Скромный секрет дяди Вовы (ВИДЕО)

Правда ли, что наши гиперзвуковые ракеты могут быть запрещены ООН?

Можно ли скопировать наши «Кинжалы» и «Цирконы»?

Как реализуется программа строительства фрегатов и подводных лодок ВМФ России?

Эти и другие темы, а также ответы на вопросы зрителей — в еженедельной программе Константина Душенова.

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