Василий Татищев. Как ВОР написал историю России (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Василий Татищев – государственный деятель, губернатор, основатель городов и автор труда по истории России. Поэтому наука не признаётся, что его фамилия произошла от воров.
Часть из встречи с Артёмом Войтенковым в Москве.
Сборник видео “Тайна крови российских императоров”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник видео по реальной русской истории: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник видео о нестыковках в православии: https://www.youtube.com/playlist?list…
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на канале Познавательное ТВ
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