Красивейшие деревья в мире
15:22. 26 марта 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мы не перестаем восхищаться красотой природы на нашей планете. Во всем мире растут настолько необычные деревья, что невозможно мимо них пройти равнодушно. Некоторые из них уникальны, поскольку растут только в определенных местах. Талантливые фотографы со всего мира решили увековечить самые необычные и красивые деревья, иногда единственные в своем роде, на фотографиях. Смотрите самые красивые деревья в мире! Аллея баобабов на Мадагаскаре. (Фото: Mizzy Pacheco). Очень редкое дерево — оно называется «Кровь Дракона» — в Йемене. (Фото: Oleg Znamenskiy). Осень в Калифорнии. (Фото: «Cat in Water»). Вишневый туннель в Германии. (Фото: Shoeven). Черные корни на красных листьях. (Фото: Paul Pichugin). Туннель из деревьев в Австралии. (Фото: Og Gael). Самое красивое в мире дерево глицинии (вистерии) в Японии. (Фото: Brian Young). Японский сад в Портленде. (Фото: «Cat in Water»). «Подводное» мангровое дерево. (Фото: «Cat in Water»). Дорога цветущей вишни. (Фото: «Cat in Water»). Солнечный туннель. (Фото: Michael Woloszynowicz). Осень в Central Park в Нью-Йорке. (Фото: «Cat in Water»). Удивительное дерево — бук Понтуса — растет в лесу Броселианд во Франции. (Фото: Christophe Kiciak). Туннель из деревьев в Калифорнии. (Фото: «Cat in Water»). Дуб Ангел в Чарльстоне в Южной Каролине. Этому дереву 1500 лет. (Фото: Mark Requidan). Бамбуковый лес в Японии. (Фото: Ingeum Nam). Сказочный буковый туннель в Ирландии. (Фото: «Cat in Water»). Туннель красных клёнов. (Фото: Tod Gustafson).
Источник: http://2planeta.ru/news/krasivejshie_derevja_v_mire/2019-03-26-73803