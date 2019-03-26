Кто подорвал веру в демократические нормы?
12:46. 26 марта 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Кто добивает Америку? Оказывается это не Трамп. Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование (продолжение).
Стив Хилтон: реальные последствия лжи о российском вмешательстве – разрушение доверия к американской демократии
Теперь мы знаем, что вся основа политической программы демократической партии, выпуски новостей средств массовой информации истеблишмента и непрекращающаяся подрывная бюрократическая повестка за последние несколько лет была ложью.
Они утверждали, что президент Трамп был незаконно избран, потому что он вступил в сговор с Россией в 2016 году. Роберт Мюллер говорит, что это была ложь.
Они заявляли, что президент Трамп и его команда участвуют в преступном заговоре с целью подрыва демократии и кражи выборов. Роберт Мюллер отвечает, что это была ложь.
Истеблишмент утверждает, что президент Трамп препятствовал правосудию, чтобы скрыть эти преступления. Спецпрокурор говорит, что это тоже была ложь.
В течение многих лет эти напыщенные, самовлюбленные, высокомерные псевдоинтеллектуальные идиоты в Конгрессе, в средствах массовой информации, на самых высоких уровнях правительства и те, кто недавно служил там – все они люди, которым следовало бы знать побольше – годами безжалостно, безрассудно, безответственно изливали на нас свою теорию заговора с Россией . А теперь человек, с которым они связывали свои надежды, Роберт Мюллер, сказал, что все это ложь. Никакого сговора не было. Никакого заговора не было. Президент Трамп не является российским агентом. Это была сплошная ложь.
Конечно, это не первый раз, когда истеблишмент объединился вокруг лжи. При Джордже Буше-младшем, к примеру, цвет нации вовлек Америку в войну. Но на этот раз элита поставила Америку на грань уже гражданской войны. И реальным следствием этого псевдо российского безумия оказалось не уничтожение Трампа, как они предполагали, а разрушение доверия к американской демократии и институтам.
Подумайте о том, что произошло. Потворствуя бредоупоению сливок общества о вмешательстве России, половина страны теперь думает, что выборы 2016 года были украдены и что их президент – российский агент. Говорю вам, ничто этого не изменит. многие годы не слыша ничего иного, ненавистники Трампа всегда будут верить этому, независимо от отчета Мюллера. И благодаря шокирующим последствиям действий высших аппаратчиков в Министерстве юстиции, ФБР, ЦРУ и Национальной разведке, другая половина страны теперь думает, что эти жизненно важные институты коррумпированы и им нельзя доверять. К какой катастрофе они подвигают страну! Несмотря на все их возвышенные лекции о демократических нормах, верховенстве закона и демократии, умирающей во тьме, именно они нанесли сокрушительный удар по основам республики.
Кто подорвал веру в демократические нормы? Кто подорвал веру в американские институты? Нет, не злой Трамп. Это был ты, Адам Шифф. Это был ты, Эрик Суолуэлл. Это был ты, Род Розенштейн. Это был ты, Джон Бреннан. Это был ты, Джеймс Коми. И да, это был ты, Лоуренс О'Доннелл. И ты, Николь Уоллес. И ты, Чак Тодд. Это вы, кто уничтожает Америку. Вы – настоящие агенты Путина, потому что именно вы и все ваши закадычные друзья помогли Путину достичь его цели разделения и дестабилизации страны.
И ради чего? Ради политики. Все потому, что вы не могли принять, что неугомонный аутсайдер, который бросил вызов консенсусу истеблишмента, на самом деле был избран президентом.
И что теперь? Как нам двигаться дальше? Президент Трамп был великодушен в разговоре с Марией Бартиромо на прошлой неделе.
"Это не должно никогда повториться с другим президентом, то, что случилось со мной", – сказал он. – Они придумали предлог, чтобы оправдаться за проигранные выборы. Такого не должно произойти с другим президентом."
Я не согласен. Я не думаю, что эта страна когда-нибудь исцелится, если люди не почувствуют, что есть справедливость, подотчетность и подлинное правосудие.
Давайте начнем со справедливости. В какой-то момент появится еще один демократический президент, и когда этот момент наступит, будет справедливо, что с ним поступят точно так же, как с президентом Трампом. Например, придется расследовать личную и семейную коррупцию Джо Байдена в Китае. Действия Камалы Харрис на посту генерального прокурора Сан – Франциско и Калифорнии, ее отношения с бывшим калифорнийским брокером Вилли Брауном, заявившим, что он посодействовал ее ключевым политическим позициям – все это должно быть расследовано. Бет О'Рурк – заявления и сообщения о его коррупции и кумовстве в Техасе – нам понадобятся бесконечные расследования. И тогда, как только следующий демократический президент будет рассматриваться под микроскопом так же, как президент Трамп, справедливость будет достигнута, и Америка сможет двигаться дальше.
Далее: подотчетность. Кто всерьез думает, что ущерб, нанесенный нашей демократии, можно исправить, если не будет тщательного расследования того, что происходило в ФБР, Министерстве юстиции, ЦРУ и других коррумпированных компонентах федеральной бюрократии? Нам нужен внепартийный аналог комиссии 9/11 для проведения полного и независимого исследования и вынесения рекомендаций о том, как восстановить доверие общества.
И, наконец, правосудие. В течение многих лет сторонники президента Трампа в ужасе смотрели на односторонний характер следственного процесса, с 2016 года. Не будет никакого сближения, никакого движения вперед, пока не будет точного эквивалента расследования Мюллера, чтобы изучить действия кампании Хиллари Клинтон, ФБР и Министерства юстиции в преддверии и после выборов 2016 года.
Истеблишмент заявляет, что завершение доклада Мюллера – это не конец и даже не начало конца, а только конец начала их кампании по подрыву и отмене выборов 2016 года. Так вот оно что. Теперь мы видим, что для истеблишмента факты не имеют значения. Демократические нормы не имеют значения. Для истеблишмента верховенство закона, на самом деле, не так важно. А что же для них важно? Собственные правила.
Адаптировано из монолога Стива Хилтона проекта "Следующая революция" 24 марта 2019 года.
Стив Хилтон / Fox News
http://perevodika.ru/articles/1205300.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4874174.html