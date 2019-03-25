Как нам врали о войне в Ираке
10:58. 25 марта 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Американский журналист Эрик Марголис о том, как развязывали войну против Ирака и как затыкали рот тем, кто пытался возражать.
Как нам врали о войне в Ираке
Шестнадцать лет назад США и Великобритания совершили историческое преступление осуществив вторжение и разрушение Ирака. Это была такая же вопиющая агрессия, как вторжение нацистской Германии в Польшу в 1939 году.
Большое количество иракских мирных жителей погибло с 2003 по 2007 год. Водные и канализационные системы Ирака подверглись бомбардировке, что привело к распространению холеры. По оценкам ООН, 500 000 иракских детей погибли в результате этих действий.
Мадлен Олбрайт, госсекретарь США, сказала, что это «цена, которую стоит заплатить».
Это не так много для 4424 американских солдат, убитых в Ираке, или для 31 952 раненых, многие из которых получили необратимые повреждения головного мозга и неврологические травмы. Ни для американских налогоплательщиков, которые потратили более 1 триллиона долларов на эту неудачную войну и все еще платят по счету, который до сих пор спрятан в государственном долге.
До 2003 года Ирак был самой передовой арабской страной в области социального обеспечения здравоохранения, образования, военной мощи и промышленного развития. Но им управлял страдавший манией величия Саддам Хуссейн, которому в его долгой войне против Ирана помогали Соединенные Штаты, Великобритания и их арабские сатрапы. Когда Саддам стал слишком большим для своих штанов, Вашингтон заманил его на вторжение в Кувейт, еще одну американо-британскую нефтяную сатрапию. Из Вашингтона и Лондона раздались крики о том, что у Ирака есть секретное ядерное оружие, которое угрожает всему земному шару. Война, как гремела американо-британская пропаганда, была срочной и необходимой.
Как я еще тогда знал, в течение многих лет освещая Ирак, у него не было ни ядерного оружия, ни систем доставки средней и малой дальности. У него была химическая/биологическая лаборатория в Салман-Пак, в которой работали британские специалисты, производящие смертельные токсины для использования против Ирана. Я обнаружил эту секретную операцию и сообщил об этом. В то время глупые иракцы угрожали повесить меня как израильского шпиона.
Я с отвращением и тревогой наблюдал за тем, как США и Великобритания развернули массовую кампанию лжи против Ирака и тех немногих, таких как я, которые настаивали на том, что у Багдада нет ядерного оружия.
Почти все американские и британские СМИ были вынуждены выступить рупорами войны Джорджа Буша и Тони Блэра против Ирака, озвучивая вопиющую ложь, призванную разжечь военную лихорадку. Наши средства массовой информации, якобы трибуна демократии, превратились в фабрики лжи, опозорив даже старые советские СМИ.
«Нью-Йорк Таймс» возглавила обвинение Ирака вместе с тремя основными телевизионными сетями. Я был в Ираке с их звездным корреспондентом Джудит Миллер, которая стала ключевым агентом провоенной кампании. Так же как и пресса Мердока в Британии и Fox News. Когда Би-би-си попыталась поставить под сомнение поток лжи об Ираке, она была подавлена Тони Блэром. Ведущий британский эксперт по ядерному оружию, ставивший под сомнение это "ядерную" ложь, был убит. В то время как Ирак был загрязнен снарядами из американского обедненного урана.
Такие журналисты, как я, были запуганы или маргинализированы. Меня выбросили ведущая американская газета, крупная канадская телевизионная сеть и CNN, где я был постоянным комментатором. Мне сказали, что Белый дом Буша отдал приказ «избавиться от Марголиса». Мой грех: настаивать на том, что Ирак не имеет ядерного оружия и не угрожает США Все стало настолько абсурдным, что пропаганда дошла до того, что у Саддама появились «дроны смерти», которые были готовы напасть на Америку.
Из американских СМИ только сеть McClatchy и Christian Science Monitor честно сообщили о войне. Почти все остальные американские телевизионные говорящие головы настаивали на войне. Большинство из них сегодня все еще там, требуя войны против Ирана.
Кто стоял за войной? Комбинация крупных нефтяных компаний, которые хотели огромных нефтяных запасов Ирака, и израильского лобби, которое хотело, чтобы Ирак был разрушен силами США. Пентагон был захвачен военными неоконсерваторами: Вулфовиц, Фейт, Рамсфелд. Джордж Буш, невежественный дурак, был игрушкой в руках вице-президента Дика Чейни, военного мегаломана. ЦРУ подыгрывало им. Даже такой уважаемый бывший генерал, Колин Пауэлл, выставил себя дураком перед ООН и миром, утверждая, что у Ирака было скрытое оружие массового уничтожения. У него было химическое оружие, хорошо, но у нас были документы, чтобы показать, что оно пришло из США и Великобритании.
Никто в США или Великобритании никогда не сталкивался с судом за разжигание войны и убийство огромного количества людей. Лживые СМИ избежали заслуженного осуждения. Что касается лживых политиков, которые привели к этой катастрофе, они списали все это на низкий интеллект и невезение. Те немногие, кто выступал против агрессивной войны, остаются в стороне или замалчиваются.
Эрик Марголис
https://ericmargolis.com/2019/03/iraq-how-we-were-lied-into-war/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4871209.html