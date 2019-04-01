Концептуал СМИ Аресты экс-министров, зачем ЦРУ набирает русских, новые губернаторы

- Аресты Абызова и Ишаева;

- ЦРУ нанимает русскоговорящих;

- Ускорение смены кадров губернаторского корпуса;

- Президентские выборы на Украине;

- Комиссия Мюллера не смогла доказать координацию действий команды Трампа с руководством России;

- Хорошие новости.



Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:



Возвращение Каина, Алексеев Сергей Трофимович



Основы социологии. Комплект из 6 томов



Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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