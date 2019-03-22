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В российские войска вернулась «адская молотилка»

07:08. 22 марта 2019 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал:

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Зарубежные СМИ вторую неделю обсуждают зенитную самоходную установку «Деривация-ПВО», наследницу легендарной советской «адской молотилки», которую российские оружейники «засветили» на нескольких международных выставках, сообщает «Звезда». Эксперты признали, что по скорострельности и дальнобойности отечественной аналогов отечественной разработке сегодня нет.
По словам автора статьи, впервые «Деривация-ПВО» производства корпорации «Уралвагонзавод» была показана на Международном военно-технического форуме "Армия-2018", затем экспозицию выставили на февральском салоне вооружений и военной техники IDEX-2019 в Абу-Даби. В обоих случаях зенитную установку не афишировали, разместив её за другими экспонатами. Впрочем, это не помешало журналистам издания Jane's Defence Weekly провести расследование и подробно выяснить характеристики боевой машины.
«Деривация-ПВО» считается наследницей легендарной «адской молотилки» — самоходной зенитной установки ЗСУ 57-2, которая была принята на вооружение в советские войска в 50-годы XX века и получила своё название за небывалую тогда скорость стрельбы.
Новейшая система традиционно предназначена для поражения самолётов, беспилотников, а также одиночных ракет. Однако, по словам специалистов «Уралвагонзавода», может использоваться для уничтожения наземных и надводных целей, а также живой силы, укрытой в сооружениях лёгкого типа.
«Деривация-ПВО» обошла своих предшественников по скорострельности. Сегодня новейшая система обладает способностью выпускать 120 снарядов в минуту на расстоянии в 9 километров для воздушных целей и 14,5 километров для наземных. При этом установка применяет несколько типов боеприпасов: штатные 57-миллиметровые от зенитной пушки, осколочно-трассирующие, бронебойные, многофункциональные с дистанционным взрывателем и управляемые артиллерийские снаряды.
Эксперты сделали вывод, что на сегодня «Деривация-ПВО» не имеет аналогов в мире, что несомненно является «плохой новостью для западных партнёров». 

Источник: https://news.rambler.ru/army/41907386-rossiya-vernula-adskuyu-molotilku/?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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