«Чёрная дыра» в российских банках стоила ЦБ как две Олимпиады в Сочи

Расходы Банка России на расчистку балансов российских банков с 2013 года составили около 80 млрд долларов, или 5,2 триллиона рублей по текущему курсу.

Такую оценку на Международном финансово-банковском форуме привел в четверг старший директор в банковской аналитической группе Fitch Ratings Александр Данилов.

Почти 30 млрд долларов, или около 2 триллионов рублей, пришлось потратить на выплаты возмещения через Агентство по страхованию вкладов, финансирование которого почти целиком легло на «печатный станок» ЦБ.

Еще около 20 млрд долларов ЦБ выделил банкам в качестве кредитов на санацию и докапитализацию других проблемных банков. Часть этих денег «сгорела» без следа.

Так, например ФК «Открытие» получил 127 млрд рублей через АСВ по льготной ставке на санацию «Траста», но «дыра» в банке за время оздоровления не только не уменьшилась, но даже увеличилась почти втрое. В конечном итоге санировать пришлось и сам ФК «Открытие», дыра в котором на конец 2017 года достигала триллиона рублей.

На фоне коллапса трех из 10 крупнейших частных банков в 2017 году ЦБ запустил фонд консолидации банковского сектора, в рамках которого крупные банки национализировались. Расходы на санацию через ФКБС составили еще 30 млрд долларов, или почти 2 триллиона рублей.

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