Наталья Поклонская озвучила шокирующую информацию о пенсионной реформе и фракции «Единая Россия» в Госдуме (ВИДЕО)
Депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Наталья Поклонская рассказала о том, почему она голосовала против пенсионной реформы, как к ее поступку отнеслись коллеги по Думе и партии, каков масштаб коррупции в высших эшелонах власти, о проблемах крымских татар и раздутых мифах вокруг ее имени.
Беседу ведет Максим Шевченко.
О реакции руководства фракции и партии на высказывания Натальи Владимировны пока неизвестно.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1553246871