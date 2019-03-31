ПРО ВОЛКА
Удачная на днях была охота,
Легко нашел я логово волков.
Волчицу сразу пристрелил я дробью,
Загрыз мой пес, двоих ее щенков.
Уж хвастался жене своей добычей,
Как вдалеке раздался волчий вой,
Но в этот раз какой-то необычный.
Он был пропитан, горем и тоской.
А утром следующего дня,
Хоть я и сплю довольно крепко,
У дома грохот разбудил меня,
Я выбежал в чем был за дверку.
Мы встретились с волком глазами.
"Глава семьи той", сразу понял я,
И только прошептал губами:
"Не трогай дочь, убей лучше меня."
Глаза мои наполнились слезами,
И дочь с вопросом: Папа, что с тобой?
Оставив волчий хвост, тотчас же подбежала,
Прижал ее к себе одной рукой.
А волк ушел, оставив нас в покое.
И не принес вреда ни дочери, ни мне,
За причиненные ему мной боль и горе,
За смерть его волчицы и детей.
Он отомстил. Но отомстил без крови.
Он показал, что он сильней людей.
Он передал, свое мне чувство боли.
И дал понять, что я убил ДЕТЕЙ.
АВТОР НЕИЗВЕСТЕН
Источник: https://udivitelnay-zhizn.mirtesen.ru/blog/43965612175/PRO-VOLKA
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Ненавижу охотников!
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Иногда это необходимое зло, но зачастую охота ради развлечения, что я так же неприемлю.
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Насколько это соответствует реальности.
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Зимой 2017 в Чердыне без этого было уже не обойтись, волки заходили в город. В остальных случаях охота не более чем развлечение.
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т.е по факту охотники именно на волков спасают народ от хищников. А это ложное стихотворение внедряет ложные ментальные установки людям.
в нашей области чупакарбру пристрелили. Остальные могут тока поохать.
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Я бы замочил
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а вы не читайте перед обедом советских газет.