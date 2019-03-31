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ПРО ВОЛКА

17:09. 31 марта 2019 Просмотров - 281 7 коммент. Опубликовал:

original

Удачная на днях была охота, 
Легко нашел я логово волков. 
Волчицу сразу пристрелил я дробью, 
Загрыз мой пес, двоих ее щенков. 
Уж хвастался жене своей добычей, 
Как вдалеке раздался волчий вой, 
Но в этот раз какой-то необычный. 
Он был пропитан, горем и тоской. 
А утром следующего дня, 
Хоть я и сплю довольно крепко, 
У дома грохот разбудил меня, 
Я выбежал в чем был за дверку.

Мы встретились с волком глазами.
"Глава семьи той", сразу понял я, 
И только прошептал губами: 
"Не трогай дочь, убей лучше меня." 
Глаза мои наполнились слезами, 
И дочь с вопросом: Папа, что с тобой? 
Оставив волчий хвост, тотчас же подбежала, 
Прижал ее к себе одной рукой. 
А волк ушел, оставив нас в покое. 
И не принес вреда ни дочери, ни мне, 
За причиненные ему мной боль и горе, 
За смерть его волчицы и детей. 
Он отомстил. Но отомстил без крови. 
Он показал, что он сильней людей. 
Он передал, свое мне чувство боли. 
И дал понять, что я убил ДЕТЕЙ.

АВТОР НЕИЗВЕСТЕН

Источник: https://udivitelnay-zhizn.mirtesen.ru/blog/43965612175/PRO-VOLKA

Метки: чит.клуб

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7 коммент.»

  • 697 573
    Айва 31 марта 2019 в 17:11 Ссылка
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    Ненавижу охотников!

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    • 8015 5799
      Sergeev Айва 31 марта 2019 в 17:49 Ссылка
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      Иногда это необходимое зло, но зачастую охота ради развлечения, что я так же неприемлю.

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        Ликвидатор Sergeev 31 марта 2019 в 17:55 Ссылка
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        Насколько это соответствует реальности.

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        • 8023 5807
          Sergeev Ликвидатор 31 марта 2019 в 18:14 Ссылка
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          Зимой 2017 в Чердыне без этого было уже не обойтись, волки заходили в город. В остальных случаях охота не более чем развлечение.

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          • 22111 14562
            Ликвидатор Sergeev 31 марта 2019 в 18:36 Ссылка
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            т.е по факту охотники именно на волков спасают народ от хищников. А это ложное стихотворение внедряет ложные ментальные установки людям.
            в нашей области чупакарбру пристрелили. Остальные могут тока поохать.

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  • 352 269
    Max 31 марта 2019 в 18:36 Ссылка
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    Я бы замочил

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