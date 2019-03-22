Мир после СССР: Почему не состоялся СНГ и не ладится с ЕАЭС

В период распада СССР ситуация в бывших союзных республиках не была для Российской Федерации ни внутренним, ни внешним делом. Возможно, поэтому важные факты того времени остались за кадром.

3 апреля 1990 года был принят закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Закон впервые с момента создания СССР определял легальный путь выхода из него республик.

До этого такие действия квалифицировались исключительно в соответствии со статьей 64 УК РСФСР 1960 г. «Измена Родине», которая существовала до распада СССР.

Статья 64. Измена Родине

а) Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР…

В реальности это означало, что если власти выходящей из СССР республики нарушали закон от 3 апреля 1990 года, они должны были преследоваться в соответствии со статьей 64 УК РСФСР 1960 г.

Противодействовать сепаратизму можно было только с позиций центрального аппарата КГБ СССР, поскольку аналогичные статьи в уголовных кодексах союзных республик оговаривали подобные ситуации только в отношении их собственных территорий.

После завершения короткого периода существования ГКЧП председателем КГБ СССР стал В. В. Бакатин, который нейтрализовал деятельность возглавляемого им ведомства и не препятствовал незаконному выходу республик из состава Советского Союза.

В сложившейся ситуации устремившиеся к выходу бывшие советские республики откровенно проигнорировали новый закон, не выполнив ни единого его пункта.

Выход республик из СССР был осуществлен с грубыми нарушениями действующего в то время законодательства.

Статья 14 закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» указывает:

Во взаимоотношениях между выходящей республикой, с одной стороны, и Союзом ССР, а также иными союзными республиками, автономными республиками, автономными образованиями и национальными группами, упомянутыми в части второй статьи 3 настоящего Закона, с другой стороны, в течение переходного периода должны быть решены следующие вопросы:

П.7 согласован статус территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР;

На деле это означало, что при создании СССР территории РСФСР передавались национальным республикам только на период их пребывания в составе Советского Союза.

Закон предусматривал возможность закрепления за республикой выделенных территорий путем согласования его с Верховным Советом СССР, Верховным Советом РСФСР, входящими в республику автономными образованиями и национальными меньшинствами.

До сегодняшнего дня ничего этого сделано не было.

В 1922 году территории Украины и Белоруссии были выделены из состава РСФСР.

В 1936 году на территориях РСФСР была создана республика Казахстан.

Из истории известно, что ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан не выиграли ни одной войны и не закрепили за собой в соответствующих международных договорах завоеванных в боях территорий.

Все территории, на которых вольготно расположились названные республики, были приобретены в результате войн, которые вела Российская Империя или Советский Союз. По всем фактам приобретения территорий у России имеются соответствующие договора.

Все ранее принадлежавшие России территории, которые без согласования с ней были присвоены бывшими союзными республиками в нарушение закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», сегодня по существу являются незаконно ими аннексированными.

В свое оправдание бывший президент Украины Кравчук Л.М. однажды заявил, что якобы в то время не с кем было согласовывать.

Но это вина украинской стороны, которая под руководством самого Кравчука таким образом организовала свой выход из СССР.

И РСФСР, и автономный Крым, и национальные меньшинства и тогда реально существовали и существуют сегодня.

Украина должна понести ответственность за незаконный захват территорий, временно выделенных ей советскими властями на период её пребывания в составе СССР.

В результате незаконных действий украинских властей были нарушены права Российской Федерации и русского национального меньшинства в Украине.

Даже когда Богдан Хмельницкий присоединял к России Гетманщину, она являлась территорией Польши, и решать этот вопрос пришлось в ходе русско-польской войны 1654–1667 года.

По результатам Андрусовского перемирия с поляками, а совсем не с казаками, правобережная часть Гетманщины перешла в состав России.

В 1991 году выход Украины обеспечивали Соединенные Штаты, и Россия, ослабленная в результате развала СССР, не могла препятствовать происходившему.

Ровно так же обстоят дела с Белоруссией, Казахстаном и другими республиками.

В результате несоблюдения закона СССР от 3 апреля 1990 года сегодня сложился целый клубок трудноразрешимых конфликтных ситуаций:

— между этнически русским населением и властями новых независимых государств, созданных на базе бывших советских республик, а также остальной частью населения.

После инцидентов, связанных с образованием ДНР и ЛНР, эта конфликтная ситуация переросла в вооруженный конфликт на востоке Украины;

— между возникшими новыми независимыми государствами и Российской Федерацией. Ранее принадлежавшие России территории без согласования с нею бывшие республики своевольно оставили за собой.

Это противоречие создало центробежные силы, которые разрушили СНГ, разрушают и будут разрушать все без исключения интеграционные процессы на просторах бывшего СССР. Инцидент, связанный с вхождением Крыма в состав России, привел к перерастанию конфликтной ситуации между Украиной и Россией в конфликт;

— между новыми независимыми государствами и Российской Федерацией как продолжателем СССР. Все долги бывшего СССР были погашены за счёт бюджета России;

— между русским миром и правительством Российской Федерации по поводу его самоустранения от разрешения сложившейся ситуации. Русский мир всегда будет считать предательством передачу территорий, на которых проживает русское население, республикам;

— между русским миром и новыми независимыми государствами по поводу неправомерного завладения ими российскими территориями.

Закон от 3 апреля 1990 года даёт все основания утверждать, что это не Россия забрала у Украины Крым, а Украина незаконно аннексировала российский Крым в 1991 году.

Это не Россия ведёт войну на востоке Украины, а народ Донбасса восстал против произвола националистических украинских властей, которые захватили не принадлежащие им территории без учёта волеизъявления проживавшего на них населения, чем грубо нарушили его права.

Время покажет, последуют ли за Донбассом Слобожанщина и Новороссия. Политика нынешней украинизации и две волны коренизации в советский период сделали своё дело. Но этот процесс обратим. При соответствующей заботе власти его можно повернуть в обратную сторону.

Можно не замечать отмеченные конфликтные ситуации, но они от этого не перестают существовать. Соединённые Штаты интенсивно используют их в целях разобщения Белоруссии, России и Казахстана.

Политические интриги и цветные революции — это всего лишь дело техники. Разделяй и властвуй (лат. divide et impera) — всё так же, как и тысячи лет назад.

Несмотря на то, что сегодняшняя Россия набирает силы, российские власти предпочитают не спешить и не драматизировать ситуацию. Присоединение Крыма и российская поддержка ДНР и ЛНР — это вынужденная реакция на угрозы, связанные с продвижением НАТО на восток.

Толчком для следующих событий может послужить брексит, ввод в действие «Северного потока — 2», дальнейший рост экономической мощи Китая и многое другое. Но горизонт событий не бесконечен — он упирается в возможное принятие Украины в НАТО.

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Юрий Николаев, специально для «Русской Весны»