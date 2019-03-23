Новости Украины и Новороссии 23 марта 2019
- 08:57 Зеленский: Я сниму неприкосновенность с президента Украины (ВИДЕО).
- 08:49 «Выяснилось, что Зеленский – полный кретин».
- 08:30 «Безвиз умер?» Украинцев не пускают в Евросоюз, разворачивают на границе (ВИДЕО).
- 06:56 «Безбожники, в их глазах рабство и страх!» — священник Филарета рассказал правду о «коммерческом патриархате» (ВИДЕО).
- 02:13 Депутаты Госдумы РФ вручили награды сотрудникам МВД ДНР (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:00 Лидер украинской президентской гонки похвалил «прекрасный план» Волкера по миротворцам на Донбассе.
- 00:10 Преследование Порошенко продолжается.
Зеленский: Я сниму неприкосновенность с президента Украины (ВИДЕО)
Украинский комик и лидер президентской предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что хочет снять неприкосновенность с президента страны, народных депутатов и судей.
«Пусть это прозвучит как популизм, но в таком формате никто не предлагал и не читал в программах других кандидатов: это снятие неприкосновенности с президента, с депутатов и судей.
Всё это должно быть в одном законе желательно», — заявил Зеленский в программе «Интервью с кандидатом в президенты» на одном из украинских телеканалов.
Отвечая на ремарку о том, что неприкосновенность депутатов и президента записана в Конституции Украины, а неприкосновенность судей является «немного другим» вопросом, артист уточнил, что «наши правовые эксперты и юристы уже готовят этот законопроект».
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На видео с 16:23
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«Выяснилось, что Зеленский – полный кретин»
Последние выступления Владимира Зеленского в роли политика демонстрируют полный провал – разочарование в нынешнем фаворите гонки будет куда более сокрушительным, нежели в случае с Петром Порошенко.
Об этом в своем блоге пишет Лариса Шеслер, глава «Союза политэмигрантов Украины»:
«Многие с оторопью посмотрели на поразительную в своей несвязности речь Зеленского на встрече с «командой реформаторов».
Невозможно адекватно отредактировать текст бреда, который лился у него на протяжении этой встречи.
А ведь всем казалось, что Вова, кто угодно, клоун, лицемер, но не дурак!
Выяснилось, что полный кретин. Вернее, может в своей области шоу-бизнеса он и не идиот. Но никакого представления о политике, экономике, социальной сфере у него вообще нет.
Ноль без палочки. И когда он рассуждает о налогах, о льготах бизнесу, о «кэше», становится понятно, что он – примитивный тупой обыватель с заскорузлыми штампами в голове.
Тут же начали говорить, что он просто прикидывается, «сливает» свой рейтинг умышленно, играя на руку Тимошенко или Порошенко.
Но я уверена, что нет. Вот он именно такой на самом деле. Все красивые речи Голобородько – плод работы сценаристов, как, впрочем, и его постановочные интервью Гордону и прочим. А под этой живенькой мимикой и бойкой речью скрывается косноязычное ограниченное существо, которым намного легче рулить, чем Януковичем или Порошенко.
Украинскому народу не впервой сталкиваться с полным несоответствием образа и сущности. Классический пример – Ющенко, «лучший банкир всех времен и народов». Кураторы слепили из него образ умного западного финансиста и политика, а, когда он стал президентом, все с ужасом увидели, что из этого банкира политик, как из субстанции пуля.
Тупой сельский бухгалтер с ограниченным кругозором и раздутым самомнением.
Я думаю, разочарование в Зеленском будет более сокрушительным. Кличко и Парубий на его фоне будут выглядеть Цицероном и Сенекой.
Конкурс «Рассмеши комика» – вот потолок его возможностей.
А он побеждает в конкурсе «Рассмеши весь мир – покажи Украину, выбирающую дебила!» – резюмировала Шеслер.
Политолог: Зеленский подтвердил, что является ставленником врагов Юго-Востока
Озвученные Владимиром Зеленским заявления о необходимости украинизации и оскорбления в адрес сторонников Новороссии подтвердили обвинения в том, что самый рейтинговый кандидат в президенты является ставленником олигархов, приложивших усилия для подавления Русской весны в 2014 году.
Об этом заявил Евгений Филиндаш, директор Украинского центра социальной аналитики.
«Заявления Зеленского означают, что он является такой же частью евромайданной политической украинской верхушки, как и остальные. Вопрос только в том, что он новичок в политике.
Но Коломойский, который за ним стоит, – нет. Взгляды и действия Коломойского прекрасно всем известны. И то, что он в 2014 году творил в качестве губернатора Днепропетровской области. Поэтому те на юго-востоке, кто надеется, что Зеленский станет какой-то альтернативой нынешнему курсу и начнет что-то менять в случае своего избрания президентом, что-то кардинально менять, должны крепко задуматься после всех его заявлений по ЕС и НАТО, и по всему остальному», – сказал Филиндаш.
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«Безвиз умер?» Украинцев не пускают в Евросоюз, разворачивают на границе (ВИДЕО)
Украина заняла первое место по количеству отказов на въезд в Европейский Союз.
Об этом с тревогой сообщают украинские СМИ.
При попытке пересечь границу служащие проверяют не только личные документы, удостоверяющие личность, но и спрашивают о цели поездки. Очень часто этот вопрос становится последним.
Больше всего граждане незалежной страдают на польской границе. В целом количество отказов украинцам в пересечении границы с Евросоюзом составило около 57 000 за прошедший год.
Киевские СМИ отмечают, что попасть без визы в страны Евросоюза украинцам становится ещё сложнее: процедура теперь требует больше времени и усилий.
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«Безбожники, в их глазах рабство и страх!» — священник Филарета рассказал правду о «коммерческом патриархате» (ВИДЕО)
Пострадавший за поминание «Почетного патриарха» ПЦУ Филарета Денисенко «протоиерей» Киевского патриархата Виталий Сеник заявил о том, что вышел из состава Одесско-Балтской «епархии» УПЦ КП. Об этом сообщает Союз Православных журналистов Украины.
«Правящий архиерей» этой епархии, «епископ» Павел Юристый сначала лишил Сеника настоятельства и запретил ему поминать Филарета, а затем перевел «священнослужителя» служить в несуществующий храм Почаевской иконы Божией Матери в селе Радостное.
«Мне дают указы на служение временное — где вы думаете? — храм Почаевской иконы Божией Матери в селе Радостное, где не существует храма вообще. Не существует. Чистое поле, еще и является и частным участком одного из наших священнослужителей», — рассказал о своих злоключениях клирик так называемого Киевского патриархата.
Он добавил, что ходил по селу, спрашивал у людей в магазине и останавливал их на дороге, но никто не знал такого храма.
После такого назначения Сеник исправно приезжал на сельское поле и проводил там богослужения. Все происходящее он фиксировал каждую неделю на видео, чтобы иметь возможность подтвердить свое пребывание там в случае каких-либо претензий или вопросов.
Спустя некоторое время «епископ» Павел сообщил «священнослужителю», что тот якобы проигнорировал необходимость совершения богослужения и не явился по месту своего назначения. Вот только в качестве места назначения «владыка» указал уже Свято-Покровский храм в селе Широкая Балка. Это стало для Сеника последней каплей.
Сеник подчеркнул, что служил Киевскому патриархату верой и правдой 30 лет. Он сообщил, что был первым, кто в 2008 году вместе со своей общиной перешел в УПЦ КП, еще и перевел за это время 4 прихода в районе «с селами и священнослужителями», прошел «все Майданы» и всю войну и не прятался за спины. Итогом его трудов на благо «церкви» стало лишение «протоиерея» Виталия всех его наград «до полного покаяния и исправления».
По словам клирика, когда «архиерей» обошелся с ним так несправедливо, представители «духовенства» в страхе разбежались и не оказали никакой поддержки.
«А некоторые, слушайте, просто трусы. Как апостолы в Гефсиманском саду просто поразбежались. И молчат», — подчеркнул Сеник.
«Священнослужитель» Киевского патриархата предположил даже, что его гонителей кто-то шантажирует и заставляет вершить неправду.
«Судя по их делам, это коммунисты тех 30-х годов, которые ломали, захватывали иконы, храмы», — прокомментировал он происходящее.
Сеник и к «предстоятелю» ПЦУ Епифанию Думенко обращался за помощью, предлагал вызвать и его, и «владыку» Павла, чтобы решить разногласия за столом переговоров. «Священнослужитель» заявил, что даже готов был отказаться от священства, если бы ему указали на его недостоинство. Но просьба о рассмотрении ситуации «предстоятелем» так и осталась без ответа.
«Безбожничество. Мне стыдно. Я людей убеждал всех, что Украинская Церковь — это будет святая Церковь», — отметил пострадавший от собственного «архиерея» «священнослужитель».
По его словам, Христа проще найти в поле, чем в ПЦУ.
«Хочу отдохнуть от этого всего. Устал за 30 лет. Думал, что будет лучше, что будет взаимопонимание. Я только вижу в глазах своих друзей-священнослужителей рабство, страх. Я вижу подхалимство, я вижу императорство, прокурорство в высших чинах. Я такой Церкви не хотел бы. Я не такого Христа искал в Церкви. Поэтому мне легче Его найти в поле и пока отойти от всего того. Я устал», — пожаловался он.
Скандал вокруг собора УПЦ КП в Одессе начался с того, что «епископ» Павел выгнал настоятеля за поминание «патриарха» Филарета и направил в храм «титушек» с кастетами. По словам прихожан собора, «архиерея» раздражал уровень доверия паствы своему «настоятелю». Поводом к началу преследований послужило поминание Сеником «Почетного патриарха» ПЦУ Филарета Денисенко.
«Теперь у нас главный Епифаний и за него надо молиться», — так прозвучало объяснение запрета «иерарха».
Наказанный «протоиерей» Виталий рассказал, что в его храме выломали двери. По его словам, собор обокрали, из-за чего без зарплат остались 13 человек «причта», а прихожане после этого уже 4 ночи подряд дежурят, чтобы защитить свою церковь от грабежа.
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Депутаты Госдумы РФ вручили награды сотрудникам МВД ДНР (ФОТО, ВИДЕО)
На Аллее Славы в парке имени Ленинского Комсомола, расположенного в столице Республики, состоялось торжественное награждение военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел МВД Донецкой Народной Республики.
Об этом «Русской Весне» сообщили в центре общественных связей МВД ДНР.
У подножия мемориала «Твоим освободителям, Донбасс» в присутствии заместителя Министра внутренних дел ДНР Игоря Мельникова к правоохранителям с приветственным словом обратились Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Наталья Поклонская и Андрей Козенко.
Советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Иван Соловьев отметил заслуги стражей порядка ДНР.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, почетные гости вручили сотрудникам МВД Республики медали «За верность присяге».
В завершении торжественного мероприятия почетные гости возложили цветы к мемориалу «Твоим освободителям, Донбасс».
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Лидер украинской президентской гонки похвалил «прекрасный план» Волкера по миротворцам на Донбассе
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что поддерживает план спецпредставителя США Курта Волкера по введению миротворческой миссии на Донбасс.
«Мне нравится план Волкера: за линию разграничения заходят миротворцы, затем — в города и маленькие села, затем они заходят в Луганск и Донецк. Ведь тогда хотя бы есть прекращение огня», — сказал он в интервью журналистам западных СМИ.
Также он повторил свои тезисы о возможности переговоров с Россией, а также о привлечении к многосторонним переговорам США и Великобритании.
На реплику одного из журналистов о том, что план Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе не содержит конкретики, лидер президентской гонки ответил: «Я сказал, что первый этап — это прекратить огонь. Предложил вам вариант с миротворцами — это план Волкера, прекрасный план. Это план, кстати, по прекращению огня».
Зеленский подчеркнул, что для реализации этого плана необходимо ведение переговоров в расширенном составе.
«Когда я сказал, привлечь Великобританию и США — таких переговоров нет», — добавил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Преследование Порошенко продолжается
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
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