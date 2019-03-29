Наведение порядка: аресты продолжаются
19:23. 29 марта 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Система управления реформируется
Концептуальный аналитик Дмитрий Таран комментирует недавние аресты бывших министров правительства РФ.
Самостоятельно выработать понимание процессов управления поможет книга:
Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович
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Концептуал ТВ
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/navedenie-poryadka-aresty-prodolzhayutsya