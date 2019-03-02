Школа «маленьких капитанов»

В кадетских погонах начинали свой жизненный путь доблестные полководцы и адмиралы, известные ученые и писатели, композиторы и художники. Вспоминаем историю первого кадетского корпуса.

Школа для детей «служилых отцов»

История российского кадетства начинается с одного лейпцигского парада, на котором Петр Iувидел чеканящих шаг воспитанников местного кадетского корпуса. Спустя пять лет, в 1701 году, император открыл в России сначала Навигацкую школу, затем — инженерную и артиллерийскую. Но этих учебных заведений для воспитания кадров российской армии было недостаточно.

Указ о создании первого сухопутного кадетского корпуса издала императрица Анна Иоанновна в 1731 году. В нем говорилось: «Повелеваю учредить школы, чтобы все служилых отцов дети имели надежное пропитание, обучались, кто к каким наукам склонность имеет». Детей дворян, заслуженных офицеров и чиновников собрали в Меншиковский дворец на Васильевском острове (сегодня — здание Государственного Эрмитажа). Воспитанников нового учебного заведения стали называть кадетами. С французского это переводилось как «младший», а с гасконского — как «маленький капитан».

Императорская семья благоволила «маленьким капитанам» на протяжении всей истории кадетства. По приказу Елизаветы Петровны специально для Первого кадетского корпуса была освящена домовая церковь. Говорят, что императрица сама вышивала в подарок новому храму ризы для священнослужителей.

Науки военные, точные и светские

Дворянские дети попадали в кадетский корпус в пятилетнем возрасте и учились здесь пятнадцать лет — военному делу и светскому обхождению. Кроме этого, по указу Анны Иоанновны здесь изучали «науки разные: чтение и письмо, закон Божий, арифметику и геометрию, географию и историю, умение на конях скакать, танцы, языки иностранные и прочее». Также кадеты занимались и в столярных мастерских. Считалось, что будущий офицер обязан иметь самые разные навыки.

Коренные изменения в учебном распорядке произошли, когда корпус возглавил Михаил Кутузов. Он привнес в занятия военную дисциплину, а в расписании появились уроки по тактике и военной истории. К воспитанникам Кутузов относился как к солдатам. Русский писатель Сергей Глинка — также воспитанник корпуса — вспоминал слова директора на выпускном: «Я получил и чины, и ленты, и раны; но лучшею наградою почитаю то, когда обо мне говорят — он настоящий русский солдат. Господа! Где бы вы ни были, вы всегда найдете во мне человека, искренно желающего вам счастья и который совершенно награжден за любовь к вам вашею славою, вашею честью, вашею любовью к Отечеству».

Преподавать кадетам вместо гражданских педагогов стали офицеры. Но воспитанников ожидала не только муштра. Прилежных учеников премировали походами в театр и даже в офицерские семьи — «на пироги».

Общество любителей российской словесности

В 1750 году директором корпуса стал князь Борис Юсупов. Он улучшил содержание кадетов, открыл при корпусе типографию, в которой печатали книги и карты, и поддерживал воспитанников, увлеченных творчеством. При кадетском корпусе появилось одно из первых в России Обществ любителей российской словесности.

Под руководством Юсупова кадеты устраивали поэтические вечера, выступая перед товарищами со стихотворениями и пьесами. На одном из таких вечеров свои первые переводы европейских классиков читал будущий фельдмаршал Александр Суворов, который сдавал при корпусе выпускные экзамены.

Кадетский любительский театр

В петербургском кадетском корпусе в середине ХVIII века появился один из первых в России любительских театров. Все началось с увлечения кадета Александра Сумарокова французской литературой. Молодой поэт любил декламировать стихи для своих товарищей, а затем стал писать пьесы на основе событий русской истории. Одну из постановок — трагедию «Хорев» — в 1750 году актеры-кадеты представили на суд самой императрицы. Алексей Геринг, бывший кадет, редактор журнала «Военная быль», вспоминал: «Для представления Императрица приказала выдать из Царской кладовой бархат, парчу, золотые ткани, драгоценные каменья и собственными руками убирала к представлению кадета, игравшего женскую роль Оснельды».

С тех пор кадетская труппа не раз выступала во дворце, в том числе с трагедией «Гамлет» в переводе Сумарокова. Позже по велению императрицы в кадетский корпус приняли лучших маленьких артистов из ярославской труппы Федора Волкова. Здесь был организован «Российский театр», а Александр Сумароков стал его директором.

«Поставщики великих людей»

За почти двухсотлетнюю историю кадетства в дореволюционной России было открыто сорок кадетских корпусов. Императрица Екатерина Великая утверждала, что «кадетские корпуса являются надежными поставщиками великих людей России». В разные годы постигали военные премудрости фельдмаршал Михаил Кутузов, адмиралы Федор Ушаков и Иван Крузенштерн, писатель и составитель толкового словаря Владимир Даль, конструктор первого самолета контр-адмирал Александр Можайский, композиторы Николай Римский-Корсаков и Александр Скрябин.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101081