Новости Украины и Новороссии 23 марта 2019

Пострадавший за поминание «Почетного патриарха» ПЦУ Филарета Денисенко «протоиерей» Киевского патриархата Виталий Сеник заявил о том, что вышел из состава Одесско-Балтской «епархии» УПЦ КП. Об этом сообщает Союз Православных журналистов Украины.

«Правящий архиерей» этой епархии, «епископ» Павел Юристый сначала лишил Сеника настоятельства и запретил ему поминать Филарета, а затем перевел «священнослужителя» служить в несуществующий храм Почаевской иконы Божией Матери в селе Радостное.

«Мне дают указы на служение временное — где вы думаете? — храм Почаевской иконы Божией Матери в селе Радостное, где не существует храма вообще. Не существует. Чистое поле, еще и является и частным участком одного из наших священнослужителей», — рассказал о своих злоключениях клирик так называемого Киевского патриархата.

Он добавил, что ходил по селу, спрашивал у людей в магазине и останавливал их на дороге, но никто не знал такого храма.

После такого назначения Сеник исправно приезжал на сельское поле и проводил там богослужения. Все происходящее он фиксировал каждую неделю на видео, чтобы иметь возможность подтвердить свое пребывание там в случае каких-либо претензий или вопросов.

Спустя некоторое время «епископ» Павел сообщил «священнослужителю», что тот якобы проигнорировал необходимость совершения богослужения и не явился по месту своего назначения. Вот только в качестве места назначения «владыка» указал уже Свято-Покровский храм в селе Широкая Балка. Это стало для Сеника последней каплей.

Сеник подчеркнул, что служил Киевскому патриархату верой и правдой 30 лет. Он сообщил, что был первым, кто в 2008 году вместе со своей общиной перешел в УПЦ КП, еще и перевел за это время 4 прихода в районе «с селами и священнослужителями», прошел «все Майданы» и всю войну и не прятался за спины. Итогом его трудов на благо «церкви» стало лишение «протоиерея» Виталия всех его наград «до полного покаяния и исправления».

По словам клирика, когда «архиерей» обошелся с ним так несправедливо, представители «духовенства» в страхе разбежались и не оказали никакой поддержки.

«А некоторые, слушайте, просто трусы. Как апостолы в Гефсиманском саду просто поразбежались. И молчат», — подчеркнул Сеник.

«Священнослужитель» Киевского патриархата предположил даже, что его гонителей кто-то шантажирует и заставляет вершить неправду.

«Судя по их делам, это коммунисты тех 30-х годов, которые ломали, захватывали иконы, храмы», — прокомментировал он происходящее.

Сеник и к «предстоятелю» ПЦУ Епифанию Думенко обращался за помощью, предлагал вызвать и его, и «владыку» Павла, чтобы решить разногласия за столом переговоров. «Священнослужитель» заявил, что даже готов был отказаться от священства, если бы ему указали на его недостоинство. Но просьба о рассмотрении ситуации «предстоятелем» так и осталась без ответа.

«Безбожничество. Мне стыдно. Я людей убеждал всех, что Украинская Церковь — это будет святая Церковь», — отметил пострадавший от собственного «архиерея» «священнослужитель».

По его словам, Христа проще найти в поле, чем в ПЦУ.

«Хочу отдохнуть от этого всего. Устал за 30 лет. Думал, что будет лучше, что будет взаимопонимание. Я только вижу в глазах своих друзей-священнослужителей рабство, страх. Я вижу подхалимство, я вижу императорство, прокурорство в высших чинах. Я такой Церкви не хотел бы. Я не такого Христа искал в Церкви. Поэтому мне легче Его найти в поле и пока отойти от всего того. Я устал», — пожаловался он.

Скандал вокруг собора УПЦ КП в Одессе начался с того, что «епископ» Павел выгнал настоятеля за поминание «патриарха» Филарета и направил в храм «титушек» с кастетами. По словам прихожан собора, «архиерея» раздражал уровень доверия паствы своему «настоятелю». Поводом к началу преследований послужило поминание Сеником «Почетного патриарха» ПЦУ Филарета Денисенко.

«Теперь у нас главный Епифаний и за него надо молиться», — так прозвучало объяснение запрета «иерарха».

Наказанный «протоиерей» Виталий рассказал, что в его храме выломали двери. По его словам, собор обокрали, из-за чего без зарплат остались 13 человек «причта», а прихожане после этого уже 4 ночи подряд дежурят, чтобы защитить свою церковь от грабежа.

Читайте также: Аваков в ярости: Порошенко отобрал у него спецсредства для народной любви