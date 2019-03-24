Новости Украины и Новороссии 24 марта 2019
- 07:30 Что стоит за визитом лидеров украинской оппозиции в Москву.
- 06:30 Как не чокнуться в ДНР.
- 04:30 «Геноцид украинского народа» — американский бизнесмен рассказал о схемах Порошенко (ВИДЕО).
- 03:00 Кто будет молиться в захваченных храмах на Украине? О будущем ПЦУ.
- 02:00 Украинская оппозиция призвала Порошенко на коленях покаяться перед народом.
- Вчера 22:47 Мастер-класс по задаванию вопроса Куску Г.
Что стоит за визитом лидеров украинской оппозиции в Москву
Командир бригады «Восток», военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский рассуждает о возможных причинах переговоров украинских оппозиционеров Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Визит Бойко и Медведчука в Москву, или правильнее — Медведчука и Бойко — конечно, акция показательная. Я продолжаю воздерживаться от комментариев по поводу ситуации в Украине — скоро все само о себе заговорит, и нет смысла изображать друида, швыряющего кости в поисках предсказаний.
Могу повторить только одно: среди костей, какая как бы ни упала, наших друзей нет, и самое глупое и опасное, что мы можем сделать — это прельститься чьей-либо предвыборной риторикой.
Приняв Бойко, Москва показала, с кем она будет вести диалог, через кого и по какому поводу. Формат встречи не был политическим — Медведев представляет экономический блок.
Поэтому повесить здесь «зраду» не получится, хотя уже пытаются. Но проблема украинской элиты в последнее время заключалась в том, что не было разговора с Россией «по понятиям».
Раньше он был, но после известных событий как-то говорить стало не с кем. Никто никаких гарантий со стороны России украинскому бизнесу не давал и, несмотря на продолжающиеся экономические отношения, не были определены «смотрящие», то есть те, кто будет брать на себя обязательства и следить за их исполнением. Похоже, со стороны Украины они уже Москвой определены.
Поначалу на эту роль мог бы претендовать Ахметов, но его явный крен к Западу не оставил ему шансов. Когда стало понятно, что диалог с ним России не интересен — он всегда на стороне только своего бизнеса — его отодвинули и разыграли красивую комбинацию: Коломойский руками своих кукол Семенченко и Парасюка устроил блокаду Донбасса, мы тут же быстро, как будто только этого и ждали, ответили зеркально, и забрали у Ахметова его активы на нашей территории.
Теперь поговаривают, что если комбинация со всей этой гоп-компанией, куда входят Тимошенко, Левочкин, Коломойский, Медведчук, Аваков, Бойко, Зеленский сработает, и удастся выбить Порошенко и Ко с первых мест, — Коломойского вознаградят передачей ему активов Ахметова, а мы будем по-прежнему говорить о том, что они управляются республиками.
Но это так, «мелочи» — мы все равно в этих процессах не участвуем. Если поначалу наше слово ещё что-то значило, то теперь оно истончилось до комариного писка и кроме лёгкого раздражения ничего не вызывает. А паспорта, которые планируют выдавать, о чем я писал не так давно, сделают ситуацию ещё интереснее: став гражданами России, получившие паспорта уже не смогут позиционировать себя представителями отдельного субъекта — их положение поменяется: они будут россиянами, компактно проживающими за пределами России на территории с неопределенным статусом и населенной в большинстве своём украинцами по паспортам. А кто будет представлять Республики? Есть Республики, а граждан у них уже не будет… Абсурд?
Подумайте об этом — у каждой медали есть две стороны. Я всецело ЗА выдачу паспортов, но халявный сыр, как вы знаете, только в мышеловке. Без решения главного вопроса — присоединения территорий — выдача паспортов отдельной категории будет даже не полумерой. Но что гадать — посмотрим, ждать осталось недолго. А местами ещё и поучаствуем, потому что война — это то, что у нас как раз никто не отнимет. Хоть какая-то «стабильность».
Читайте также: «ВСУ заманивают Армию России в ловушку»: побывавшая в Крыму украинка продолжает шокировать сограждан (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как не чокнуться в ДНР
«Среднестатистический мир внутри человеческой головы действительно можно назвать миром страдания. Главная причина заключается в том, что в нашем уме действует „отрицательный закон чайной ложки“. Он звучит так — „если к ведру варенья добавить чайную ложку дерьма, получится ведро дерьма“. Иными словами, нас гораздо проще сделать несчастными, чем счастливыми», — Виктор Пелевин, «Любовь к трём цукербринам».
Внимание! Дальнейший текст содержит материал, от которого у вечных нытиков снова бомбанёт. Читайте на свой страх и риск. Я вас предупредил.
Сегодня не жалуется на жизнь только ленивый. Как оказалось, я и есть лентяй. Меня мало интересуют загадочные исчезновения средств и кому они должны были достаться. Меня не интересует, сколько досталось денег жене «Захара», и почему они достанутся жене Пушилина, если он погибнет. И тем более меня не интересуют суммы заработка министров и депутатов.
Какое мне дело до чужого кармана, если мне нужно следить за своим? А заглядывать в чужую тарелку я не привык. И уж тем более не привык завидовать. Может быть это странно, но я никогда не ныл, и при зарплате в восьмёрку деревянных, из которых остаётся шесть, чувствую себя вполне счастливым человеком.
Я, конечно, мог бы зарабатывать в два-три раза больше, но в таком случае приоритет уходит в сторону от получения жизненного счастья и увеличивает рабочий день. Я не хочу жить, чтобы работать, я работаю, чтобы жить. Да и деньги мне нужны тоже исключительно для существования. Счастья за них ещё никто не купил.
Да и кости у всех хрустят одинаково мелодично, невзирая на статус и количество бабла. Короче, гиблое это дело — жить несчастным.
Однако, если заметить современный жизненный уклад среднего жителя ДНР в интернете, то у меня складывается такое впечатление, что они живут для того, чтобы ныть.
Безусловно, кругом одни проблемы. Начиная с уборки мусора в городах Донбасса, заканчивая ворами в правительстве и низкими зарплатами… Поводов для сплина всегда хватает.
Их много, но я один. И даже такая глобальная хрень, как война, не должна подавлять меня и мешать мне жить. Это крайне губительно для духа.
Отгремело — хорошо, долбит — значит, пережидаем. Переждали, всё — живём дальше. Но надевать на голову чёрный платок и сыпать на темя пепел совсем не обязательно (если только вы не мазохист).
Да и вообще, 90% событий в жизни абсолютно не зависят ни от кого из нас. Но зато другие 10% зависят. И только каждый может решать, какими они, эти 10%, окажутся: плохими или хорошими. Это ваше сознание должно определять бытие, а не бытие сознание.
То есть, сознание должно генерировать мир, в котором оно находится, а не мир наше сознание.
Иначе говоря: чего напрасно терять драгоценные нервы (а следственно, здоровье), если это не повысит вашу выживаемость и не привнесёт совершенно ничего хорошего? Как можно вообще выжить, если ты тюфяк?
И наши деды, и прадеды, между прочим, не впадали в уныние, а трепали озадаченного немца. Те же, кто не был на войне, на ней жили и точно так же не ныли, стоя у станка за копейки. А сколько всякого дерьма происходило до этого? Первая мировая война, гражданская война, Вторая мировая война, репрессии и депрессии, геноцид, ГУЛАГ, но фашистам в пятак.
Много чего творилось. Вы вообще заметили, что русские постоянно живут во время перемен? Выше я описал только первую половину века.
Потом было лет 30 передышки и всё по новой: перестройка, развал, лихие 90-е, майдан-1, майдан-2 и вот гражданская война.
Страшно представить, что будет потом. А оно будет. Так что, не думайте, что став частью РФ (в чём я уверен), вас ждёт долгая сытая жизнь.
Как говорил Шарик: «фигвам — народное творчество».
Жизнь будет долбить по башке разводным ключом и дальше.
Но как вы проживёте эту жизнь, зависит только от вас. А от вас зависит ваша сила духа и спокойствие. Вся эта байда не должна делать из нас жертву обстоятельств. Пусть хоть Третью мировую объявят, хоть межгалактическую украинскую войну, но мы никому не можем позволить делать из нас жертву обстоятельств.
Народ Донбасса никогда не был терпилой. Дали отбойник — долбим уголь, дали автомат — долбим укров.
Нынешние реалии отличаются только тем, что мы оказались неготовыми к новому противнику в лице лоббистов, политтехнологов и масс-медиа. Работа современных медиа заключается в том, чтобы сделать из нас тупых и послушных нытиков.
Ведь куском существующего и неживого мяса куда легче манипулировать, чем потенциальным воином. Раздавленная и унылая амёба куда послушнее человека разумного.
Для достижения этих целей нас всех подсадили на меланхолию. При чём не сейчас, а уже давно. Точно такая же тенденция и во всём окружающем мире, от Америки до Евразии. Просто в наших военных условиях, среди нищеты и разбитой инфраструктуры, это проявляется во всей красе.
Согласитесь, что испортить настроение куда легче, когда его вообще нет.
Пораженческие настроения хорошо занижают нашу самооценку и ломают волю к победе. Своих Глав мы сами же начали называть куриными королями и марионетками вместо того, чтобы быть за них.
Помните, как невзирая на поступки Сталина, народ поддерживал его? И народ победил. Да, Пушилин и Захарченко — далеко не Сталин, но и Сталин никогда бы не стал именно Тем Сталиным без поддержки народа.
И я сейчас не говорю, что нужно начать боготворить Дениску. Я про то, что нужно всей душой быть за Республики, даже несмотря на свою неприязнь к их главам.
Плевать, кто у руля: куриный император или кукла на верёвке — от общего настроя народа зависит его дальнейшая судьба.
Это мы делаем великих президентов, генсеков и глав. Это мы управляем собственной страной в единой большой нейросети, как пальцы, собранные в кулак.
Мы должны быть максимально едины в своих стремлениях. Только так и никак иначе создаются сильные мира сего.
И тут как бы есть два варианта: быть тряпкой или гореть огнём.
Нашим противникам крайне важно поддерживать в народе Донбасса пораженческие настроения и гасить тот самый огонь. Для этого существует и постоянно создаётся масса площадок и мотивируется куча блогеров, вроде Стрелкова и Донецкого Аборигена.
Противопоставить им государственные СМИ ничего не могут: официальная пресса воспринимается как мозгомойка, а любой блогер автоматически считается ближе к народу. Но давайте разберёмся в начинке этих инфоплощадок и площадей. Могут ли они объяснить и раскрыть интересы стоящих или не стоящих за ними сил?
Для своего народа любое государство, особенно в условиях войны, создаст победный заряд бодрости и патриотизма. Но никогда, слышите, никогда не станет говорить, как всё плохо. Хоть при коммунистах, хоть при царе, но государство будет убеждать в обратном.
А что будет делать враг? Враг будет всегда ныть о безысходности и серости оруэловских будней. Кричать о распиленной на куски промышленности и продажном с потрохами парламенте/главе.
Даже маленькая оплошность власти будет возводиться в ранг экономического краха и тому подобных бед.
Враг сделает всё ради очернения и будет кричать, как он лихо размахивал когда-то шашкой наголо. Отчасти враг прав в своих информационных посылах.
Но лишь отчасти. Потому, что самая хитрая ложь — та, которая смешана с правдой.
Ведь именно так можно склонить народ против собственного государства.
Чтобы сделать вывод об ангажированности того или иного источника информации, нужно просто обратить внимание на его наполнение. За что или против чего он работает.
Если вы уловили месседж, то сделайте самостоятельный вывод о целях наших некоторых нытиков из сети. У меня всё. Можете доставать метательные лапти и кидать в комменты.
Читайте также: Донбасс войдёт в Россию, — Поклонская (ФОТО, ВИДЕО)
Алексей Гумилев, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Геноцид украинского народа» — американский бизнесмен рассказал о схемах Порошенко (ВИДЕО)
Американский бизнесмен Сэм Кислин рассказал о мошенничестве президента Петра Порошенко.
«Я инвестировал в Украину десятки миллионов долларов. Я верю в будущее моей исторической родины. Но я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде.
В результате без всяких оснований мне запретили въезд в страну, ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции в Украине», — рассказал Кислин. — «Коррупции, которая пронизывает всю верхушку власти — начиная с генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающими высокие посты».
«Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце. На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на оплату дефицита бюджета», — говорится в сообщении.
«Порошенко вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов. Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина — это только бизнес-проект. Цена которого — гибель страны», — заявил Сэм Кислин.
«Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств американской финансовой помощи и кредитов. Я как свидетель давал показания по этому делу», — подытожил бизнесмен.
Читайте также: «ВСУ заманивают Армию России в ловушку»: побывавшая в Крыму украинка продолжает шокировать сограждан (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кто будет молиться в захваченных храмах на Украине? О будущем ПЦУ
ПЦУ остро нуждается в «священнослужителях». Об этом сообщил «епископ» ПЦУ Паисий Кухарчук, сообщает Союз православных журналистов.
Новая структура готова брать в «священники» всех мужчин, женатых первым браком. Даже отсутствие духовного образования не является препятствием — достаточно будет пройти краткий ознакомительный курс.
«Умоляем — ищите по селам мужчин, которые достойны служить Господу Богу в Святой Церкви. Мужчины, кто может принять на себя бремя священства, — примите ради будущего ваших детей, нашей Церкви и государства. Мы поможем вам получить знания, необходимые для служения в Церкви Богу и людям», — написал «владыка».
Ситуация удивительная! В то время, когда изгнанные из своих храмов прихожане и священники УПЦ ютятся в хатах, захваченные храмы стоят пустыми. В них некому ходить и в них некому служить.
Этого следовало ожидать. Трудно было бы представить, что «активисты» ПЦУ, выбрасывающие из храма пожилых женщин и избивающие священников, будут впоследствии ходить в эти храмы, молиться, причащаться, каяться в своих грехах, вести церковную жизнь. Достаточно посмотреть видео захватов храмов, чтобы понять это.
Выбритые головы, нацистские нашивки на одежде, националистические речевки, балаклавы на лицах, «болгарки» в руках у «прихожан» — все эти детали, уже ставшие привычными, изначально говорили, что захваченные подобными людьми церкви останутся необитаемыми.
«Этим» — храмы не нужны. Им нужно только кого-то ненавидеть, бить, преследовать, оскорблять, искать «руку Москвы» — а может, просто отрабатывать свои деньги. Все, что угодно, но только не молиться.
Сторонники «украинской Церкви» и сами не скрывают, что при захватах храмов они не задумываются, кто там будет служить, петь, молиться, причащаться. Цель рейдерства — изгнать общину УПЦ и ничего более.
Например, в селе Сингуры Житомирской области при захвате Свято-Воздвиженской церкви активистка не смогла ответить на вопрос, кто будет новым настоятелем общины. После некоторого замешательства она назвала настоятелем… себя!
«Умоляем — ищите по селам мужчин, которые достойны служить Господу Богу в Святой Церкви». «Епископ» ПЦУ Паисий Кухарчук
Территориальные общины, которые сегодня незаконно голосуют о переходе в ПЦУ, не составят реальную религиозную общину. Эти люди не будут безвозмездно работать при храме, петь и читать на клиросе, помогать батюшке при богослужении, посещать все службы, регулярно участвовать в таинствах.
Они придут на Пасху со своими пасочками и в Вербную Неделю с вербами — на этом их церковность закончится.
Кто будет согревать храм молитвой все остальное время, кто будет там служить — этот вопрос активисты ПЦУ просто не ставят.
Те, кто участвует сейчас в церковном рейдерстве, просто не ведут духовную жизнь. Люди, которые всерьез занимаются этими вещами, уже давно являются прихожанами УПЦ.
Зачем же им куда-то переходить, да и куда им переходить из канонической Церкви? Вообще, по-человечески даже непонятно, как можно спокойно молиться в храме, из которого ты только что вышвырнул плачущих женщин и изгнал священника.
Наверное, это будет как раз тот вариант, о котором сказано в Псалтири: «И молитва его да будет в грех» (Пс. 108, 7). Если в данном случае вообще можно вести речь о какой-то молитве.
Весь этот сумбур показывает потенциальный провал проекта под названием ПЦУ. Раскольники останутся раскольниками (до сих пор ПЦУ не признала ни одна Поместная Церковь, кроме Константинопольской), и новая структура никогда не получит широкую поддержку по-настоящему церковных людей.
По сути, повторяется история с «обновленчеством». Когда в начале 1920-х годов большевики отдали множество храмов «живоцерковникам», народ в них просто не ходил. Потому, например, и удалось легко и без народных волнений взорвать храм Христа Спасителя, что он принадлежал в тот момент «обновленцам». Не было храмовой общины, некому было отстаивать святыню.
Сегодняшние «обновленцы» не понимают всего этого либо потому, что истории не знают, либо по какому-то ослеплению. Для них успех церковной жизни заключается в мирских, материальных показателях — обладание храмом, наличие документа (Томоса), поддержка государственной властью.
Но во всем этом нет Христа! И человек, который Христа ищет, не задержится в ПЦУ, даже если бы и попал туда по случайности.
По-человечески даже непонятно, как можно спокойно молиться в храме, из которого ты только что вышвырнул плачущих женщин и изгнал священника.
Подлинной духовной жизни в новой церковной структуре не будет никогда, потому что мотивы создания ПЦУ изначально не были христианскими. «Украинскую Церковь» создавали как политический проект, вопреки желанию верующих УПЦ.
Основной движущей силой проекта выступили неправославные представители украинской власти, которые заинтересовали Константинопольский патриархат материально.
Например, в тексте соглашения Президента Петра Порошенко и патриарха Варфоломея о сотрудничестве по созданию автокефальной Православной Церкви Украины упоминаются некие здания и помещения, которые Украина обязуется передать Константинопольскому патриархату.
Если с самого начала новая структура рождалась в рамках идеологической концепции «армия, язык, вера» — как она может стать настоящей Церковью, спасающей человеческие души?
Впрочем, нет худа без добра. ПЦУ сейчас выполняет оздоровительную, ассенизаторскую функцию по отношению к УПЦ. Новая структура почистит наши ряды и заберет к себе наиболее больные души.
Пусть они там занимаются тем, чем им хочется: переводят все на украинский язык, евроинтегрируются, лобызают свой Томос. Каждому свое, как говорится. Было бы хорошо, если бы их интересовало только это.
Но ведь в том-то и дело, что конечная цель проекта ПЦУ — не автокефалия, не украинизация Церкви, не «независимость». Цель ПЦУ — уничтожение канонической Церкви в Украине.
И об этом говорит их неприкрытая агрессия к нам, ежедневные захваты наших храмов и молчаливое одобрение церковного рейдерства священноначалием новой структуры.
Основной движущей силой проекта ПЦУ выступили неправославные представители власти, которые заинтересовали Фанар материально.
Именно поэтому им все равно сейчас, кто будет служить и молиться в захваченных храмах. Главное для них — не молитва. Главное — «геть московского попа!»
А «священники» найдутся, зря «епископ» переживает. Аферистов от религии всегда хватает. Нарукополагают быстро, Филарету не привыкать. Опыт большой. Уже вижу лица этих «батюшек». Отборный сорт, один духовнее другого.
Но ничего, все к лучшему.
Церковь укрепится в гонениях, а вся грязь из нее вытечет. Храмы построим. Вот только людей жалко, которые губят свою душу поклонением ложным богам, пускают в сердце ненависть, живут ею и вместо добра делают зло. Дай Бог всем им вразумления. А нам — терпения и веры.
Потерять храм — тяжелое испытание. Но самое главное — не потерять Христа. А Христос там, где молитва, любовь, прощение, мир. Христос там, где каноническая Церковь. Все это сегодня нам предстоит сохранить.
Читайте также: Неожиданно: Климкин пожаловался на ухудшение украинского образования после выхода из СССР
Сергей Комаров
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинская оппозиция призвала Порошенко на коленях покаяться перед народом
Политический блок «Оппозиционная платформа — За жизнь» в ответ на критику со стороны Петра Порошенко визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, выступил с заявлением, в котором персонально обвинил действующего президента в развале страны.
Заявление опубликовано на официальном сайте политсилы.
«За пять лет своего правления Петр Порошенко не выполнил ни одного своего предвыборного обязательства. Страна расколота, война в Донбассе каждый день уносит жизни украинских граждан по обе стороны линии соприкосновения. Политике примирения Порошенко предпочел курс на разжигание межэтнических, межконфессиональных и гуманитарных конфликтов. Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала.
Экономика страны посажена на кредитную „капельницу“. Власть заложила международным кредиторам труд нескольких будущих поколений украинцев. Повысив тарифы на коммунальные услуги, разрушив медицину и образование, уничтожив рабочие места, режим Порошенко обрек миллионы украинских семей на жизнь в нищете. Из страны бегут капиталы, уезжают лучшие и самые трудолюбивые граждане», — говорится в заявлении.
«Власть с ненавистью и страхом смотрит на любого политика, который стремится принести стране мир и возродить экономику. Любая инициатива, которая может облегчить жизнь людей, вызывает приступы бессильной злобы. А любой шаг к миру воспринимается этим режимом как попытка перекрыть путь к коррупционной наживе. Только поэтому визит Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Российскую Федерацию вызвал такой приступ раздражения и гнева у президента. Первые за пять лет прямые переговоры в Москве показали, что шанс на мир, возрождение экономики и улучшение жизни людей есть», — заявляют оппозиционеры.
«Всё, что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко, — проиграть и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — говорится в заявлении.
Читайте также: «Меркель вонзила нож в спину Украине», — Райтшустер
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мастер-класс по задаванию вопроса Куску Г
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
К оглавлению | Источник: www.youtube.com