Как нам врали о войне в Ираке

Американский журналист Эрик Марголис о том, как развязывали войну против Ирака и как затыкали рот тем, кто пытался возражать.Эрик Марголис https://ericmargolis.com/2019/03/iraq-how-we-were-lied-into-war/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4871209.html