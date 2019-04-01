Секреты человека-легенды, чьи грозные детища сыграли огромную роль в победе над фашизмом (ФОТО)

Как сообщала Русская Весна, 2 дня назад исполнилось 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина, к этой годовщине авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина обнародовал правила работы, сформулированные нашим великим соотечественником.

Ильюшинские правила:

1. Соревноваться надо с лучшими в нашем деле и строить самолеты, не разоряя государство.

2. Добивайся исчерпывающих знаний по вопросам твоей работы.

3. Если в течение дня ты лично ничему не научился, то считай этот день для себя потерянным.

4. Будь правдив даже в том случае, если это может грозить тебе неприятностью.

5. Принятые решения выполняй с энергией и страстностью — это вдохновляет в подчиненных веру в успех дела.

6. В любой работе, прежде всего, должны быть полет мысли, творчество и убежденность.

7. С вышестоящим руководством будь вежлив, исполнителен и тактичен, но никогда не проявляй угодничества.

8. Никогда не напоминай подчиненным, что ты начальник — они должны это чувствовать.

9. Будь справедлив и никогда не унижай достоинства подчиненных.

10. Работу, выполненную подчиненными плохо, не оставляй без замечаний.

11. Склоки в коллективе — как ржавчина, разъедающая сталь.

12. Умей отбирать в работе те мелочи, за которыми могут скрываться крупные вопросы.

13. Не оправдывай свои ошибки занятостью.

14. Одно из самых сильных средств в воспитании подчиненных — твой личный пример в работе и жизни.

15. Нет такого дела, которое нельзя было бы сделать лучше.

*****

Сергей Владимирович Ильюшин — уникальный человек во многом. Судьба ему отмерила не только двойную порцию таланта и человеческих качеств, но и два дня рождения. По всем документам проходило, что он родился 18 (30) марта 1894 года в селе Дилялево Вологодской области. Но сам Сергей Владимирович с этим фактом был в корне не согласен. Считал, что при записи в церковную метрику священник ошибся.

Позднее в своей учетной карточке руководителя ОКБ Сергей Владимирович Ильюшин лично перечеркнул цифру 30, и исправил ее на 31. Но разночтения остались до сих пор.

Потому ильюшинцы не спорят со своим генеральным конструктором и отмечают его день рождения 31 марта — совсем скоро уже 125-й. Но помним мы о нем круглый год, ведь фамилия Сергея Владимировича навеки отражена не только в названии наших самолетов и Авиационного комплекса, но и запечатлена в наших сердцах.

*****

125 лет назад в селе Дилялево Вологодской губернии в обычной крестьянской семье родился одиннадцатый ребенок. Ему было уготовано стать одним из создателей отечественной авиации. Сергей Владимирович Ильюшин — уникальное воплощение профессиональных, организаторских и человеческих качеств. Наверное, только таким людям удавалось в тяжелых условиях придумывать, проектировать и строить прекрасные самолеты.

Как часто бывает, большую роль в истории Сергея Ильюшина сыграл случай.

Знакомые позвали его подработать во время Первой авиационной недели в Петербурге. Глядя на ранние медлительные и неуклюжие аэропланы, он влюбился в них раз и навсегда. После начала Первой мировой Ильюшин всеми правдами и неправдами добился перевода из пехоты в авиацию. От солдата аэродромной обслуги он дорос до летчика. В Гражданскую стал старшим авиамехаником. В начале 1920-х поступил в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В Научно-техническом комитете ВВС и ЦАГИ он изучает мировой опыт, вырабатывает требования к новым самолетам. Но Сергей Владимирович хочет проектировать свои машины и в 1933 году возглавляет ОКБ на заводе № 39 им. В. Р. Менжинского.

Начинается славная история Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина. Рекордный дальний бомбардировщик ДБ-3 (Ил-4) и штурмовик Ил-2 — два главных детища предвоенной поры, которые сыграли неоценимую роль в победе над врагом.

Штурмовик Ил-2

С 1943 года Ильюшин уже занимается пассажирским самолетом Ил-12. Затем будет более совершенный Ил-14, турбовинтовой красавец Ил-18, межконтинентальный Ил-62. А также реактивные бомбардировщики Ил-28, противолодочные самолеты Ил-38 и множество других проектов.

Сергей Владимирович всегда был предан своей работе, он искренне считал, что восьми часов в день слишком мало, чтобы добиться существенных результатов. Он был строг к подчиненным, но еще строже — к себе. Покинул свой пост, когда «больше не смог приходить на работу первым».

Правилам и установкам, заложенным Ильюшиным, мы стараемся следовать и сейчас, ведь они не потеряли ни капли актуальности. До сих пор мы гордо называем себя ильюшинцами, помня великое прошлое и с оптимизмом смотря в будущее. С днем рождения, Сергей Владимирович!

Коллектив авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина

Читайте также: Удар по Украине: Новый военный Ил-112В впервые поднялся в воздух (+ВИДЕО, ФОТО)

Двухмоторный дальний бомбардировщик Ил-4