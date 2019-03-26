Красивейшие деревья в мире

Мы не перестаем восхищаться красотой природы на нашей планете. Во всем мире растут настолько необычные деревья, что невозможно мимо них пройти равнодушно. Некоторые из них уникальны, поскольку растут только в определенных местах. Талантливые фотографы со всего мира решили увековечить самые необычные и красивые деревья, иногда единственные в своем роде, на фотографиях. Смотрите самые красивые деревья в мире!

Аллея баобабов на Мадагаскаре. (Фото: Mizzy Pacheco).

Очень редкое дерево — оно называется «Кровь Дракона» — в Йемене. (Фото: Oleg Znamenskiy).

Осень в Калифорнии. (Фото: «Cat in Water»).

Вишневый туннель в Германии. (Фото: Shoeven).

Черные корни на красных листьях. (Фото: Paul Pichugin).

Туннель из деревьев в Австралии. (Фото: Og Gael).

Самое красивое в мире дерево глицинии (вистерии) в Японии. (Фото: Brian Young).

Японский сад в Портленде. (Фото: «Cat in Water»).

«Подводное» мангровое дерево. (Фото: «Cat in Water»).

Дорога цветущей вишни. (Фото: «Cat in Water»).

Солнечный туннель. (Фото: Michael Woloszynowicz).

Осень в Central Park в Нью-Йорке. (Фото: «Cat in Water»).

Удивительное дерево — бук Понтуса — растет в лесу Броселианд во Франции. (Фото: Christophe Kiciak).

Туннель из деревьев в Калифорнии. (Фото: «Cat in Water»).

Дуб Ангел в Чарльстоне в Южной Каролине. Этому дереву 1500 лет. (Фото: Mark Requidan).

Бамбуковый лес в Японии. (Фото: Ingeum Nam).

Сказочный буковый туннель в Ирландии. (Фото: «Cat in Water»).

Туннель красных клёнов. (Фото: Tod Gustafson).

Источник: http://2planeta.ru/news/krasivejshie_derevja_v_mire/2019-03-26-73803