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Настоящий капитан Врунгель

18:08. 22 марта 2019 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:

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«В море синем как в аптеке все имеет суть и вес. Кораблю как человеку имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед, как вы яхту назовете так она и поплывет, как вы яхту назовете так она и поплывет…».

Эти строки знают все, кто вкусил радость от страны советов. Эти слова из песни, которые исполнял капитан Врунгель в мультсериале «Приключения капитана Врунгеля» режиссера Давида Черкасского, и до сих пор остаются актуальными.

Однако мало кому известно, что в основу мультфильма легли настоящие герои из жизни, которых нашел писатель Андрей Некрасов, оставивший много загадок о прототипах своих героев.

1926 год. Московская трамвайная станция. 19-летнему монтеру Андрею Некрасову надоело возиться с трамваями. Он стремится к приключениям, его тянет к морю. Молодой романтик оставляет Москву, и уезжают в Мурманск, и поступает на службу матросом на рыболовецкое судно. Позже он писал: «Я ловил треску в Баренцевом море. Мыл золото на Амуре. Бурил нефть на Сахалине. Выстаивал трудные вахты у раскаленных топок судовой кочегарки. Бил моржей в Беринговом проливе, добывал китов в Тихом океане. Я завел толстую тетрадку и стал записывать все интересные случаи, свидетелем или участником, в которых мне приходилось быть».

За свою жизнь Андрей Некрасов написал очень много книг, но по большому счету его можно считать писателем одной книги. Он создал Врунгеля и эта книга оказалась на все века.

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Информации о самом Некрасове, как и о самом капитане Врунгеле и о его яхте «Беда» не много. Полное ощущение, что человек всю свою жизнь создавал вокруг себя некий миф.

В толстой тетрадке Некрасова вскоре появилось имя Андрей Вронский - начальник Дальневосточного китобойного треста Дальморзверпром. Некрасов заслушивался невероятными рассказами Вронского о кругосветном путешествии, которое якобы тот завершил. Некрасов говорил, что прототипом капитана Врунгеля был его начальник с Дальнего Востока, который руководил подводным промыслом по фамилии Вронский. На самом деле Вронский существовал, но он был всего лишь на пять лет старше самого Некрасова, и при этом капитаном дальнего плавания он не был. В дальние походы не ходил, и никакой яхты у него не было.

Чтобы разобраться, где правда, а где вымысел Андрею Некрасову предстояло погрузиться в другую историю, произошедшую двумя годами ранее. В 1924 году известный к тому времени русский    мореплаватель, художник маринист автор книг о морских странствиях Дмитрий Лухманов становится начальником Ленинградского морского техникума. В те времена, он уже давно не помышлял ни о каких морских путешествиях и преподавал навигацию. Среди курсантов Ленинградской мореходки того времени Иван Манн и тот самый Андрей Вронский веселая компания будущих прототипов. Манну была уготована литературная судьба старшего помощника Лома. А Вронский идейный вдохновитель писателя Некрасова станет одним из прототипов капитана Врунгеля. Однажды к Дмитрию Лухманову пришли ученики и сказали, что они хотят построить яхту и отправиться на ней вокруг света в честь и славу молодой советской республики.

В детстве капитан Лухманов зачитывался морскими путешествиями Жюль Верна. В 15 лет поступил в Керченские мореходные классы, а уже через два года в 1884 году он отправился матросом в свое первое дальнее плавание. Прославленный капитан Лухманов помня о собственных приключениях, поддержал смелую идею своих подопечных. В результате Лухманов согласился помочь молодым морякам и через один год была построена яхта которую назвали «Красная звезда» водоизмещением 10,6 тонн, длина корпуса 10,8 м, ширина - 3,5 м, а площадь парусов составляла 75 кв.м.

Интересно, что в экипаже этой яхты должен был быть Вронский, но яхту никто не отпустил в заграничное плавание, так как яхты такого размера в международных парусных регатах не участвуют. Судно так и осталось учебной яхтой при мореходном училище.

29 мая 1926 года Лухманов неожиданно получил из Москвы телеграмму, в которой ему предложили взять командование над трехмачтовым барком «Товарищ», который должен был совершить учебное плавание из Мурманска в Аргентину. Эта телеграмма выбивала его из колеи, так как ему было жалко оставлять техникум, который рос и креп на его глазах. Пугала ответственность и пугал его возраст, почти 60 лет. Однако капитан Лухманов думал не долго. Спустя всего месяц после получения телеграммы крупнейший в СССР парусник учебный трехмачтовый барк «Товарищ» выходит из Мурманска и берет курс на Буэнос-Айрес.Именно тогда в 1926 году в Мурманск из Москвы приезжает искатель приключений Андрей Некрасов. Среди ребят одетых в несуществующую морскую форму, придуманную Лухмановым был Иван Манн, курсант, которого в Ленинградской мореходке называли «длинный Джон», тот самый который строил яхту для несостоявшейся кругосветки, тот самый которого Андрей Некрасов лично назовет прототипом Лома - старшего помощника капитан Врунгеля.

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К середине 30-х годов толстая тетрадка Андрея Некрасова был заполнена увлекательными морскими байками, да и сам он был опытным моряком, лично знающий своих будущих прототипов. Так в 1937 году в журнале «Пионер» впервые публикуются «Приключения капитана Врунгеля». Как ни странно, но это стал первый советский комикс с минимумом авторского текста и ставшие легендарными иллюстрации художника Константина Ротова, которого сам Некрасов упрашивал создать первый образ никогда еще не известного Врунгеля. Нарисовать первого в истории старшего помощника Лома, придумать образ карточного шулера Фукса и наконец, изобразить яхту, знаменитую «Беду».

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Мало кто знает, что современные регаты в Подмосковье сегодня проходят по Некрасовским местам. В конце 30-х после открытия канала имени Москвы, когда капитана Врунгеля уже знала вся страна, здесь появились первые яхты. Говорят, что Некрасов в прибрежном поселке Чивирева сам устраивал регаты и лично на финише наливал капитану-победителю рюмку водки.

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Еще при жизни писателя на советские экраны выходит ставший легендарным мультипликационный сериал «Приключения капитана Врунгеля» украинского режиссера Давида Черкасского. Он мало напоминал первого книжного героя, но именно с этим образом после выхода мультфильма в 1979 году капитан Врунгель будет ассоциироваться у миллионов зрителей. И вот проходит еще 30-ть с лишним лет и поклонников капитана Врунгеля и его команды ждут новые приключения старых героев, но у них будут совсем другие прототипы.

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Источник: http://korabley.net/news/nastojashhij_kapitan_vrungel/2015-04-07-1780

Метки: Культура

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