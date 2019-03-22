Наталья Поклонская озвучила шокирующую информацию о пенсионной реформе и фракции «Единая Россия» в Госдуме (ВИДЕО)

Депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Наталья Поклонская рассказала о том, почему она голосовала против пенсионной реформы, как к ее поступку отнеслись коллеги по Думе и партии, каков масштаб коррупции в высших эшелонах власти, о проблемах крымских татар и раздутых мифах вокруг ее имени.

Беседу ведет Максим Шевченко.

О реакции руководства фракции и партии на высказывания Натальи Владимировны пока неизвестно.

Читайте также: ВАЖНО: Россия готовится массово выдавать паспорта жителям Донбасса — подробности