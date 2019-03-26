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Что такое лабиринты. Вячеслав Токарев. Часть 2

17:13. 26 марта 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем строили лабиринты.

Автор-сказитель – Вячеслав Викторович Токарев
Часть 1 – https://youtu.be/CFHobANk-38

Вячеслав Викторович Токарев – доктор технических наук, действительный член Русского Географического общества, президент Международного общественного научно-исследовательского движения “Наследие Арктиды”, профессиональный геолог , участник и организатор множества интереснейших исследовательских экспедиций по изучению древних цивилизаций и мегалитической культуры – пирамид, дольменов, менгиров, лабиринтов раскроет нам тему о лабиринтах.
Что такое лабиринты? Какие названия и формы они имеют? Для чего служат? Что в них может быть зашифровано? Как их можно использовать сегодня? Какую пользу они могут принести человеку? А также многие другие интересные вопросы могут возникать и раскрываться по ходу эфира по этим удивительным постройкам.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7OUjIbxKZgU

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