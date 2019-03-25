Как Вася самолет сбил

С Васей Цымбалом мы были корешами, летали в Армавирском училище в одной эскадрилье на МиГ-23 (он сам был родом из Армавира). В свое время Вася был переведен с Дальнего востока в Килп-Явр за то, что сдул японский вертолет с палубы авианосца, а вычислен был по фразе, брошенной в открытый эфир: «Пиздец котенку!»



В полку он отличался своей шебутной лихостью — как-то раз, взлетев по авианосной группе раз в пятый-седьмой за дежурство, он просто прошёл над их палубой, включив слив топлива — и устроил американиям обильный керосиновый душ… Потом эта история с Орионом… после которой НАТОвцы начали передавать Васе «привет», а Вася от греха подальше был переведен в Крымский Гвардейский полк.

А случилось вот что…



В тихое ясное утро, 13 сентября 1987 года, в воскресенье, оперативным дежурным Североморского корпуса ПВО была дана команда на подъем в воздух одного самолета Су-27, из состава дежурного звена 941 иап ПВО.



Нарушителем «покоя» был базовый патрульный самолет Р-3с «Орион» из 333 эскадрильи ВВС Норвегии. «Орион» вылетел с авиабазы Аннейя, «петлял» вдоль границы в Баренцевом море, над нейтральными водами, и судя по всему вел разведку перемещений кораблей СФ и контроль за выходом из баз наших подводных лодок. Особенностью этого самолета разведчика было то, что в воздухе он мог находиться до 12-ти часов и долго, долго заставлять «нервничать» силы ПВО.

Задача дежурного Су-27 (941 иап ВВС ПВО, аэродром Килп-Явр) состояла в том, чтобы контролировать действия «Ориона» и не допустить нарушения государственной границы СССР. Самолет пилотировал ст.лейтенант Василий Цимбал. После взлета, КП ИАП «навело» истребитель на «Орион» и Су-27 начал «нарезать петли» возле «Ориона». Все происходило как обычный «дежурный» вылет, так как «Орионы» караулили наши ПЛ почти каждый день.

Но! Кто, может быть, помнит, в то время в воскресенье, в 11.00 начиналась по телевидению программа «Утренняя почта». Все хиты советской эстрады, на то время, показывала в основном только «она», альтернативы практически не было. И смотрели эту передачу все и вся, и в домике дежурного звена так же. Накануне был анонс предварительный, что в этой «Утренней почте» будет выступать то ли Пугачева, то ли еще кто-то из «звезд» на то время. Вообщем ВСЕ посмотрят и послушают, кроме… Кроме летчика Василия Цимбала. Так как «Орион» будет «болтаться» у границы неизвестно сколько времени. Обидно, да! И Василий начал «гонять» самолет ВВС Норвегии Р-3с «Орион».



«Орион» не патрулировал. Он целенаправленно работал над фарватером выхода наших лодок на боевое дежурство. Ставил (сбрасывал) радиобуи для определения момента выхода лодки на дежурство. Василий, чтобы воспрепятствовать сбросу буёв, начал выполнять проходы под «Орионом», на выходе включая слив топлива. В атаку на него несколько раз заходил, струей двигателей с курса его сбивал, фигуры высшего пилотажа вокруг него крутил. В итоге задел килем, винт двигателя правого крыла «Ориона», от чего винт сломался и его обломки пробили фюзеляж «Ориона».

Все! «Орион» сдался и взял курс на базу. Василий Цимбал докладывает на КП — «Орион» уходит на базу. КП полка дает добро на возвращение на аэродром. Василий делает боевой разворот, догоняет «Орион», заходит впереди начинает слив топлива прямо на кабину и фюзеляж. «Обгадил» Василий самолет разведчик страны НАТО как мог. Затем вернулся на аэродром и успел таки посмотреть «Утреннюю почту», никому ничего не докладывая о произошедшем.



После заруливания в ДС при осмотре Су-27 техник доложил, что самолет имеет повреждение законцовки правого киля: повреждения были небольшими — середина «пилотки» разлохмачена. Вася, спрашивает его техник, ты куда умудрился влезть? «При манерах кили трясло, вот, наверное, и поломалось». Такое частенько бывало и ранее, ничего особенного, поэтому киль просто заменили и благополучно забыли об этой истории.



Более в этот день самолеты разведчики в акватории Баренцева моря не появлялись… Весь день было тихо и солнечно. Разгром начался вечером. «Орион» дополз до своего аэродрома. В этот же день был оповещен советский посол в Норвегии. Информация идет в Москву, там Министру обороны, от него к Главкому войск ПВО. Дежурный генерал ЦКП ПВО запрашивает Архангельскую армию ПВО, армия корпус, корпус — 941 ИАП. В полку спрашивают у Василия, что было? Тот как нормальный офицер отвечал, что ничего не было, обычный вылет.



В полк приезжает Командир Корпуса, начинаются разбирательства. И все бы ничего, Василий может и выкрутился бы, но с борта «Ориона» вели видеозапись всех маневров Су-27. Копия была передана послу Норвегии. Отпираться было невозможно…



Полк долго сдавал зачеты по всевозможным Наставлениям и Правилам, имевшимся в авиации на то время. Васю Цимбала перевели в другой ИАП, по замене. Как сложилась его судьба далее — неизвестно. Но в полку его помнят, как настоящего АСа — «укротителя» Орионов.

Источник: https://www.mywebs.su/blog/interestingly/17628/