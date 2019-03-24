Новости Украины и Новороссии 24 марта 2019

«Среднестатистический мир внутри человеческой головы действительно можно назвать миром страдания. Главная причина заключается в том, что в нашем уме действует „отрицательный закон чайной ложки“. Он звучит так — „если к ведру варенья добавить чайную ложку дерьма, получится ведро дерьма“. Иными словами, нас гораздо проще сделать несчастными, чем счастливыми», — Виктор Пелевин, «Любовь к трём цукербринам».

Внимание! Дальнейший текст содержит материал, от которого у вечных нытиков снова бомбанёт. Читайте на свой страх и риск. Я вас предупредил.

Сегодня не жалуется на жизнь только ленивый. Как оказалось, я и есть лентяй. Меня мало интересуют загадочные исчезновения средств и кому они должны были достаться. Меня не интересует, сколько досталось денег жене «Захара», и почему они достанутся жене Пушилина, если он погибнет. И тем более меня не интересуют суммы заработка министров и депутатов.

Какое мне дело до чужого кармана, если мне нужно следить за своим? А заглядывать в чужую тарелку я не привык. И уж тем более не привык завидовать. Может быть это странно, но я никогда не ныл, и при зарплате в восьмёрку деревянных, из которых остаётся шесть, чувствую себя вполне счастливым человеком.

Я, конечно, мог бы зарабатывать в два-три раза больше, но в таком случае приоритет уходит в сторону от получения жизненного счастья и увеличивает рабочий день. Я не хочу жить, чтобы работать, я работаю, чтобы жить. Да и деньги мне нужны тоже исключительно для существования. Счастья за них ещё никто не купил.

Да и кости у всех хрустят одинаково мелодично, невзирая на статус и количество бабла. Короче, гиблое это дело — жить несчастным.

Однако, если заметить современный жизненный уклад среднего жителя ДНР в интернете, то у меня складывается такое впечатление, что они живут для того, чтобы ныть.

Безусловно, кругом одни проблемы. Начиная с уборки мусора в городах Донбасса, заканчивая ворами в правительстве и низкими зарплатами… Поводов для сплина всегда хватает.

Их много, но я один. И даже такая глобальная хрень, как война, не должна подавлять меня и мешать мне жить. Это крайне губительно для духа.

Отгремело — хорошо, долбит — значит, пережидаем. Переждали, всё — живём дальше. Но надевать на голову чёрный платок и сыпать на темя пепел совсем не обязательно (если только вы не мазохист).

Да и вообще, 90% событий в жизни абсолютно не зависят ни от кого из нас. Но зато другие 10% зависят. И только каждый может решать, какими они, эти 10%, окажутся: плохими или хорошими. Это ваше сознание должно определять бытие, а не бытие сознание.

То есть, сознание должно генерировать мир, в котором оно находится, а не мир наше сознание.

Иначе говоря: чего напрасно терять драгоценные нервы (а следственно, здоровье), если это не повысит вашу выживаемость и не привнесёт совершенно ничего хорошего? Как можно вообще выжить, если ты тюфяк?

И наши деды, и прадеды, между прочим, не впадали в уныние, а трепали озадаченного немца. Те же, кто не был на войне, на ней жили и точно так же не ныли, стоя у станка за копейки. А сколько всякого дерьма происходило до этого? Первая мировая война, гражданская война, Вторая мировая война, репрессии и депрессии, геноцид, ГУЛАГ, но фашистам в пятак.

Много чего творилось. Вы вообще заметили, что русские постоянно живут во время перемен? Выше я описал только первую половину века.

Потом было лет 30 передышки и всё по новой: перестройка, развал, лихие 90-е, майдан-1, майдан-2 и вот гражданская война.

Страшно представить, что будет потом. А оно будет. Так что, не думайте, что став частью РФ (в чём я уверен), вас ждёт долгая сытая жизнь.

Как говорил Шарик: «фигвам — народное творчество».

Жизнь будет долбить по башке разводным ключом и дальше.

Но как вы проживёте эту жизнь, зависит только от вас. А от вас зависит ваша сила духа и спокойствие. Вся эта байда не должна делать из нас жертву обстоятельств. Пусть хоть Третью мировую объявят, хоть межгалактическую украинскую войну, но мы никому не можем позволить делать из нас жертву обстоятельств.

Народ Донбасса никогда не был терпилой. Дали отбойник — долбим уголь, дали автомат — долбим укров.

Нынешние реалии отличаются только тем, что мы оказались неготовыми к новому противнику в лице лоббистов, политтехнологов и масс-медиа. Работа современных медиа заключается в том, чтобы сделать из нас тупых и послушных нытиков.

Ведь куском существующего и неживого мяса куда легче манипулировать, чем потенциальным воином. Раздавленная и унылая амёба куда послушнее человека разумного.

Для достижения этих целей нас всех подсадили на меланхолию. При чём не сейчас, а уже давно. Точно такая же тенденция и во всём окружающем мире, от Америки до Евразии. Просто в наших военных условиях, среди нищеты и разбитой инфраструктуры, это проявляется во всей красе.

Согласитесь, что испортить настроение куда легче, когда его вообще нет.

Пораженческие настроения хорошо занижают нашу самооценку и ломают волю к победе. Своих Глав мы сами же начали называть куриными королями и марионетками вместо того, чтобы быть за них.

Помните, как невзирая на поступки Сталина, народ поддерживал его? И народ победил. Да, Пушилин и Захарченко — далеко не Сталин, но и Сталин никогда бы не стал именно Тем Сталиным без поддержки народа.

И я сейчас не говорю, что нужно начать боготворить Дениску. Я про то, что нужно всей душой быть за Республики, даже несмотря на свою неприязнь к их главам.

Плевать, кто у руля: куриный император или кукла на верёвке — от общего настроя народа зависит его дальнейшая судьба.

Это мы делаем великих президентов, генсеков и глав. Это мы управляем собственной страной в единой большой нейросети, как пальцы, собранные в кулак.

Мы должны быть максимально едины в своих стремлениях. Только так и никак иначе создаются сильные мира сего.

И тут как бы есть два варианта: быть тряпкой или гореть огнём.

Нашим противникам крайне важно поддерживать в народе Донбасса пораженческие настроения и гасить тот самый огонь. Для этого существует и постоянно создаётся масса площадок и мотивируется куча блогеров, вроде Стрелкова и Донецкого Аборигена.

Противопоставить им государственные СМИ ничего не могут: официальная пресса воспринимается как мозгомойка, а любой блогер автоматически считается ближе к народу. Но давайте разберёмся в начинке этих инфоплощадок и площадей. Могут ли они объяснить и раскрыть интересы стоящих или не стоящих за ними сил?

Для своего народа любое государство, особенно в условиях войны, создаст победный заряд бодрости и патриотизма. Но никогда, слышите, никогда не станет говорить, как всё плохо. Хоть при коммунистах, хоть при царе, но государство будет убеждать в обратном.

А что будет делать враг? Враг будет всегда ныть о безысходности и серости оруэловских будней. Кричать о распиленной на куски промышленности и продажном с потрохами парламенте/главе.

Даже маленькая оплошность власти будет возводиться в ранг экономического краха и тому подобных бед.

Враг сделает всё ради очернения и будет кричать, как он лихо размахивал когда-то шашкой наголо. Отчасти враг прав в своих информационных посылах.

Но лишь отчасти. Потому, что самая хитрая ложь — та, которая смешана с правдой.

Ведь именно так можно склонить народ против собственного государства.

Чтобы сделать вывод об ангажированности того или иного источника информации, нужно просто обратить внимание на его наполнение. За что или против чего он работает.

Если вы уловили месседж, то сделайте самостоятельный вывод о целях наших некоторых нытиков из сети. У меня всё. Можете доставать метательные лапти и кидать в комменты.

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Алексей Гумилев, специально для «Русской Весны»