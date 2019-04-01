Главная » Мировоззрение, Политика

Аресты экс-министров, зачем ЦРУ набирает русских, новые губернаторы

08:16. 1 апреля 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Аресты экс-министров, зачем ЦРУ набирает русских, новые губернаторы

- Аресты Абызова и Ишаева;
- ЦРУ нанимает русскоговорящих;
- Ускорение смены кадров губернаторского корпуса;
- Президентские выборы на Украине;
- Комиссия Мюллера не смогла доказать координацию действий команды Трампа с руководством России;
- Хорошие новости.

Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Возвращение Каина, Алексеев Сергей Трофимович

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

==========================================================================


Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/aresty-eks-ministrov-zachem-tsru-nabiraet-russkih-novye-gubernatory

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...Наливайченко и директором ЦРУ Джоном Бреннаном ...ему возможность самостоятельно набирать кадровый состав ...сценарий. А иначе зачем потребовалось бы публиковать... группировок. После ареста и длительного процесса... к сфере влияния экс-министра финансов. Посмотрим, ...
Scofield: Передел мирового наркотранзита. Война систем
...отталкивался от "большой тройки": ЦРУ – разведка, ФБР – ...Московском метро… Зачем же Юзбашяну потребовалось...удары (арест Левона Айрапетяна, арест В. Евтушенкова...теневыми связями – экс-министр культуры Венгрии Андраш.... В Европе набирает силу террор, свирепствуют...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
... для показательных арестов были использованы ...лет на ЦРУ… …Директор ЦРУ Джеймс Вулси...информации, которую экс-глава Московской ... о. премьера министра и министром финансов РФ. ... В Европе набирает обороты скандал...Пётр Лидов …зачем Всемирному антидопинговому ...
Новости Украины и Новороссии 29 января 2019
...профиль”», — отметил министр. Климкин подчеркнул, ...демократов (экс-вице-президент, экс-госсекретарь... законодательно урегулирован и набирает обороты. Его потенциальная...детективов НАБУ. ЦРУ давно это...суткам административного ареста за участие..., и зачем в открытую...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>