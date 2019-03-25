Скромный секрет дяди Вовы (ВИДЕО)
04:00. 25 марта 2019 Просмотров - 228 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Правда ли, что наши гиперзвуковые ракеты могут быть запрещены ООН?
Можно ли скопировать наши «Кинжалы» и «Цирконы»?
Как реализуется программа строительства фрегатов и подводных лодок ВМФ России?
Эти и другие темы, а также ответы на вопросы зрителей — в еженедельной программе Константина Душенова.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1553447549
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Ай да наш скромняга!…
https://www.youtube.com/watch?v=5becqZt92-4