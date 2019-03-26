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Василий Татищев. Как ВОР написал историю России (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

15:16. 26 марта 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Василий Татищев – государственный деятель, губернатор, основатель городов и автор труда по истории России. Поэтому наука не признаётся, что его фамилия произошла от воров.
Часть из встречи с Артёмом Войтенковым в Москве.

Сборник видео “Тайна крови российских императоров”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сборник видео по реальной русской истории: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сборник видео о нестыковках в православии: https://www.youtube.com/playlist?list…

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на канале Познавательное ТВ

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RXoeGXZqkYA

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