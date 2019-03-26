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Красивейшие деревья в мире

15:22. 26 марта 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:


Мы не перестаем восхищаться красотой природы на нашей планете. Во всем мире растут настолько необычные деревья, что невозможно мимо них пройти равнодушно. Некоторые из них уникальны, поскольку растут только в определенных местах. Талантливые фотографы со всего мира решили увековечить самые необычные и красивые деревья, иногда единственные в своем роде, на фотографиях. Смотрите самые красивые деревья в мире! Красивейшие деревья в мире Красивейшие деревья в мире Аллея баобабов на Мадагаскаре. (Фото: Mizzy Pacheco). Красивейшие деревья в мире Очень редкое дерево — оно называется «Кровь Дракона» — в Йемене. (Фото: Oleg Znamenskiy). Красивейшие деревья в мире Осень в Калифорнии. (Фото: «Cat in Water»). Красивейшие деревья в мире Вишневый туннель в Германии. (Фото: Shoeven). Красивейшие деревья в мире Черные корни на красных листьях. (Фото: Paul Pichugin). Красивейшие деревья в мире Туннель из деревьев в Австралии. (Фото: Og Gael). Красивейшие деревья в мире Самое красивое в мире дерево глицинии (вистерии) в Японии. (Фото: Brian Young). Красивейшие деревья в мире Японский сад в Портленде. (Фото: «Cat in Water»). Красивейшие деревья в мире «Подводное» мангровое дерево. (Фото: «Cat in Water»). Красивейшие деревья в мире Дорога цветущей вишни. (Фото: «Cat in Water»). Красивейшие деревья в мире Солнечный туннель. (Фото: Michael Woloszynowicz). Красивейшие деревья в мире Осень в Central Park в Нью-Йорке. (Фото: «Cat in Water»). Красивейшие деревья в мире Удивительное дерево — бук Понтуса — растет в лесу Броселианд во Франции. (Фото: Christophe Kiciak). Красивейшие деревья в мире Туннель из деревьев в Калифорнии. (Фото: «Cat in Water»). Красивейшие деревья в мире Дуб Ангел в Чарльстоне в Южной Каролине. Этому дереву 1500 лет. (Фото: Mark Requidan). Красивейшие деревья в мире Бамбуковый лес в Японии. (Фото: Ingeum Nam). Красивейшие деревья в мире Сказочный буковый туннель в Ирландии. (Фото: «Cat in Water»). Красивейшие деревья в мире Туннель красных клёнов. (Фото: Tod Gustafson).

Источник: http://2planeta.ru/news/krasivejshie_derevja_v_mire/2019-03-26-73803

Метки: животные и растения

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