Наше прошлое определяет настоящее

Момент переселения белой расы из северной части Евразии в ее центральные районы можно назвать моментом критического поворота, последствия которого мы ощущаем до сих пор. Причиной переселения стало Великое похолодание вследствие войны с Атлантидой. В результате этого вся восточная Сибирь, вся восточноевропейская равнина до Днепра была занята арианами. Более того, на эту территорию пришло огромное количество белых беженцев, когда начал тонуть гигантский материк Му. Так как он уходил на дно около 8.000 лет, последние осколки материка утонули в историческое время, примерно 1.600 лет до н. э. Это совпадает со временем нашествия на Китай джоунсов. Белая раса на конях, скифская группа, вооруженная до зубов, пришла на территорию Китая, чтобы забрать переселенцев с тонущего континента. Они вобрали в себя всех переселенцев и увели их на север.

Сохранился прижизненный портрет одной из последних представительниц белого населения островов Полинезии, народа мариури, нарисованный одним из европейцев, посетившим эти острова.

Атлантида же ушла на дно Атлантики за пару суток, по сути так, как и пишет Платон. При этом Атлантида выдавливает огромное количество воды, которая начинает заливать северную прародину белой расы – Ориану. Начинается пляска континентов, происходит мощный разлом по Енисею (Енисейский кряж).

В то время арии победили атлантов в военном плане, но пострадали все. По сути, белая раса непобедима и до сих пор. С ней уже никто не хочет воевать в честном и открытом бою. Воевать с русскими равносильно самоубийству. Это проверяли и Польша, и орденские союзы, Наполеон, Гитлер, да и южные народы тоже.

Получилось то, что арии, расселившись по евразийскому континенту, примерно 8.000 лет до н.э. образовали новую империю, охватившую центральную часть азиатского континента и его север, начиная от Таймыра и до Индостана. Ее называли Аратта или Ор. Биарния – это было более позднее название, которое дали европейцы.

Но юг этих территорий в то время был заселен иберийскими и картвельскими племенами. Это племена родственные современным грузинам и испанцам. Если смотреть по языку, то даже китайцы взяли часть картвельского языка. Грузины понимают китайцев (ханьцы) примерно на 10-15%.

Когда северные арии стали строить Аратту, они столкнулись с этими племенами. Борьба была очень жестокой. В индийских ведах это время названо временем борьбы с племенами дасью. Надо понимать, что дасью были и иберы, они же были и архантропы. В Сибири нашли черепа денисовцев – они и не неандертальцы и не питекантропы, а что-то среднее между теми и другими.

По сути, питекантропы заселяли всю планету. Это были плосколицые люди с ярко выраженными монголоидными признаками. Синантроп – это один из видов питекантропов, который жил на востоке. Не надо думать, что синантроп китайский какой-то особенный. Так же как и неандертальцы, и азиатские и африканские и европейские - они все имели примерно однотипное строение. Неандертальцы имели огромный нос, мощную челюсть, покатый лоб, огромный череп. Хотя объем мозга и превышал объем мозга современного человека, это было не серое вещество, а белое. Т е неандерталец жил на инстинктах.

Именно о борьбе с дасью рассказывают «Рамаяна» и «Махабхарата». Но все события с севера были перенесены на территорию Индостана. Эти же знания были принесены и в Иран, но Заратуштра, примерно 1.500 лет до н. э. провел реформу, в результате чего ведические знания были потеряны и заменены авестийскими. Древние иранцы, древние индийцы, по гаплогруппе один народ – R1а1. Это относится к брахманам и кшатриям. Конечно, это только 16% населения Индостана, но оно наше.

Дасью были вытеснены частично в Китай, частично на Кавказ, остальные ушли в горы Загроса на территорию Ирана. Поэтому иранцы не все голубоглазые, есть и темные. Еще одна часть ушла на Тибетское нагорье.

Конечно, можно спросить – какое право имела белая раса истреблять неандертальцев и иберов? Ну, подумаешь воровали русских женщин, убивали стариков и детей. Ну, такие они. Это про современную толерантность. Но не стоит забывать, что все эти племена были людоедами. Почитайте веды о борьбе с дасью – сплошное людоедство. Можете посмотреть и нартский эпос. Это не индоевропейский эпос, это эпос иберийских народов. Там есть миф, где нарты вызывают на бой белых Богов. В этой борьбе они погибают. Современный Кавказ – это сплошная иберийская группа. Абхазы и осетины – это несколько другой народ. Некоторые антропологи вообще не могут отличить кавказца от семита. Но в те времена их там не было. Просто и у тех и у других были общие предки.

Таким образом, мы имеем одну империю, которая простиралась на всю ойкумену. Гигантская степная империя, начиная от Дуная (за Дунаем в те времена еще был ледник, т к Гольфстрим не отапливал Европу) и заканчивая побережьем Тихого океана. Одна империя, один народ, один язык, одни законы, одна вера. Понятия религия вообще еще не было. Существовала очень глубокая связь человека и природы, прямая связь души с Творцом. Люди не верили в Бога, они просто знали законы мироздания, и поэтому свободно общались с Творцом без всяких посредников.

Нам сейчас говорят, что римляне придумали закон – разделяй и властвуй. Не римляне его придумали, это закон мироздания, они просто им хорошо пользовались в своих личных интересах. Раздели и страви, раздели и страви.

Описание этого закона приведено еще в «Махабхарате», когда два родственных народа, пандавы и кауравы были разделены и стравлены между собой. Такие же проблемы, но еще более ранние, описывает и Платон. Зарождение и развитие вражды между атлантами и праафинянами, которая закончилась грандиозной, фактически мировой войной. Эту войну можно назвать второй мировой войной между атлантами и северными ариями. Всего их было три. Первая была около 40.000 лет назад, вторая около 13.000 и третья около 5.000 лет назад на поле Курукшетре.

Мы остановимся на древней третьей мировой войне. За основу возьмем «Махабхарату». В одном из царств евразийской империи появляется странная личность – Дурьодхана. Это было средоточие эгоизма и ненависти, У пандавов, у воина Арджуны, появляется возничий по имени Кришна. Кришна пришел к пяти братьям как друг. По сути это было проявление личности самого Творца, Сварога. Это был человек, который нес знание и понимание законов мироздания. Его главной обязанностью было сохранение хоть какой-то части империи в том виде, в каком она была изначально создана.

Другая личность, которая хотела развала империи, прямо в «Махабхарате» не называется. Но можно предположить, что это был мастер игры в кости, дядя Дурьодханы, небезызвестный Шакуни. Но скорее всего это был человек, которого просто поставили для этой цели. За ним наверняка стояла еще какая-то личность, возможно эгрегориальная, возможно внеземная, возможно негуманоидная.

Если вдумчиво читать «Махабхарату», то можно заметить, что этот раскол постепенно растаскивает империю на две части. Даже когда на поле Курукшетре встречаются два войска, у Арджуны нет желания сражаться – на противоположной стороне он видит своего учителя по воинскому искусству, он видит своих близких друзей, он видит своих родственников.

И когда Арджуна отказывается от сражения, Кришна говорит: «Я пришел к тебе не для того, чтобы ты отказался от сражения. Ты должен это сделать, ты должен убить их для их же спасения. Это высшее проявление любви». Если их оставить, то они столько наделают зла под управлением Дурьодханы, что вряд ли смогут когда-то вернуться в этот мир.

По поэме битва длиться 18 дней. Было применено оружие Индры и других богов, Оружие же Шивы, которое получил Арджуна, на поле Курукшетра не было применено. Судя по всему к оружию Шивы относятся плазмоидные технологии, которые, по сути, могут обрушить всю планету. Ионосферные плазмоидные удары могут расколоть планету на части.

Согласно «Махабхарате», перед этой войной Арджуна ходил на Север, где и получает от Индры термоядерное оружие, а от Шивы плазмоидное. Шива – по сути это Чернобог, если говорить в русской транскрипции.

Когда Юдхиштхира (один из братьев) посмотрел на поле после битвы, он пришел в ужас. "Слушай же, нет на свете ничего страшнее войны и власти. Не должен человек быть ни царем, ни воином. Жить надо никого не обижая. Больно мне, совсем истощили меня муки совести. Ведь это я виновник всего произошедшего. Не могу я смотреть в глаза матерям и женам убитых воинов. Уйду в лес и стану отшельником, и тысячи лет буду замаливать свой грех". Но его успокоил Кришна – это сделано во имя людей.

Таким образом, была предпринята попытка уничтожить зло. Зло, которое свило себе гнездо в душах ариев. То же самое произошло и во второй войне, но тогда было применено оружие Шивы, что закончилось погружением Атлантиды в воды океана и затоплением Гипербореи. Также постепенно утонул и материк Му.

Мы видим очередную попытку разрушить единую гигантскую империю, которая, по сути, увенчалась успехом. Где мы еще можем увидеть описание этого события? Да в той же Библии. Вспомните миф о Вавилонской башне. Единый народ, единый язык. Башня до небес, т е до Бога. Единый народ начал строить новую цивилизацию, которая могла достичь небес или космоса. Но какому-то богу это не понравилось, и он «смешал» единый народ и единый язык. В результате башня рухнула, а народ рассеялся по всей земле.

Итак, хотя Юдхиштхира получает власть над всей единой империей, хотя проводится обряд белого коня, он отлично понимает, что эта империя уже не та. Победы в духовном плане, призванной изменить сознание людей, не получилось. Ненависть на юге и востоке империи сдерживается только боязнью перед победителями. Война уничтожила бескорыстное чувство любви друг к другу. Верны чувству любви остались только пять братьев пандавов.

Кришна, понимая, что война проиграна, что империю уже не возродить, что война не принесла мира в души людей, советует братьям пандавам уходить на Север, ибо только там можно спасти души людей.

Север надо понимать не как Гималаи, а как заполярье, место, где когда-то Арджуна встретил Индру и его пантеон богов, и где он получил сверхоружие.

Есть предания, которые утверждают, что реки Ганга и Ямуна соответствуют современным рекам Волга и Ока. Неслучайно притоки Оки и Волги носят названия: Ямна, Ям, Има, Имьев, Ярань, Сура, Алатырь, Лама и т.д. Экономист и географ А. Виноградов и историк С. Жарникова утверждают, что совпадают не только названия священных криниц «Махабхараты» и рек Средней России, но и их взаимное расположение. «Риг-веда» также упоминает народ Куру и Курукшетру.

Хотя индийская традиция и утверждает, что поле Курукшетра находится на Индостане на плато Кашмир, но пять тысяч лет назад никаких полей в Индии не было и не могло быть. Весь Индостан был покрыт сплошными джунглями и болотами.

Судя по всему, на Севере еще существовала какая-то группа жрецов, которая сохраняла древние знания. Она существует и сейчас. На Север к Индре живым доходит только Юдхиштхира, все остальные братья умирают по дороге. Но он не просто пришел к Индре, он привел свой народ, уцелевший в той войне. Таким образом, часть людей из центральной Азии переселилась на север в Сибирь и в восточную Европу на Урал.

Последняя часть «Махабхараты» рассказывает о великом походе пандавов на север, к горе Меру, где стоит храм царя богов Индры. Как известно, легендарная гора Меру, или, по-русски, гора Алатырская - своего рода центр Мироздания, и стоит она на прародине арийских народов. Прежде чем отправиться на север, как повествует «Махабхарата», братья совершили ритуал прощания со своей Родиной. Сначала они отправились на восток, к морю, воды которого «алели словно утренняя заря». Потом повернули на юг, потом на запад, где достигли другого моря. Интересно, что на западе путники поклонились подводному городу Двараке. Вот и прямое указание, что братья прощались с большим островом, часть которого уже опустилась на дно океана. После прощания они отправились на север. В пути их подстерегали непреодолимые трудности. Это и понятно. Север после катаклизма представлял собой не самое лучшее место на планете. В поэме прямо говорится о льдах и ужасающем холоде. Не вынеся трудностей дороги, первой умирает Драупади, их общая любимая жена и подруга. Потом друг за другом погибают и все остальные братья. Только один Юдхиштхира доходит до храма Великого Индры, где его ласково встречают боги и души умерших родных. Если верить поэме, совсем немного ариев смогло переселиться в холодную и негостеприимную Ориану-Арктогею.

Вот куда ушел Юдхиштхира. Вот куда он увел свой народ. «Север сохранит души». Это был приказ Кришны. Традицию необходимо было сохранять.

И последнее, что хотелось бы добавить. Вместе с братьями Пандавами на север ушли и все дети Кришны. Чтобы вы лучше поняли смысл этой миссии Кришны, вспомним один миф.

В начале Кали-юги, или ночи Сварога, встретились как-то создатель и хранитель Вишну со своей ипостасью, богом разрушения Шивой. Вышень в момент встречи принял образ Кришны, а Шива предстал перед ним в образе гигантского змея. Когда началась между ними беседа, Кришна сказал змею Шиве, что он опаздывает: саморазрушение у людей идёт быстрее, чем действуют его возможности. И более всего стремится к саморазрушению не мужчина, а его подруга - женщина. Женщины Земли в своём большинстве отказались от божественного чувства любви, заменив его в своём сердце чувством собственности на мужчину.

- Я пока не давал подобной установки, - удивился Змей-Шива. - Может, тебе так кажется?

- Я могу доказать, что это так, улыбнулся Змею Кришна. - Смотри, что я сделаю.

И на глазах у Шивы Кришна распался на сто тысяч фантомов. Дело было ночью, люди на Земле спали и смотрели сны. И в сладких снах явился Кришна к ста тысячам земных девушек. Он позвал их погулять с ним под Луной среди цветов и деревьев, по берегам полноводных рек и ручьёв. В своих снах девушки увидели красавца Кришну и тут же бросились за ним следом. Кришна видел их восторженные глаза и чувствовал сердца, готовые его любить. Он шёл, беседуя с девушками о звёздах, цветах и любви. Но промчался час, другой, и Кришна стал замечать, что вместо любви сердца девушек наполняются совсем другим чувством. Страстью обладания корыстным чувством собственности к нему как к мужчине. И Кришна стал покидать таких красавиц. Его образ растворялся в пространстве, а девушки, потеряв мужчину-собственность, плакали и пытались его отыскать. Кончилось тем, что на рассвете из ста тысяч девушек рядом с Кришной осталось только две. Кришна показал их Шиве-Змею и спро-сил его, что он на это может сказать? От волнения Шива-Змей принял облик человека и, поклонившись Кришне и девушкам, развёл руками.

Понимаете суть мифа? Из ста тысяч красавиц только у двух возникло чувство любви к мужчине, только у двух! Но далее, Кришна, почувствовав любящие сердца молодых прелестниц, сделал так, что у шестнадцати тысяч женщин сердца стали такими же, как у этих двух. К ним вернулась возможность любить.

Возникает вопрос: зачем он это сделал? И почему не у ста тысяч девушек, а только у шестнадцати тысяч? Видимо потому, что стать мужем сотне тысяч красавиц даже для Кришны многовато. Если быть точным, то шестнадцать тысяч сто восемь жён, не собственниц, не каких попало, а любящих молодых красавиц.

Для чего нужны были тысячи жён Кришне? Для того, чтобы родить на Земле расу новых полубогов. Вот мы и подошли к скрытой от всех на века великой миссии Кришны.

Принято считать, что Кришна пришёл к братьям Пандавам, чтобы помочь им сокрушить на Земле зло в лице Дурьодханы и его команды. Так оно и есть, мы об этом уже говорили. Но имеется и скрытый смысл прихода Крышеня на Землю - дать начало новой земной расе полубогов. Дело в том, что все без исключения дети Кришны, уйдя вместе с Пандавами на север, явились ядром северных арийских племён. Теперь понимаете, почему русские считаются народом богоносцем? Народом, в жилах которого течёт кровь самого Творца, Сварога. И не только его, но и кровь белых богов Севера, потомков ориан и данавов. Таким образом, в жилах северной расы слились три генетические линии.

Возвращаясь к теме. Великая арийская империя была до основания разрушена и больше никогда уже не возрождалась в таких масштабах. Со временем на ее месте возникли две империи: на севере - Великая Тартария, или империя ариев севера, а на юге возникла федерация арийских племен юга, которая распалась на две ветви: иранскую и индийскую. Но самое главное в другом: все три арийских царя после последней войны оказались в каменном веке.