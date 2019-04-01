Аресты экс-министров, зачем ЦРУ набирает русских, новые губернаторы
Аресты экс-министров, зачем ЦРУ набирает русских, новые губернаторы
- Аресты Абызова и Ишаева;
- ЦРУ нанимает русскоговорящих;
- Ускорение смены кадров губернаторского корпуса;
- Президентские выборы на Украине;
- Комиссия Мюллера не смогла доказать координацию действий команды Трампа с руководством России;
- Хорошие новости.
Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:
Возвращение Каина, Алексеев Сергей Трофимович
Основы социологии. Комплект из 6 томов
Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
==========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/aresty-eks-ministrov-zachem-tsru-nabiraet-russkih-novye-gubernatory