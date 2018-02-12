13 мест с самой голубой водой в мире

Все что нужно для освежения разума и тела — хороший день у спокойной синей воды. Чтобы помочь вам обрести душевное спокойствие и расслабиться, был подготовлен этот список мест с самыми красивыми водоемами. У этих озер, морей, пляжей и заливов есть уникальные оттенки, от блестящего темно-синего блюза до самых легких и ясных бирюзовых тонов. Само собой разумеется, эти прекрасные места помогают воссоединиться с природой и прочувствовать ее неспешный ритм.



1. Озеро Пейто

Это озеро в Национальном парке Банф обязано своим искрящимся синим оттенком ледяной талой воде и илу от Ледника Пейто, а также Ледяных полей Вапта. Синее как сапфир озеро лучше всего рассматривается от Вершины Боу в Альберте, что рядом с Лейк-Луиз. Именно отсюда сделано большинство снимков озера для календарей и постеров. Особо активные посетители могут отправиться в пешее путешествие вниз к озеру и леднику. Ваши усталые мышцы смогут отдохнуть после путешествия в естественных горячих источниках Банфа.





2. Эгремни, Греция

Трудно найти место на Острове Лефкады, у которого нет потрясающих видов на идеально синее Ионическое море, но Эгремни обладает особым шармом. Этот пляж на западном побережье острова особенно привлекателен. Прямо с утеса ведет крутая лестница, а внизу вас ждет белый песок стоит, разительно контрастирующий с бирюзовой водой. Это место идеально для отдыха в течение дня, позволяя сполна насладиться ласковым греческим солнцем.



3. Мальдивы

Как один из самых знаменитых архипелагов в мире, не удивительно, что Мальдивы — любимое место назначения для знаменитостей. Это островное государство расположено в Индийском океане и славится своими бунгало над водой, а также потрясающими белыми пляжами и топовыми курортам. Если вам надоест расслабляться и загорать, отправляйтесь на исследование кораллового рифа, или релаксируйте в одном из лучших спа мира, которые здесь есть при каждом отеле.



4. Палаван

Расположенный неподалеку от Манилы Палаван выглядит, как совершенно иной мир. Малонаселенный архипелаг состоит из покрытых джунглями островов, окруженных прекрасными водами, коралловыми рифами с богатым подводным миром и невероятным множеством лагун, бухт и секретных пляжей. Исследуйте воды Эль Нидо, где миллионы тропических рыб пасутся вокруг коралловых рифов. Многие приезжают сюда ради дайвинга в голубом океане у острова Линапакан, или экскурсий через самую длинную подземную судоходную реку в мире.



5. Бассейн То-Суа

Океанский бассейн То-Суа также называют Большой Синей Дырой. Это уникальное место в Южном Тихом океане сформировалось естественным образом и трудно представить себе более необычный бассейн для купания. Чтобы насладиться прозрачной водой, посетители должны путешествовать пешком через пышный лес вдоль лавовых полей за пределами деревни Лотофага на самоанском острове Уполу. Затем придется спустится по крутой лестнице к самому бассейну глубиной в 30 метров, но самые смелые могут прыгнуть вниз прямо с вершины утеса. Вода поступает сюда по лавовым столбам, которые соединяются с океаном. Именно по этой причине необычное озеро никогда не иссякает.



6. Озеро Крейтер, Орегон

Глубокие голубые воды заполняют кальдеру вулкана горы Мазама, делая Озеро Крейтер одним из самых красивых в Северной Америке. Озеро совершенно прозрачно благодаря тому, что здесь нет никаких потоков или мутящих воду рек. Все это делает Крейтер идеалом для аквалангистов, смело ныряющих в холодную воду. Озеро Крейтер расположено в южном Орегоне и является также самым глубоким озером в Соединенных Штатах (593 метра). При такой чистоте воды солнечные лучи легко проникают на глубины до 120 метров. Вы можете более детально прочитать обозере Крейтер в отдельной статье на LifeGlobe.



7. Консон, Вьетнам

Гранитные утесы обрисовывают береговую линию, примыкая прямо к прозрачному морю на Консоне — единственном населенном острове архипелага Кон-Дао. Этот архипелаг состоит из 16 островов, а Консао считают одним из лучших секретных островов на Земле. Расположенные в 150 километрах от юго-восточного побережья Вьетнама пляжи нетронутого человеком острова покрыты золотым песком, а великолепная голубая вода абсолютно прозрачна. Ради самых захватывающих дух видов на бирюзовое море отправляйтесь к удаленной лагуне Дам Тре.



8. Бухта Дьявола

Залив дьявола расположен в Виржин-Горда, что на Британских Виргинских островах. Иногда создается такое чувство, будто лучшие виды доступны лишь там, куда действительно сложно добираться, что всецело относится и к Заливу Дьявола. Но оказавшись здесь вы поймете, что все старания были не напрасны. Оказавшись на идеальной полосе белого песка и плавая в ясных бирюзовых водах Карибского моря вы сразу же поймете, что такое истинный земной рай.



9. Плитвицкие озера

В двух часах езды от столицы Загреба находится естественное чудо природы — Национальный паркПлитвицкие озера . Лесистый парк является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года. Он усеян 16 бирюзово-синими озерами — потрясающим шедевром Матери природы. Деревянные мосты ведут через весь парк, проходя прямо над озерами и предоставляя посетителям шанс блуждать прямо над вершинами прозрачных водопадов. Экскурсии на лодке позволяют прикоснуться к идеально прозрачной воде и увидеть дно озер.



10. Амбергис-Кей

После короткой поездки на лодке от побережья Белиза вы попадете к самому большому барьерному коралловому рифу за пределами Австралии — Амбергриз-Кей. Это настоящий рай для аквалангистов и сноркелеров. Направляйтесь к Шарк Рэй Элли, чтобы поплавать среди акул и скатов, а также посетите Морской заповедник Хол Чан с угрями, черепахами и красочной рыбой. Туристов здесь также привлекают подводные пещеры Голубой Дыры. Здесь можно часами плавать в прозрачной голубой воде, или восхищаться теплым солнцем в гамаке на пляже.



11. Озеро Пяти Цветков

Озеро Пяти Цветков находится в национальном парке Цзючжайгоу в Китае. Захватывающие водопады падают в блестяще синие озера, являясь визитной карточкой этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Сычуань. Самая известная достопримечательность парка — прозрачноеозеро Пяти Цветков с потрясающе чистой водой, где упавшие на дно деревья выстраивают причудливые узоры на дне. Вода здесь настолько прозрачна, что отражает окружающие горы, деревья и небеса.



12. Остров Хэвлок

Этот островной рай входит в архипелаг Андаманских островов в Бенгальском заливе. Его не легко достигнуть, но поездка подарит массу счастливых эмоций тому, кто жаждет белоснежных пляжей, зеленовато-голубой воды, дайвинга и отсутствия шумных толп. Остров Хэвлок в Индии — отличное направление для тропической идиллии вдали от цивилизации. Ради истинного рая среди пальм направляйтесь отправляйтесь к пляжу Радханагар (Пляж № 7), который особенно красив на закате.



13. Остров Розарио

Недалеко от берегов Картахены находится крошечная цепь преимущественно необитаемых островов Ислас де Росарио. Белые песчаные пляжи окружены мангровыми деревьями, а блестяще глубокие открытые моря являются родиной самого большого кораллового рифа Колумбии, который служит домом более чем тысяче различных тропических существ. Большинство отелей расположено на Исла Гранде (Большом Острове), где вы можете взять напрокат лодку и спокойно исследовать чудеса этой области.