Технологии по которым Запад не догнал СССР

В том числе были и остались:Технологии по которым Запад не смог догнать СССР до сих порНабросал список по памяти, бегло подкрепив его уточнениями из сети. Список не полный – потому что никогда специально этим вопросом не интересовался.Можно сказать список никак не сортирован – по мере того как вспоминал и что-то приходило в голову – вносил в список.РД-180, РД-181, НК-33 и AJ-26 – модификация американцами (Аэроджет) двигателя НК-33.думаю тут найдутся спецы кто уточнит все по этому вопросу и что с самими ракето-носителями и прочеевесь комплекс, включая беспилотное автоматическое управление полетом и главное посадкой.Мир, сейчас МКС. да, американцы создали Скайлэб. Создать американцы космическую станцию смогли, а вот сделать ее работоспособной (просто работать на ней, чтобы не для галочки была мы могем, а просто работать) – нет. Фактически Скайлэб провалился как орбитальная СТАНЦИЯ., конечно…Если про Ми-26 могут еще сказать, что типа мол им не надо (что очень-очень спорно!) то точно нельзя сказать "им не надо" о грузовых/транспортных самолетах. Даже не говоря о Ан-225 Мрия, они ине смогли превзойти. Да Ан-124 очень близок с Lockheed C-5 Galaxy, но Руслан чуть-чуть лучше. ) по соотношению грузоподьемность\дальность С-5 уступает ему.АГВ-80 :). Технически Запад его конечно может сделать, а вот практически – фигвам! Не может он его сейчас делать! Потому что разорятся, если будут делать вещи, которые работают без замены 40 лет.так же как и многие другие советские бытовые приборы со сроком службы более 10-20 лет.(для атомных электростанций)(подвернувшийся пруф – США не смогли освоить собственную технологию по обогащению урана с помощью газовых центрифуг). Мы для американских можем, они для наших (экономически эффективные!) – нет. Они и к своим то уже не очень могут – у нас начали покупать.(на Кольском полуострове). сверхглубокая скважинаБРЖКк сожалению, работы по возобновлению его выпуска и развертыванию – в России снова свернуты (этой осенью). Нет денег.. Проект этот в СССР не стали реализовать, но никак не по технолгическим прияинам. США только недавно приступили к созданию подобных аппаратов.на фото только сам орбитальный самолет ЭПОС.Сверхчистый вакуум и почти неограниченная во времени невесомость предоставляют исключительные возможности по производству материалов, которые на Земле получить попросту невозможно. Например выращивание кристаллов кремния (монокристаллов кремния).на фото: из кремниевых монокристаллов изготовляются электронные чипы.- это, правда, буквально недавно японцы и немцы вроде как смогли повторить.фото мое, с выставкитолько не говорите, что на Западе люди умом ущербны и советские люди просто умнее по жизни. :)И сплавов из них (алюминий-скандиевые, например). Это спорно. На Западе оно тоже есть и технологии есть. Но учитывая специфику производства редкоземельных металлов (в зависимости от месторождения) думаю, что у нас были уникальные технологии.. Программа космических экспериментов «Знамя». Испытания прошли вполне успешно, но до испытаний на геостационарной орбите дело уже не дошло.И заключительное.все-таки впишу тожеи многое другое…Мне скажут что это мол из другой серии. Хм… а почему бы не включить это сюда, если они не смогли воспроизвести?!Нам ведь предъявлено обвинение, что СССР был технически отсталым потому что покупал трубы для газопроводов и не делал еще какие-то вещи (в основном бытовые).Что дело не в том СССР посчитал, что ему экономически эффективнее купить на Западе трубы для газопроводов, а не создавать свое производство.Так вот и на Западе до сих пор не смогли создать, что-то подобное советской системе диспансеризации. Что проще наладить выпуск видеомагнитофонов или диспансеризацию?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com