Геенна огненная. Забытая катастрофа

В преданиях большинства народов мира существует масса свидетельств о всемирном потопе. Наиболее известна библейская версия изложения этого события, но почему-то все закрывают глаза, не замечают (не помнят?) о том, что вообще-то катастрофа была не одна. Те же предания повествуют о последующем напастье, обрушившемся на головы землян. По крайней мере на значительную их часть. Речь идёт об огненной стихии, об огне, который пал с небес.

Вполне может быть, что воспоминания об этих трагических событиях запечатлелись в русской поговорке «пройти через огонь, воду, и медные трубы».

Петербургский исследователь А.В. Пушкарёв в своей книге «XV век. Ханы и катаклизмы» едва ли не единственный кто наиболее вразумительно высказался по этой теме. Говорил об этом и А.Г. Степаненко, но и его голос остался не услышан. А ведь множество сохранившихся свидетельств прямо указывают на то, то если геенна огненная на самом деле случилась когда то на земле, то последствия её были куда более значительными нежели потоп.

Вода что? Она пришла и ушла. Сначала взяла, а потом вернула. Не в первоначальном виде, разумеется, но в том, которые позволяет трезво оценить то, что было затоплено временно. И совсем другое дело всёпожирающее пламя, которое, зачастую и камень не щадило. А всё бродим по миру, в поисках останков великанов. Какие уж тут останки..

.Вот неполный перечень упоминаний об огненной катастрофе. Полагаю, что для многих это окажется новостью:

Китайский трактат «Хуайнаньцзы»: «Небесный свод разломился, земные веси оборвались. Небо накренилось на северо-запад. Солнце и луна и звезды переместились… огонь полыхал не утихая...

Библия. «Огонь, который охватил землю, не был зажжён человеческой рукой, но падал с неба» (Пап.2.10).

Далее, из различных летописей и хроник:

— 352 год. В то время как Пап и Афиноген с жёнами и детьми пили (пировали) в церкви, огонь свыше упал и погрузил их в бездну.

— 362 год. Храм Аполлона в Дафне, за пределами Антиохии, уничтожен таинственным огнем.

— 451 год. Во многих местах падал огонь, а на небе в продолжение 40 дней виднелось светлое облако наподобие трубы.

— 500 год. Огонь небесный сжёг Баальбек.

— 500 год. Огонь пал на Антиохию, сжёг дворец и в продолжение 6 месяцев не прекращался.

— 717 год (л. м. 6210, р. х. 710). Буря от Бога заступлением Богоматери постигла флот их… Огненный град ниспавши на них привёл в кипение всё море, и когда смола на кораблях растаяла, то они с людьми опустились на дно морское.

— 841 год. В продолжение трёх ночей являлся огонь. Пошёл дождь, который снимал кору с дерев и валил камни.

— 1011 год. Огонь пал на Антиохию и сжёг церковь евангелиста Луки.

— 1110-1111 годы. В Армении… «среди ночи с неба хлынула масса пламени на озеро Ван, волны которого издали ужасный рев и бросились на берег.

— 1110 год. В час ночи над Киевом и Новгородом появляется «столп огненный». В то же время молния освещает всю землю, и в небе раздается великий гром.

— 1187 год. Ипатьевская летопись: «Тьма была по всей земле на удивление всем человекам. Ибо погибло солнце, и небо погорело огненными облаками».

— 1230 год. В Переяславле Русском «разседеся на двое» церковь св. Михаила, а 14 мая солнце «погибло», а с неба сошло огненное облако и опустилось «над ручьем Лыбядь» в Киеве.

— 1348 год. «На востоке, рядом с Большой Индией, огонь и вонючий дым спалили все города», «между Катаем и Персией пошёл сильный дождь из огня, падавший хлопьями, подобно снегу, и сжигавший горы и долины со всеми жителями».

Вы скажете: — «Ну да… Пожары случаются периодически. То тут, то там, обязательно что-то горит». Без сомнения это так, тем не менее существуют факты, дающие основание полагать, что в летописях говорится не об отдельных пожарах, а о всемирной катастрофе, которая едва не уничтожила жизнь на Земле полностью.

И ещё одно важное примечание: — Между Катаем (центральная Сибирь) и Персией находится Туркестан. Сегодня это безжизненная пустыня, но так было не всегда. Достоверно известно о том, что ещё до начала четырнадцатого века эти территории были покрыты густыми лесами, в которых прятались разбойники, грабящие караваны, и где было излюбленное место охоты всех великих Ханов Тартарии. Эти леса просто кишели дикими зверями. Ссылка на «огонь и вонючий дым» в 1348 год в точности укладывается в рамки версии о том, куда делись леса Туркестана во второй половине четырнадцатого века, и почему местные жители стали строить дома из глины, а не из древесины, как было ранее.

Косвенные свидетельства изменения климата

Об истории допетровской России нам ничего не известно не только потому, что «заинтересованные лица» методично уничтожали все факты её существования, но и потому, что основная их масса была уничтожена ещё ранее, и одной из причин падения Великой Тартарии" могла стать природная катастрофа. В атласе Ортелия 1562г. есть такие слова: — «Самаркандия была некогда столицей всей Тартарии, теперь она лежит в безобразных развалинах, смешанных со многими следами древностей». А вот вопрос: — «Где же сегодня эти «многие следы древностей»?

А немного ранее, в 1498г. московский шпион в Борис Одинцов докладывал московскому князю: — «А нынеча, Государь ко Царю Менгли — Гирею пришли вести из Орды Ши — Ахметовы, а сказывают, Государь, Орда та вельми голодна и охудела». Указанные даты, известны историкам как даты великих климатических потрясений. Дендрохронология позволила выявить аномальное похолодание по всей Земле, но особенно ярко выражено оно именно в северном полушарии. Вероятно, это можно объяснить тем, что северное полушарие всегда было наиболее густо заселено, а уровень развития материальной культуры давал больше шансов сохраниться разрозненным фрагментам подлинных исторических фактов.

Из этого можно сделать вывод о том, когда именно появились ледниковые шапки на полюсах. Им не миллионы лет, как говорят историки и геологи. Всем известно, что ещё совсем недавно Гренландия была вполне комфортной для существования. Есть карты местности Гренландии, сохранились списки приходов гренландских церквей, имена наместников. Существуют свидетельства о чрезвычайно развитом животноводстве на острове. Овцы, кони, коровы паслись на великолепных пастбищах сочной зелёной травы, именно эти пастбища дали название стране — Гренландия — Зелёная земля.

Теперь нет нужды изумляться средневековым картографам, которые «по невежеству» вводили в заблуждение мореходов, указывая на картах несуществующие земли. Якобы они их срисовали с более древних карт. Оставим это на совести историков, и не будем слишком доверчивыми. Сразу несколько отраслей науки неопровержимо доказывают кардинальное похолодание на планете именно в средние века.

Здесь не могу не упомянуть один любопытнейший момент. Каждый, кто самостоятельно пытается разобраться в нагромождениях исторических фальсификаций, прекрасно знает, что самые достоверные сведения можно почерпнуть из… Поваренных книг. Да, именно такие свидетельства, которые никому просто в голову не приходило уничтожать или править. И вот смотрите, что обнаруживается в самой обычной брошюрке для садоводов — любителей, изданной в конце девятнадцатого века в Париже: -

«Фруктовая стена» появляется с начала так называемого малого ледникового периода, периода исключительного холода в Европе, который длился примерно от 1550 до 1850. Французы быстро начали совершенствовать технологию по обрезке ветвей плодовых деревьев такими способами, когда они могут быть прикреплены к деревянной раме на стене».

Примерно такое же открытие ждёт исследователей, задумавших узнать какие блюда готовили в Российской империи в конце восемнадцатого века, но это уже отдельная тема для разговора.

Дендрологам так же известен феномен резкого похолодания в средние века. По кольцам на срезах можжевельника с большой точностью можно установить, что климат в средние века кардинально изменился, до пятнадцатого века годовые кольца были в разы толще, чем впоследствии.

Теперь вспомним о сибирских мамонтах. Ещё в детстве, на Колыме я своими ушами слышал от взрослых рассказы о том, как якуты и эвены в шестидесятых годах двадцатого века сдавали в магазины и рестораны под видом лосятины — мамонтятину! Да, это не байки. Такие же рассказы мне доводилось слышать и от жителей Приморья и Хабаровска. Дело в том, что туши мамонтов прекрасно сохранились в вечной мерзлоте, что свидетельствует о моментальной заморозке, и в этой природной «морозилке» сохранилось великое множество частей животных.

Именно частей, потому, что целые туши попадаются не так часто. Тела растерзаны в клочья, словно великан рвал огромные туши мамонтов на части и расшвыривал в разные стороны. Кроме мамонтов в мерзлоте сохранились замороженные туши других животных — лосей, оленей, много тигров. Мясо тигров собаки не едят, а именно для корма собакам аборигены откапывали мамонтов. Кому-то пришла идея в голову, самому попробовать «консервы» из мамонтятины. Оказалось съедобно, только невкусно. Мясо очень жёсткое, как резина, но это же не помеха для того, чтоб получить рублей двадцать пять от директора ресторана, например!

Кроме того, существует несколько находок миниатюр на кости и дереве, где якуты и чукчи изображали мамонтов и оленей вместе, а это говорит о том, что мамонтов люди видели живыми ещё совсем недавно.

А теперь предлагаю вспомнить детство, и попытаться понять, отчего античные изображения людей казались странными? Не помните? Я помню. Меня очень удивляло, что все люди голые. Из предметов одежды — только меч. Почему? Всё становится на свои места, если понять, что ещё совсем недавно климат на земле был таков, что одежда попросту не была нужна. Прикрыл срам тонкой тряпочкой и пошёл себе виноград рвать, чем не райское наслаждение?

Давным -давно, в институте, я спросил преподавателя культурологии: — «Вот вы сегодня раз десять употребили слово „античность“, а объясните мне, неразумному значение этого слова». Преподаватель была уже не молодая женщина, но, поморщив лоб, она честно призналась, что сама не знает! Но на следующей лекции специально для меня прозвучало объяснение, добытое из словаря, «античность» — значит «древность». В то время я не заметил подвоха, а значительно позже попытался проверить истинность утверждения о том, что античность и древность это одно и тоже.

Когда появился интернет, я буквально погрузился в словарях и справочниках, вспомнил и об «античности». Нашёл прелюбопытнейшую трактовку: — " antiquitas — события имевшие место до какого-то определённого момента". И тут в моей голове начала складываться вполне стройная картинка. Ну конечно, иначе и быть не могло. Вся история человечества делится на «До» и «После» чего-либо. До Р.Х. и от Р.Х. Значит античность — это времена до какого-то очень важного события, изменившего ход истории.

Если ещё уточнять, то получается, что история разделилась на период, в котором жили анты – предки скифов (читай – русские) и период, когда царство антов – античность, превратилось в руины.

Было ли это связано с культурным или политическим событием? Скорее всего, да. Человек всегда пытается извлечь выгоду, даже из трагических событий. Что может проще, чем воспользоваться форсмажорными обстоятельствами для присвоения чужой собственности? Достаточно только взять себе, и переписать историю. По сути, это банальное мародёрство.

И тот факт, что на изображениях эпохи антов отсутствуют персонажи одетые в тёплое, подтверждает версию о том, что они жили в условиях тёплого климат. А вот когда их цивилизация была уничтожена, вот тода уже пришлось изобретать валенки и полушубки.

Анализ сведений из официальной истории даёт более-менее достоверную точку отсчёта нового, «послеантичного» периода. По официальной же хронологии мы можем сделать вывод о том, что событие, приведшее к резкому похолоданию случилось в середине пятнадцатого века. Что-же это было за событие? Сейчас многие склоняются к метеоритной (кометной) версии. Возможно это и так, посмотрим, что говорят нам разрозненные во времени и географии свидетельства.

Предания сахалинских гиляков

«Сперва одно солнце, одна луна были, людей много было, рыбы много было, морского зверя много было, много больших китов в море было. Деревьев на горах и на земле много было. Потом погода испортилась. Год один все плохая погода была, снег падал. Смоляной дождь обильно лил на землю. Тогда три солнца и три луны родилось. Три солнца всё сожгли. Было так жарко, что рыба, выскакивавшая из воды, снаружи испеклась на солнце. Эта Земля вся сгорела, поломалась. Вода только была. Море кипело, рыба вся, морские звери все умерли. Потом из моря земля родилась. После убиения лишних светил начала появляться жизнь».Три луны и три солнца… Возможно ли подобное в действительности?

Увеличенный фрагмент средневековой карты. Это флаг Чины (Китая).

Средневековая гравюра.

Явление, снятое очевидцем на камеру сотового телефона в Китае.Г

де же ещё могли отразиться предания о трёх светилах? Посмотрим:

Эмблема королевских ВВС Швеции.

Герб России.

Знак биологической опасности.

Как видим, эхо прошлых событий вполне может доноситься посредством символики. Заодно стоит вспомнить о мифологии славян, в которой огромное место отведено битвам Богов. Трёхглавый змий, Троица, Святовите и пр., всё это так же может иметь подтекст, сохранивший воспоминания о некоей катастрофе, или катастрофах.

Предания амурских нанайцев

«Вместо одного небесного светила взошло их три, от света люди стали слепнуть, от жажды гибнуть. Солнце жгло так сильно, что земля горела, в реках вода кипела. Когда рыба, играя, выскакивала из воды, то у неё сползала чешуя. Ночью, когда три солнца закатились, появились три луны, и ночь сделалась так светла, что людям не было возможности уснуть».

Повесть временных лет

«Стояло Солнце в круге, а по середине круга крест, а по середине креста Солнце, а вне круга по обе стороны два солнца, а над Солнцем вне круга дуга рогами на север; такое же знамение было и в Луне, такого же точно вида и в течении трёх дней...»

Можно было бы включить в этот рассказ предания китайцев, вьетнамцев, индейцев центральной и южной Америки и др. В библии мне известно минимум два упоминания о подобном событии — сожжение Содома и Гоморры и откровения Иоанна богослова. И все легенды и предания роднит несколько факторов:

— Три луны и три солнца, правда оговорюсь, во Вьетнаме их было аж двенадцать, а где-то семь.

— Нестерпимый жар, испепеливший всю землю, испаривший целые моря.

— Изменения ландшафта, появление новых островов, гор и рек.

— Выпадение осадков в виде битума или смолы, и каких-то хлопьев.

— Изменение календаря.

Первый фактор свидетельствует о встрече земли с космическими телами (кометами, звёздами),

второй — объясняет исчезновение огромных масс воды с планеты (пролив между Асией и Европой и море Тетис), третий — без комментариев, и так ясно, что до катастрофы земля имела другой облик,

четвёртый — объясняет почему большинство допотопных сооружений, которые даже не были затоплены, погружены в грунт (как Помпеи) на несколько метров,

пятый — косвенно объясняет несколько необъяснённых разумно фактов.

Традиционные историки утверждают, что люди, так называемой трипольской культуры каждые 52 года сжигали свои города до тла, причём вместе со всем, что было нажито непосильным трудом! Затем налегке отправлялись на новое место, и заново строили концентрические города с двух и трёхэтажными домами, заново ткали ткани, производили керамику и инструменты. Такая, мол, у них традиция — каждые 52 года начинать всё с нуля. Геродот тоже упоминал племена пеласгов (журавлей), которые поживут — поживут, да и бросят всё. Отправляются строить новый город в новом месте, и начинают жизнь с чистого листа.

Всё это относится к скифам, точнее к их предкам. Примечательно то, что на пепелищах трипольских городов (поняли теперь, причина появления пяти почти русских названий на карте северной Африки – ТРИПОЛИ. Один из этих триполей даже является столицей страны Ливия) не найдено даже намёка на оружие. Не с кем было трипольцам воевать, и не за чем, потому и города строили без всяких защитных укреплений.

Говорят оно записано на трёх серебряных пластинах глаголицей, которой пользовались и скифы и пеласги (трипольцы), и венеды с кривичами. Вот выдержки перевода из него:

«Этот народ пьет печаль и срок ей — тысяча лет. И будет голод, войны, а хуже — мерзость духа. И будут, как псы на растерзание терзать этот народ те лживыи князья в безумии своем меняя историю. Несут гибель для народа тоже… »

«Не следует заниматься неверием народа. Пренебрежение к твоему роду сообщит, в ком есть закон, а в ком уже нет его… »

У меня нет догадок о том, как именно наши археологи вычислили с такой точностью, что именно 52 года был срок жизни одного города. Зато я помню, что такой же период встречался мене где-то ещё. Это «где-то» — календарь индейцев центральной Америки. Они тоже, как и трипольцы жили по циклам в 52 года. И Период этот был взят за основу именно потому, что по преданиям индейцев, было две огненных катастрофы с разностью именно в 52 года. Кстати, когда Криштобаль де Коломн (Христофор Колумб) прибыл в Америку ставить свою колонну (колонизировать, метить крестом захваченную землю), индейцы совершенно не удивились прибытию белого человека, потому, что это был как раз очередной пятьдесят второй год, завершающий очередной цикл.

Они верили, что в конце очередной пятидесятидвухлетки непременно вернётся с Венеры белый Бог — пернатый змей Кецаткоатль. За него то и приняли они человека, который вошёл в историю под именем Колумб. Но мы-то понимаем, что это вовсе не имя, а должность. Значит можно предположить, что память о 52 годах вовсе не случайна. Вероятно, на самом деле две огненные катастрофы случились через 52 года одна после другой. А тут самое время разобраться с тем, что такое ГОД (ЛЕТО).

Все давно привыкли к тому, что в году 365 дней, и никто не предполагает даже, что так было не всегда. Случайно ли то, что американские индейцы живут по календарю в 365 дней, но события отмечают по году в 280 дней? Что это, воспоминание о допотопном количестве дней в году? Если Кецаткоатль с Венеры, может оттуда календарь? Ан нет, в венерианском году 243 дня.

Но может так было не всегда? Ведь есть серьёзные основания полагать, что и земной год был недавно гораздо короче! Главный аргумент в пользу этого — деление круга на 360 градусов. Что такое градус? Это отрезок пройденный солнцем за один день. Итого — 360 дней в году. Почему сейчас 365, и то не всегда? Ответ один. Планета замедляет вращение вокруг солнца, и скорее всего — вокруг оси. Тогда становится понятна причина «долголетия» библейских персонажей, которые жили по 700, 900 и даже более одной тысячи лет. Но и всё равно, если даже год длился 280 дней, то современная тысяча лет будет равняться 767 годам. Есть и ещё одно предположение.

Лунное времяисчисление

Если допустить вероятность того, что до 1700 года летом (годом) считался один лунный цикл, то можно по новому взглянуть на всю хронологию. Становятся понятными некоторые, необъяснимые ранее факты.

Возьмём за точку отсчёта год введения нового календаря 1700. Это 7208-е лето от сотворения мира, и если лето было равно одному месяцу, то первым годом, датой этого значимого события, от которого наши предки начали отсчёт нового календаря, получается 1099 — 1100 год в соответствии с принятой хронологией. А что это нам даёт? А даёт это нам ещё одно независимое подтверждение правоты Фоменко и Носовского.

История удлиненна именно на 1100 лет, которые относят к мраку средневековья, которому приписывают впадение мира в тьму невежества, после которого, якобы началась эпоха возрождения, когда опять все стали умными и просвещёнными как их античные предки. Ничего кроме сарказма, эта версия не может вызвать у здорового человека. Это как если бы мы сейчас вернулись из эры информатики к передаче информации с помощью гонцов и клинописи. Реально такое? Реально.

Но только в одном случае, если цивилизация будет уничтожена полностью, а горсткам оставшихся в живых, придётся открывать заново, давно открытые технологии, что тоже вполне могло быть, если катастрофы, сохранившиеся в мифах преданиях не преувеличены по своим масштабам. Но мне представляется вполне логичным, что Пётр изменил летосчисление наряду со всем, что считалось языческим, верованиями, народной культурой, одеждой, устройством государства и пр. Вместе с подменой календаря, произошла и подмена даты истинного события, вошедшего в историю как рождение Иисуса Христа.

Посмотрим, что же значимого случилось в тот 1100 год! Событий было достаточно много, но одно из них просто просится, чтоб встать на место одного из важнейших для судеб мира. Оказывается, что30 августа 1100г. в Витичеве прошёл 2-й съезд русских князей. Святополк Изяславич, Владимир Всеволодович Мономах, Давыд и Олег Святославичи заключили между собой мир, и собрались для суда над Давидом Игоревичем, который нарушил перемирие, установленное в 1097 на 1-м съезде князей в Любече. Давыд был лишён Владимиро-Волынского княжества, получив взамен городки Бужский Острог, Дубен, Черторыйск и 400 гривен серебра".

Боюсь, что придётся пояснить: — Перечисленные князья заключили (сотворили) между собой мир! Вот вам ещё один привет от Луначарского. Благодаря его рвению поправить «неправильный» русский язык, вышли из употребления такие буквы как i и Ї. Сейчас слово «МИР» пишется одинаково и в значении «не война» и в значении «мир, свет». Например, роман Л.Н. Толстого в оригинале называется " Война и Миръ", что значит " Война и отсутствие боевых действий", а Свет (планета), обозначался на письме словом «Мiръ».

«Война и мир» это вовсе не «Война и планета Земля», а это значит «война и не война». Точно тоже самое произошло и с подменой понятия «Сотворения мира». Речь идёт вовсе не о создании планеты Земля, но речь идёт конкретно о сотворении МiРА, а не МИРА. Т.е. отсчёт был именно с принятия МiРЪного договора, положившего начало существованию того, что позже разделили на Россию, Украину и Белоруссию. Т.е. это фактическое объединение всех славян на огромном пространстве Великой Тартарии, населённой великим множеством племён и народов.

Таким образом, версию можно сформулировать примерно так: -

Природных катаклизмов, стёрших с лица земли предыдущую цивилизацию, было два, с разницей в 52 года. Сначала потоп, увеличение диаметра Земли и опускание полюсов, затем глобальный пожар, который и объясняет полное отсутствие остатков органики допотопного периода. Пожар вызвал эффект «ядерной зимы», что повлекло резкое похолодание климата, возникновение полярных ледяных панцирей и вечной мерзлоты. Выжившие оказались отнюдь не лучшей частью человечества, и начали мародёрствовать, делить остатки доставшегося наследства.

В этой бойне были окончательно уничтожены последние достоверные сведения о прошлом человечества. История не просто переписана, а заново написана, почему и не стоит доверять тому, что написано ранее 1861 года. Даже если быть совсем уж точно — ранее 1921 года, когда окончилась Первая мировая война. Подтверждением версии с «Огненной геенной» являются и такие факты, как юность всех лесов на территории Евразии, об этом лучше почитать у Алексея Артемьева в статье «Мне понятна твоя вековая печаль...»

Так же становится понятным, откуда в России в средние века появились такие колоссальные запасы поташа, который был основной статьёй русского экспорта (поташ ведь варили из древесной золы).

Очистительный огонь на самом деле выжег всю поверхность земли, освободив её от всего мусора и праха человеков, потому и нет гигантского числа кладбищ, которые за историю планеты неизбежно должны уже покрыть большую часть её площади.

Если всё так, и потоп это вода, огонь это геенна огненная, то что же тогда медные трубы? Считается, что этот фразеологизм появился только в начале двадцатого века, и трактуется однозначно: — пройти тяжкие испытания трудностями (в огне не горит, и в воде не тонет), и славой (фанфары). Но есть у меня смутные сомнения в достоверности этой трактовки. Особенно, если вспомнить содержание Откровений Иоанна Богослова, с его «трубящими ангелами». Но, справедливость этих сомнений выяснить ещё только предстоит.

Автор: kadykchanskiy

Источник: https://salik.biz/articles/54543-geenna-ognennaja-zabytaja-katastrofa.html