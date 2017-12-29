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Технологии по которым Запад не догнал СССР

19:35. 29 декабря 2017 Просмотров - 391 Нет комментариев Опубликовал:
Было ли технологическое отставание СССР от Запада? Это спорный вопрос. В каких-то областях было, само собой. Но совсем не во всех. И совсем не безнадежно, как нам рассказывали, в перестройку.

А в каких-то областях СССР технологически обгонял Запад.



Автор: Evgeny

В том числе были и остались:
Технологии по которым Запад не смог догнать СССР до сих пор

Набросал список по памяти, бегло подкрепив его уточнениями из сети. Список не полный – потому что никогда специально этим вопросом не интересовался.

Можно сказать список никак не сортирован – по мере того как вспоминал и что-то приходило в голову – вносил в список.


Ракетные двигатели.

РД-180, РД-181, НК-33 и AJ-26 – модификация американцами (Аэроджет) двигателя НК-33.
думаю тут найдутся спецы кто уточнит все по этому вопросу и что с самими ракето-носителями и прочее





Буран
весь комплекс, включая беспилотное автоматическое управление полетом и главное посадкой.



Орбитальная космическая станция. Мир, сейчас МКС. да, американцы создали Скайлэб. Создать американцы космическую станцию смогли, а вот сделать ее работоспособной (просто работать на ней, чтобы не для галочки была мы могем, а просто работать) – нет. Фактически Скайлэб провалился как орбитальная СТАНЦИЯ.



И луноход, конечно…



экранопланы



Если про Ми-26 могут еще сказать, что типа мол им не надо (что очень-очень спорно!) то точно нельзя сказать "им не надо" о грузовых/транспортных самолетах. Даже не говоря о Ан-225 Мрия, они и Ан-124 Руслан не смогли превзойти. Да Ан-124 очень близок с Lockheed C-5 Galaxy, но Руслан чуть-чуть лучше. ) по соотношению грузоподьемность\дальность С-5 уступает ему.



АГВ-80 :) Автоматический газовый водонагреватель. Технически Запад его конечно может сделать, а вот практически – фигвам! Не может он его сейчас делать! Потому что разорятся, если будут делать вещи, которые работают без замены 40 лет.

так же как и многие другие советские бытовые приборы со сроком службы более 10-20 лет.



эффективная технология обогощения урана (для атомных электростанций)
(подвернувшийся пруф – США не смогли освоить собственную технологию по обогащению урана с помощью газовых центрифуг)



ВЭЛ (топливные элементы) для советских атомных реакторов. Мы для американских можем, они для наших (экономически эффективные!) – нет. Они и к своим то уже не очень могут – у нас начали покупать.



самая глубокая шахта (на Кольском полуострове). сверхглубокая скважина



Ракетный поезд и сама межконтинентальная ракета к нему. БРЖК
к сожалению, работы по возобновлению его выпуска и развертыванию – в России снова свернуты (этой осенью). Нет денег.



Космический самолет. "Спираль" Лозино-Лозинского. Проект этот в СССР не стали реализовать, но никак не по технолгическим прияинам. США только недавно приступили к созданию подобных аппаратов.

на фото только сам орбитальный самолет ЭПОС.



Производство уникальных материалов в космосе. Сверхчистый вакуум и почти неограниченная во времени невесомость предоставляют исключительные возможности по производству материалов, которые на Земле получить попросту невозможно. Например выращивание кристаллов кремния (монокристаллов кремния).
на фото: из кремниевых монокристаллов изготовляются электронные чипы.



Шквал (на эффекте кавитации) - это, правда, буквально недавно японцы и немцы вроде как смогли повторить.

фото мое, с выставки



Советская физико-математическая школа
только не говорите, что на Западе люди умом ущербны и советские люди просто умнее по жизни. :)



Производство редкоземельных металлов. И сплавов из них (алюминий-скандиевые, например). Это спорно. На Западе оно тоже есть и технологии есть. Но учитывая специфику производства редкоземельных металлов (в зависимости от месторождения) думаю, что у нас были уникальные технологии.



Космическое зеркало. Программа космических экспериментов «Знамя». Испытания прошли вполне успешно, но до испытаний на геостационарной орбите дело уже не дошло.

И заключительное.
все-таки впишу тоже

Диспансеризация. Бесплатное жилье. Недорогое ЖКХ. и многое другое…
Мне скажут что это мол из другой серии. Хм… а почему бы не включить это сюда, если они не смогли воспроизвести?!
Нам ведь предъявлено обвинение, что СССР был технически отсталым потому что покупал трубы для газопроводов и не делал еще какие-то вещи (в основном бытовые).
Что дело не в том СССР посчитал, что ему экономически эффективнее купить на Западе трубы для газопроводов, а не создавать свое производство.
Так вот и на Западе до сих пор не смогли создать, что-то подобное советской системе диспансеризации. Что проще наладить выпуск видеомагнитофонов или диспансеризацию?


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: ссср, технологии
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