, Иордания нанесла вред в первую очередь своему собственному существованию.
Финансово-социальная ситуация в стране ухудшается, естественного выхода из сложившейся ситуации в ближайшей перспективе не видно. Все финансово-бюджетные показатели Иордании постоянно падают. Растут дефицит государственного бюджета и государственный долг. Попытка правительства решить эти проблемы за счёт населения вызвала последние массовые протесты.
Иордания стала надёжным тылом для сирийских бандитов и убийц. На территории Иордании создано несколько учебных лагерей, в которых американцы, англичане и французы тренируют боевиков.
Через территорию Иордании проходит снабжение боевиков — оружием, боеприпасами, деньгами, людьми, средствами связи.
Иордания превратилась в большую американскую военную базу. Иордания во многом политически зависит от США, от Англии и от Саудовской Аравии. Тем не менее из-за сильнейшего финансово-экономического кризиса король Абдалла вынужден расширять направления и вектора своей политики, в которой появляются новые тенденции. Он постоянно ездит в Москву. Недавно на конференции Организации исламских государств король Иордании вёл переговоры с представителями Ирана.
Условно говоря, Россия и Иран могут сейчас «перекупить» Иорданию, но нужно ли это делать? Во-первых, кому-то нужно будет выплачивать те самые 1,2 миллиарда долларов взамен Саудовской Аравии. Во-вторых, на территории Иордании сохраняется американская военная инфраструктура, направленная против Сирии. Смысла в подобной операции нет никакого.
Ослабление Иордании из-за внутриполитических трудностей выгодно России и Сирии по простому политическому принципу «ослабляй врага». Слабой Иордании будет уже не до Сирии.
Если в Иорданском королевстве усилятся волнения и, как возможный вариант развития событий, к власти придут палестинцы, это будет выгодно для Сирии и для России. Американцы этого не хотят, но дополнительных денег для Иордании у них пока нет.
Вывод простой — России и Ирану ни в коем случае не нужно сейчас вмешиваться в ситуацию в Иордании и тем более не нужно помогать нынешним властям Иордании.
России, Сирии и Ирану нужно действовать по принципу «падающего — подтолкни». Например, нужно продолжать помогать палестинцам, подождать до тех пор, когда финансовый кризис разразится в Саудовской Аравии (из-за очередного снижения цен на нефть), помочь законным представителям йеменского народа — хуситам и так далее.
Иордания, которая с 2011 года поддерживала сирийских бандитов и убийц, заслуживает всех ужасов гражданской войны на своей земле.
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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»
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Сирия: дуэли российских спецназовцев и снайперов ИГИЛ (ФОТО)
Снайпер-инструктор из соединения спецназа ЦВО заслужил в сирийских командировках два ордена Мужества, пишет газета Минобороны «Красная звезда» .
В бригаде специального назначения Центрального военного округа биография снайпера гвардии старшего прапорщика обросла легендами. Он — один из ветеранов соединения, прослуживший в частях спецназа свыше двух десятков лет. Имеет наибольшее среди сослуживцев число служебных командировок в районы боевых действий. А ещё считается в соединении своего рода специалистом по противотанковой обороне.
«Непаркетная» служба
Снайпером спецназа он стал не сразу. Военную службу по призыву проходил в погранвойсках. В 1992 году ему даже пришлось выполнять задачи в составе погранотряда на таджикском Пяндже, где после распада Советского Союза российские пограничники прикрывали молодую независимую республику (а по сути, всё Содружество Независимых Государств) от проникновения афганских басмачей и наркобандитов. После увольнения в запас вчерашний пограничник на «гражданке» не задержался. В 1995-м заключил свой первый контракт.
Герой очерка изучает матчасть противника с позиций снайпера.
И вновь оказался в горячей точке: был направлен в Чеченскую Республику, где служил в одном из разведывательных подразделений 205-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного округа. Соединение это, без преувеличения, особое. В период выполнения задач по восстановлению конституционного порядка в Чечне (1995–1996 годы) его задействовали на самых опасных направлениях.
В дни августовских событий 1996 года в Грозном сводный отряд бригады применялся как ударный кулак группировки, выбивал боевиков Масхадова и Басаева из центральных районов чеченской столицы. 205-я тогда понесла серьёзные потери… Не их это вина, что тот августовский штурм обернулся позже позорными хасавюртовскими соглашениями: личный состав бригады свой воинский долг выполнил сполна, в боестолкновениях мотострелки действовали достойно, чему свидетельством большое число отмеченных орденами и медалями. Кстати, интересный факт: через командование бригадой прошли многие известные ныне военачальники.
Например, командующий вой-сками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, возглавлявший соединение в 2004–2006 годах. Известно, что Александр Павлович блестяще проявил себя в Сирии, где был одним из руководителей российской воинской группировки. Генерал Лапин по праву удостоен высших государственных наград. Как знать, может быть, в сирийских песках ему в какой-то степени пригодился и опыт командования боевой 205-й бригадой…
А герой этого очерка после завершения контракта в том соединении подаёт новый рапорт. На этот раз просится на службу в бригаду специального назначения тогдашнего Уральского военного округа. Было это в 1998 году, а годом спустя сводный отряд соединения уже принимает участие в ликвидации боевиков Басаева, вторгшихся на территорию Дагестана, участвует в ликвидации бандитского логова в Чечне. Шесть командировок провёл он на Кавказе, был удостоен медали Суворова.
Служил снайпером-разведчиком (окончил учебное подразделение в подмосковном Солнечногорске), стал дипломированным инструктором в школе младших специалистов. После этого служил заместителем командира группы снайперов в соединении спецназа и даже пять лет командовал этим подразделением. К сожалению, перипетии судьбы и оргштатных преобразований привели к тому, что ему пришлось менять место службы: с 2011 года служит в должности снайпера-инструктора.
Верный прицел
За эти годы служба стала для него делом всей жизни, переросла в то, что ещё иногда в шутку называют «спортивным интересом». Но это не шутка. Гвардии старший прапорщик в составе снайперской пары первенствовал на состязаниях в масштабах округа, а также дважды становился вице-чемпионом на всеармейских соревнованиях. В 2011 году он вместе со своим командиром группы впервые среди российских мастеров снайпинга завоевал 1-е место среди иностранных команд на Международных соревнованиях снайперских пар «Золотой филин», проводившихся в Казахстане.
На огневой позиции.
Тогда в течение недели на полигоне Спасск в Карагандинской области соревновались более 170 профессионалов-спецназовцев из семи стран — Белоруссии, Великобритании, Иордании, Казахстана, Китая, России и Украины. Участники в составе снайперских пар и диверсионно-разведывательных групп состязались в выполнении специальных задач в экстремальных климатических условиях Центральной Азии. Оценивались навыки в разведывательной, тактико-специальной, огневой, физической, инженерной, военно-медицинской подготовке. Конкурсанты выполнили ряд нормативов, прошли курс выживания в условиях полупустыни.
Самыми сложными упражнениями стали преодоление полосы разведчика и 5-километровый забег с ориентированием. В ночное время нужно было найти лучшее место для оборудования и скрытной маскировки огневого рубежа для снайперской пары. В заключение соревнований проводилась «дуэль» снайперов. Песок, порывистый ветер и дождь — погода в Карагандинской области менялась несколько раз в течение дня, что затрудняло процесс внесения корректив в ходе стрельбы. И всё же наши спецназовцы лидировали, показав свои лучшие навыки и умения.
Самоотверженность, мужество и отвага, смелость и решительность — эти бойцовские качества обязательны для спецназовцев
Гвардии старший прапорщик гордится не только собственными достижениями, но и успехами подчинённых. Некоторые его ученики уже выросли до инструкторов снайперского дела, а это довольно высокий титул в спецназе. Вообще, в этом соединении нашего героя величают Дедом. И не только из-за срока службы: он настоящий наставник для молодых контрактников, один из самых опытных во всех отношениях военнослужащих, ветеран военных конфликтов. А с недавних пор прозвище, закрепившееся за гвардии старшим прапорщиком, претерпело изменения: его стали называть противотанковым Дедом. Поводом для этого стали события лета 2016 года, когда гвардии старший прапорщик выполнял задачи по содействию войскам сирийской правительственной армии.
От Тадмора до Акербата
— Это был ночной бой у элеватора в районе Тадмора, — рассказывает мой собеседник.
— Атака террористов там была жёсткой, с применением бронетанковой техники. И вот наш Дед, используя тепловизионную насадку к своему снайперскому прицелу, меткими выстрелами вывел из строя экипаж игиловского танка, который двигался на элеватор. Причём стрелять пришлось в кромешной тьме по подвижному объекту на дистанции более 350 метров.
Сирийские военные открыли по танку огонь из РПГ-7. Безрезультатно. А Дед всего двумя выстрелами из своей снайперской винтовки сначала поразил командира танка, который неосмотрительно высунулся из башни, вглядываясь в ночную тьму, а затем и механика-водителя, также весьма неосторожно выбравшегося из своего люка.
После этого гвардии старший прапорщик вместе с ещё с двумя снайперами методично зачистил подступы к элеватору от остатков вражеской пехоты, оказавшейся без прикрытия танковой брони. Фактически три российских стрелка своим хорошо организованным огнём, почти беззвучным из-за глушителей, сорвали атаку хорошо подготовленных и настроенных на отчаянный бой четырёх десятков террористов. Тем самым они защитили оказавшихся на острие ночного боя нескольких наших военных советников — артиллеристов, танкистов, авиа-наводчиков…
В июле 2016 года снайпера-«противотанкиста» представили к ордену Мужества. А спустя время состоялся и указ о награждении.
Второй раз Дед отличился в 2017 году во время командировки в район акербатского котла. Снайперам пришлось вновь прикрывать своим огнём российских военных советников, которые помогали координировать боевые действия сирийского ополчения и находились на передовых позициях. Кстати, у ополченцев на вооружении были наши «исторические» мосинские винтовки образца 1891 года. Расклад сил получался явно не в их пользу. Бой 3 августа под Акербатом получился очень тяжёлым. Нашему снайперу-профессионалу пришлось вести огонь не на привычной для себя дистанции — более километра. Отражая контратаки игиловцев, прорывавшихся по подземным ходам в захваченный ополчением опорный пункт, стрелять приходилось почти в упор. Здесь Деда выручил автомат Калашникова, который входил в его стандартный набор вооружения.
К слову, мой собеседник оценивает подготовку и морально-психологический настрой отрядов так называемого «ИГИЛ»* крайне высоко:
— Это серьёзный и сильный противник, а не какие-то басмачи. Их хорошо обучили бывшие офицеры армии Ирака и других зарубежных стран, дали им достойную подготовку. Побеждать таких на поле боя очень непросто, поверьте.
Герой этого очерка стал в соединении спецназа 19-м кавалером ордена Мужества
Стрелял не только мой герой — в него также стреляли: война есть война… В том боестолкновении под Акербатос Деду помог выжить и победить его служебный опыт, умения, интуиция. А кроме того, выручили атрибуты боевого снаряжения, ставшие обязательными: бронежилет и защитный шлем.
В ходе того боя игиловцы трижды попали в снайпера: позже из пластин бронежилета он извлёк пули от американских автоматических винтовок М-16. Каска и бронежилет не подвели Деда.
Поставленную задачу гвардии старший прапорщик и его товарищи выполнили успешно. За высочайший профессионализм, стойкость, отвагу, за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, он был удостоен второго ордена Мужества.
Судьба и Родина — едины
За семь лет службы в бригаде специального назначения гвардии старший прапорщик проникся её боевыми традициями: они стали правилами его жизни. Кстати, ему особенно по душе оказался тот факт, что соединение после вывода из Западной группы войск в Россию получило осенью 1992 года боевое крещение в Республике Таджикистан, где он как раз в то время начал свою срочную службу в погранвойсках. Тогда оперативная группа бригады под началом её командира гвардии полковника Александра Чернецкого выполняла там правительственное задание: обеспечивала развёртывание 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии, ставшей сегодня крупнейшей военной базой России, охраняла военные и государственные объекты, сопровождала колонны с гуманитарной помощью.
Есть у спецназовцев закон высшей чести, который в какой-то степени сформулирован поэтом-фронтовиком Александром Твардовским: «Такая порука, такое заветное правило есть: врага уничтожить — большая заслуга, но друга спасти — это высшая честь». Герои, проходившие службу в соединении, совершили свои подвиги, придерживаясь именно этого святого правила. Так, гвардии майор Георгий Дикун, который за участие в штурме Берлина заслужил звание Героя Советского Союза, гордился не только тем, что его мотоциклетный батальон во время 200-километрового рейда по вражеским тылам за семь дней боёв уничтожил свыше тысячи гитлеровцев и даже захватил в плен командира дивизии СС, но и тем, что его разведчики тогда не потеряли ни одного солдата, всех раненых привезли с собой.
Фактически три российских стрелка своим умело организованным огнём, почти беззвучным из-за глушителей, сорвали атаку хорошо подготовленных и настроенных на отчаянный бой четырёх десятков террористов
Да и нынешнее поколение гвардейцев готово «живот положить за други своя». Так, заместитель командира группы гвардии старшина Антон Ушаков 21 марта 1995 года в бою на высоте Гойтен-Корт под Аргуном закрыл своим телом офицера от автоматной очереди боевиков. А командир группы гвардии старший лейтенант Алексей Дергунов при выполнении боевого задания 26 декабря 2003 года пожертвовал собой для спасения солдата — радиста группы. За свой подвиг самопожертвования гвардии старшина Ушаков и старший лейтенант Дергунов посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации.
Снайперская пара после испытания под Акербатом.
Вот и гвардии старший прапорщик, которому посвящены эти строки, в боях на сирийской земле шёл под пули, рисковал жизнью, чтобы защитить наших офицеров из группы военных советников. Потому что таков неписаный закон российского боевого братства: русские своих не бросают.
Гвардии старший прапорщик считает очень важным, что в его воинском коллективе слились и почитаются традиции и советской гвардии, и наследие русской императорской армии. В 2010 году соединению было вручено Георгиевское знамя. А за отличия в боевых действиях против вооружённых формирований террористов на сирийской земле 31 солдат и сержант соединения был награждён Георгиевским крестом IV степени.
Сам же Дед стал в соединении 19-м кавалером ордена Мужества. Как известно, этим орденом награждаются «за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни». А для воинов спецназа самоотверженность, мужество и отвага, смелость и решительность — это заведомо присущие их воинской специализации бойцовские качества.
Андрей БОНДАРЕНКО, «Красная звезда»
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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