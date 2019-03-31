Удачная на днях была охота,

Легко нашел я логово волков.

Волчицу сразу пристрелил я дробью,

Загрыз мой пес, двоих ее щенков.

Уж хвастался жене своей добычей,

Как вдалеке раздался волчий вой,

Но в этот раз какой-то необычный.

Он был пропитан, горем и тоской.

А утром следующего дня,

Хоть я и сплю довольно крепко,

У дома грохот разбудил меня,

Я выбежал в чем был за дверку.

Мы встретились с волком глазами.

"Глава семьи той", сразу понял я,

И только прошептал губами:

"Не трогай дочь, убей лучше меня."

Глаза мои наполнились слезами,

И дочь с вопросом: Папа, что с тобой?

Оставив волчий хвост, тотчас же подбежала,

Прижал ее к себе одной рукой.

А волк ушел, оставив нас в покое.

И не принес вреда ни дочери, ни мне,

За причиненные ему мной боль и горе,

За смерть его волчицы и детей.

Он отомстил. Но отомстил без крови.

Он показал, что он сильней людей.

Он передал, свое мне чувство боли.

И дал понять, что я убил ДЕТЕЙ.

АВТОР НЕИЗВЕСТЕН

Источник: https://udivitelnay-zhizn.mirtesen.ru/blog/43965612175/PRO-VOLKA