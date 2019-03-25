Технологии по которым Запад не догнал СССР
09:35. 25 марта 2019 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Было ли технологическое отставание СССР от Запада? Это спорный вопрос. В каких-то областях было, само собой. Но совсем не во всех. И совсем не безнадежно, как нам рассказывали, в перестройку.
В том числе были и остались:
Технологии по которым Запад не смог догнать СССР до сих пор
Набросал список по памяти, бегло подкрепив его уточнениями из сети. Список не полный – потому что никогда специально этим вопросом не интересовался.
Можно сказать список никак не сортирован – по мере того как вспоминал и что-то приходило в голову – вносил в список.
Ракетные двигатели.
РД-180, РД-181, НК-33 и AJ-26 – модификация американцами (Аэроджет) двигателя НК-33.
думаю тут найдутся спецы кто уточнит все по этому вопросу и что с самими ракето-носителями и прочее
Буран
весь комплекс, включая беспилотное автоматическое управление полетом и главное посадкой.
Орбитальная космическая станция. Мир, сейчас МКС. да, американцы создали Скайлэб. Создать американцы космическую станцию смогли, а вот сделать ее работоспособной (просто работать на ней, чтобы не для галочки была мы могем, а просто работать) – нет. Фактически Скайлэб провалился как орбитальная СТАНЦИЯ.
И луноход, конечно…
экранопланы
Если про Ми-26 могут еще сказать, что типа мол им не надо (что очень-очень спорно!) то точно нельзя сказать "им не надо" о грузовых/транспортных самолетах. Даже не говоря о Ан-225 Мрия, они и Ан-124 Руслан не смогли превзойти. Да Ан-124 очень близок с Lockheed C-5 Galaxy, но Руслан чуть-чуть лучше. ) по соотношению грузоподьемность\дальность С-5 уступает ему.
АГВ-80 :) Автоматический газовый водонагреватель. Технически Запад его конечно может сделать, а вот практически – фигвам! Не может он его сейчас делать! Потому что разорятся, если будут делать вещи, которые работают без замены 40 лет.
так же как и многие другие советские бытовые приборы со сроком службы более 10-20 лет.
эффективная технология обогощения урана (для атомных электростанций)
(подвернувшийся пруф – США не смогли освоить собственную технологию по обогащению урана с помощью газовых центрифуг)
ВЭЛ (топливные элементы) для советских атомных реакторов. Мы для американских можем, они для наших (экономически эффективные!) – нет. Они и к своим то уже не очень могут – у нас начали покупать.
самая глубокая шахта (на Кольском полуострове). сверхглубокая скважина
Ракетный поезд и сама межконтинентальная ракета к нему. БРЖК
к сожалению, работы по возобновлению его выпуска и развертыванию – в России снова свернуты (этой осенью). Нет денег.
Космический самолет. "Спираль" Лозино-Лозинского. Проект этот в СССР не стали реализовать, но никак не по технолгическим прияинам. США только недавно приступили к созданию подобных аппаратов.
на фото только сам орбитальный самолет ЭПОС.
Производство уникальных материалов в космосе. Сверхчистый вакуум и почти неограниченная во времени невесомость предоставляют исключительные возможности по производству материалов, которые на Земле получить попросту невозможно. Например выращивание кристаллов кремния (монокристаллов кремния).
на фото: из кремниевых монокристаллов изготовляются электронные чипы.
Шквал (на эффекте кавитации) - это, правда, буквально недавно японцы и немцы вроде как смогли повторить.
фото мое, с выставки
Советская физико-математическая школа
только не говорите, что на Западе люди умом ущербны и советские люди просто умнее по жизни. :)
Производство редкоземельных металлов. И сплавов из них (алюминий-скандиевые, например). Это спорно. На Западе оно тоже есть и технологии есть. Но учитывая специфику производства редкоземельных металлов (в зависимости от месторождения) думаю, что у нас были уникальные технологии.
Космическое зеркало. Программа космических экспериментов «Знамя». Испытания прошли вполне успешно, но до испытаний на геостационарной орбите дело уже не дошло.
И заключительное.
все-таки впишу тоже
Диспансеризация. Бесплатное жилье. Недорогое ЖКХ. и многое другое…
Мне скажут что это мол из другой серии. Хм… а почему бы не включить это сюда, если они не смогли воспроизвести?!
Нам ведь предъявлено обвинение, что СССР был технически отсталым потому что покупал трубы для газопроводов и не делал еще какие-то вещи (в основном бытовые).
Что дело не в том СССР посчитал, что ему экономически эффективнее купить на Западе трубы для газопроводов, а не создавать свое производство.
Так вот и на Западе до сих пор не смогли создать, что-то подобное советской системе диспансеризации. Что проще наладить выпуск видеомагнитофонов или диспансеризацию?
В том числе были и остались:
Технологии по которым Запад не смог догнать СССР до сих пор
Набросал список по памяти, бегло подкрепив его уточнениями из сети. Список не полный – потому что никогда специально этим вопросом не интересовался.
Можно сказать список никак не сортирован – по мере того как вспоминал и что-то приходило в голову – вносил в список.
Ракетные двигатели.
РД-180, РД-181, НК-33 и AJ-26 – модификация американцами (Аэроджет) двигателя НК-33.
думаю тут найдутся спецы кто уточнит все по этому вопросу и что с самими ракето-носителями и прочее
Буран
весь комплекс, включая беспилотное автоматическое управление полетом и главное посадкой.
Орбитальная космическая станция. Мир, сейчас МКС. да, американцы создали Скайлэб. Создать американцы космическую станцию смогли, а вот сделать ее работоспособной (просто работать на ней, чтобы не для галочки была мы могем, а просто работать) – нет. Фактически Скайлэб провалился как орбитальная СТАНЦИЯ.
И луноход, конечно…
экранопланы
Если про Ми-26 могут еще сказать, что типа мол им не надо (что очень-очень спорно!) то точно нельзя сказать "им не надо" о грузовых/транспортных самолетах. Даже не говоря о Ан-225 Мрия, они и Ан-124 Руслан не смогли превзойти. Да Ан-124 очень близок с Lockheed C-5 Galaxy, но Руслан чуть-чуть лучше. ) по соотношению грузоподьемность\дальность С-5 уступает ему.
АГВ-80 :) Автоматический газовый водонагреватель. Технически Запад его конечно может сделать, а вот практически – фигвам! Не может он его сейчас делать! Потому что разорятся, если будут делать вещи, которые работают без замены 40 лет.
так же как и многие другие советские бытовые приборы со сроком службы более 10-20 лет.
эффективная технология обогощения урана (для атомных электростанций)
(подвернувшийся пруф – США не смогли освоить собственную технологию по обогащению урана с помощью газовых центрифуг)
ВЭЛ (топливные элементы) для советских атомных реакторов. Мы для американских можем, они для наших (экономически эффективные!) – нет. Они и к своим то уже не очень могут – у нас начали покупать.
самая глубокая шахта (на Кольском полуострове). сверхглубокая скважина
Ракетный поезд и сама межконтинентальная ракета к нему. БРЖК
к сожалению, работы по возобновлению его выпуска и развертыванию – в России снова свернуты (этой осенью). Нет денег.
Космический самолет. "Спираль" Лозино-Лозинского. Проект этот в СССР не стали реализовать, но никак не по технолгическим прияинам. США только недавно приступили к созданию подобных аппаратов.
на фото только сам орбитальный самолет ЭПОС.
Производство уникальных материалов в космосе. Сверхчистый вакуум и почти неограниченная во времени невесомость предоставляют исключительные возможности по производству материалов, которые на Земле получить попросту невозможно. Например выращивание кристаллов кремния (монокристаллов кремния).
на фото: из кремниевых монокристаллов изготовляются электронные чипы.
Шквал (на эффекте кавитации) - это, правда, буквально недавно японцы и немцы вроде как смогли повторить.
фото мое, с выставки
Советская физико-математическая школа
только не говорите, что на Западе люди умом ущербны и советские люди просто умнее по жизни. :)
Производство редкоземельных металлов. И сплавов из них (алюминий-скандиевые, например). Это спорно. На Западе оно тоже есть и технологии есть. Но учитывая специфику производства редкоземельных металлов (в зависимости от месторождения) думаю, что у нас были уникальные технологии.
Космическое зеркало. Программа космических экспериментов «Знамя». Испытания прошли вполне успешно, но до испытаний на геостационарной орбите дело уже не дошло.
И заключительное.
все-таки впишу тоже
Диспансеризация. Бесплатное жилье. Недорогое ЖКХ. и многое другое…
Мне скажут что это мол из другой серии. Хм… а почему бы не включить это сюда, если они не смогли воспроизвести?!
Нам ведь предъявлено обвинение, что СССР был технически отсталым потому что покупал трубы для газопроводов и не делал еще какие-то вещи (в основном бытовые).
Что дело не в том СССР посчитал, что ему экономически эффективнее купить на Западе трубы для газопроводов, а не создавать свое производство.
Так вот и на Западе до сих пор не смогли создать, что-то подобное советской системе диспансеризации. Что проще наладить выпуск видеомагнитофонов или диспансеризацию?
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8540295.html