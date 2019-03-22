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Наталья Поклонская озвучила шокирующую информацию о пенсионной реформе и фракции «Единая Россия» в Госдуме (ВИДЕО)

12:52. 22 марта 2019 Просмотров - 267 Нет комментариев Опубликовал:
Наталья Поклонская озвучила шокирующую информацию о пенсионной реформе и фракции «Единая Россия» в Госдуме (ВИДЕО) | Русская весна

Депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Наталья Поклонская рассказала о том, почему она голосовала против пенсионной реформы, как к ее поступку отнеслись коллеги по Думе и партии, каков масштаб коррупции в высших эшелонах власти, о проблемах крымских татар и раздутых мифах вокруг ее имени.

Беседу ведет Максим Шевченко.

О реакции руководства фракции и партии на высказывания Натальи Владимировны пока неизвестно.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1553246871

Метки: Новости

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