Суд арестовал экс-министра Абызова

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня Фото: © РИА Новости / Владимир Песня Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости Следователь мотивировал необходимость избрания такой суровой меры пресечения тяжестью предъявленного обвинения. По его словам, опасаясь наказания, Абызов может попытаться скрыться, оказать давление на свидетелей, угрожать представителю потерпевшего, уничтожить доказательства или другим образом помешать ходу следствия. Он указал на недвижимость обвиняемого за рубежом и обширные связи в России. Прокурор согласился с его мнением. Обвиняемый просил не арестовывать его и не подвергать репрессиям по экономической статье. “Я понимаю органы следствия, у них есть свое направление, они работают, как привыкли, и я никого не осуждаю. Тем не менее, прошу суд принять решение об отказе в удовлетворении ходатайства”, – заявил Абызов в суде.

Он отметил, что вчера у него начался новый этап в жизни с новой системой координат. При этом бывший министр заявил, что быстро учится. Абызов поблагодарил друзей, родных и поручителей, а также пообещал доказать невиновность и защитить репутацию.

Суду за него поручились глава “Роснано” Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред ВЭБа Наталья Тимакова, актриса Чулпан Хаматова. Совладелец “Новапорта” Роман Троценко был готов нести миллиард рублей за освобождение Абызова.

Бывшему министру предъявили обвинение в создание преступного сообщества с использованием служебного положении и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он с соучастниками похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года и вывел средства за рубеж.

По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО “Сибирская энергетическая компания” и ОАО “Региональные электрические сети”, осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиарда рублей.

Максимальное наказание предусмотрено частью 3 статьи 210 УК РФ – лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/43624-sud-arestoval-eks-ministra-abyzova.html