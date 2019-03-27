Подземный город Раменки-43 — существует ли он на самом деле?

Подземелья Москвы не одно десятилетие будоражат умы исследователей.Одни из них условно доступны и при желании туда можно наведаться на экскурсию в сопровождении диггеров, другие—закрыты и надежно охраняются.Но есть и такие места, в которые не только нет пути простым смертным, но и само существование которых можно определить лишь по косвенным признакам.Например подземный город Раменское-43, овеянный легендами не хуже чем потерянная библиотека Ивана Грозного.

Рассматривая карту российской столицы, можно увидеть, что напротив комплекса зданий МГУ, в одном из наиболее престижных и густо застроенных районов, красуется гаражный кооператив, площадью около 50 га. Это место, называемое местными «Шанхай», всегда было пустырем и никаких капитальных зданий и сооружений тут не возводилось. Относительно недавно власти Москвы объявили о строительстве здесь «технологической долины», но дальше разговоров дело не пошло.

Не потому ли, что под огромным гаражным городом находится другой, тайный, построенный для тех, кому их высокое положение дает шанс выжить в ядерном пекле? Достоверная информация о проекте Раменки-43 засекречена и вряд ли скоро появится в открытом доступе. Но кое что можно почерпнуть из наблюдений, слухов и непроверенных рассказов очевидцев.

Место в районе теперешнего Ломоносовского проспекта всегда было проблемным. Некогда здесь планировали возвести собор Христа Спасителя, в честь избавления от французского нашествия в 1812 году, но работы свернули едва начав — место оказалось заболоченным и неспособным выдержать нагрузку грандиозного сооружения. Снова строители пришли сюда в середине XX столетия, но не начали застраивать площадь пустыря, а осушили дренажами топкие озерца и болота, а также засыпали ямы и овраги большим количеством неизвестно откуда взятого грунта.

Неподалеку от площадки, которая теперь стала гладкой как стол, появился небольшой бетонный завод. На этом, в принципе, все работы по благоустройству этой местности и закончились и, не считая гаражей, здесь ничего более не строили. Никто не интересовался этой частью столицы до самой перестройки — именно тогда среди москвичей поползли слухи о существовании подземного города Раменки-43.

Тот самый пустырь и один из возможных входов на старом бетонном заводе:

Противоречивой информации было настолько много, что загадкой заинтересовались даже журналисты американского журнала Time. Именно в этом издании впервые появилась статья, которая долгие годы вдохновляла романтиков и любителей конспирологических теорий. В своем материале американцы ссылались на некоего офицера КГБ, который поделился информацией при условии сохранения конфиденциальности.

Сложно говорить о том, насколько правдива версия, изложенная в Time, но ее можно считать вполне правдоподобной. Как сказано в статье, сотрудник советских спецслужб сообщил, что создавался комплекс в 70-х годах по проекту Евгения Розанова, одно время занимавшего должность председателя Госкомитета по архитектуре РФ. Строился город силами «Главспецстроя» в течение нескольких лет и все участники грандиозного проекта давали подписку о неразглашении тайны.

может выглядеть Метро-2:

Подземный город Раменки-43 находится на глубине около 300 метров и имеет полностью автономное энергетическое обеспечение. Кроме собственной электростанции там есть склады продовольствия, мощная радиостанция, запасы воды, системы очистки воздуха и даже завод по переработке отходов. Также американцы утверждали, что для подземных жителей построили тренажерный зал и даже бассейн.

Огромный бункер, в случае ядерного удара, мог дать приют 17 тысячам жителей, которые должны были пересидеть в нем самую опасную фазу радиоактивного загрязнения. После того, как датчики покажут снижение уровня опасности, жители убежища могут выбраться на поверхность при помощи специального оборудования, даже если все выходы окажутся заблокированы обломками.

Московский метрополитен скрывает немало тайн

Также в Time рассказали о Метро-2 — единственном транспорте, который позволял избранным попасть в Раменки-43. Ветки метрополитена соединяют важные административные здания, институты и режимные объекты Москвы. Например, по словам неизвестного офицера КГБ, одна из них соединяет бункер с Кремлем, а также НИБО «Наука» и Академией ФСБ. Конечная станция линии, по непроверенным данным, находится в аэропорту Внуково-2.

Несколько веток Метро-2 способны обеспечить оперативную эвакуацию представителей власти, высокопоставленных военных чинов и деятелей науки. Кроме этого, предполагается существование множества засекреченных входов в подземный город. Один из них может находиться в подвале основного корпуса МГУ, а еще несколько — на территории неработающего много лет бетонного завода в Раменках.

На мысли о том, что завод имеет отношение к таинственному подземному убежищу наводит то, что его территория с явно заброшенными зданиями, всегда обнесена новой колючей проволокой и надежно охраняется от незваных гостей целой командой профессионалов. К чему бы такое особое внимание к нерабочему объекту? В пользу этой версии говорят и воспоминания местных жителей, которые много лет наблюдали многочисленные автобусы, привозящие сюда рабочих. Все эти люди толпами заходили в маленькое здание завода и покидали его в конце рабочего дня.

Существует ли на самом деле загадочный город под землей? Вполне возможно. В Советском Союзе реализовывались и более масштабные спецпроекты. Другое дело — можно ли будет использовать Раменки-43 сегодня, если вдруг случится военный конфликт с использованием ядерного оружия. Эксперты утверждают, что поддержание такого грандиозного комплекса в состоянии постоянной готовности, да еще в остановке строгой секретности, слишком сложная задача.

Отсутствие квалифицированного обслуживания даже в течение самого короткого времени сделает комплекс таких масштабов аварийным и непригодным к использованию. Так что, учитывая смутные времена, которые переживала страна после развала СССР, можно с большой долей вероятности допустить, что Раменки-43 если и существуют, то вряд ли могут использоваться по назначению.

Источник: https://salik.biz/articles/56980-podzemnyi-gorod-ramenki-43-suschestvuet-li-on-na-samom-dele.html