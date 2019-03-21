Таинственные смерти и исчезновения в индийской Долине Теней

В глубине Гималаев скрывается одно из самых зловещих и в тоже время малоизвестных мест нашей планеты.

Тут очень красиво, а еще смертельно опасно, так как уже многие годы в этом месте загадочным образом продолжают пропадать и погибать люди.

Этот участок Гималаев находится на территории индийского штата Химачал-Прадеш, что буквально переводится как «заснеженная провинция» и это правильный перевод. На местных горах и летом и зимой лежит снег.

- Salik.biz

На севере штата находится место под названием Кулантапита (она же Куллу), что переводится как «конец обитаемого мира», но немногочисленные местные жители чаще всего называют это место «Долиной Богов» или «Долиной теней» и с ним связано множество легенд и мифов. Так говорят, что где-то тут индуистский бог Шива однажды медитировал в течение 1100 лет.

Эти легенды и потрясающей красоты природа давно приманивают к себе искателей приключений со всего мира, а в последние годы тут очень активно процветает эко-туризм.

Кто-то приезжает сюда в поисках загадочной страны Шангри-Ла (выдуманное название из книги писателя-фантаста Джеймса Хилтона), которая являет собой аллегорию на Шамбалу. Кто-то ищет сложные горные вершины, на которые хочет совершить восхождение. Еще кто-то пытается найти себя, погрузившись в мистические духовные практики.

Вот только далеко не каждому из них суждено вернуться обратно. Только за последние десять лет тут загадочным образом пропали более двух десятков иностранцев. Некоторые из них были потом найдены мертвыми, но причину их смерти оказалось невозможно выяснить. Другие пропали навсегда.

В 1997 году бесследно пропал канадский студент Ардаван Тахерзадех, а в 1999 году также бесследно исчез 21-летний Маартен де Брёйн, сын известного голландского банкира.

В 2000 году россиянин Алексей Иванов отправился в тщательно спланированный трехнедельный поход по долине и так же бесследно пропал. Самое любопытное, что когда по его маршруту прошел поисковый отряд, они нашли несколько уже совсем старых неопознанных человеческих останков (уж не пропавшие ли это ранее студенты?), но не нашли ни одной вещи Иванова и даже его следов (!). Россиянин словно был стерт с лица земли.

В том же 2000 году кто-то напал на двух немецких туристов, мужчину и женщину, когда они спали в палатке. В них несколько раз выстрелили из дробовика, но не взяли никаких их вещей. Мужчина погиб сразу, а раненая женщина потом практически ползком еле-еле добралась до селения, где ей оказали помощь.Вскоре после этого случая все в том же 2000 году группа неопознанных людей напала на 32-летнего британца Мартина Янга, его жену и их 14-летнего сына. Нападение также произошло ночью, когда люди спали в палатке. Никого не убили, но сильно избили. И это также было не ограбление.

Нападающих тщательно искали, но никого в итоге так и не нашли.

В 2013 году американский искатель приключений Джастин Шетлер бросил свою работу и отправился в путешествие по всему миру. Он благополучно объездил много стран и в 2016 году на мотоцикле приехал в штат Химачал-Прадеш. Он вел популярный блог «Приключения Джастина» (Adventures of Justin) и описывал там свою поездку и ночевки в местных пещерах.

Вот последняя запись Джастина в его блоге:

«Садху (аскет) пригласил меня помолиться с ним. Мы будем жить в жестких условиях на высоте в пещере, медитировать и заниматься йогой. Я отправляюсь туда завтра и должен вернуться в мир Интернета от середины до конца сентября. Тропа туда сложная и осенью опасны оползни. Я должен вернуться в середине сентября или около того. Если я не вернусь к тому времени, не ищите меня».

Пост этот несмотря на его серьезное содержание был в привычной беззаботной манере Джастина и со смайликами. Поэтому никто и не мог заподозрить что-то опасное. Тем более, что доля риска всегда была в приключениях Джастина и он и его читатели привыкли этому.

Но Джастин не вернулся и больше никогда не вернулся. Последний раз его видели 3 сентября на пути к горному озеру Манталаи (Mantalai Lake) и выглядел он довольно плохо. Он был изможден и сильно напуган.

Позже семья Шетлера организовала тщательный поиск Джастина и они нашли местного садху, с которым по всей видимости общался Джастин перед исчезновением. Но когда садху арестовали и поместили в тюрьму, он прямо в камере совершил самоубийство. По слухам его убили сами полицейские, чтобы он не раскрыл какую-то страшную тайну.

Чуть ранее, в августе 2015 года, в долине пропал поляк Бруно Мусчалик. Он хотел отправиться на кемпинг в небольшую соседнюю долину Парвати, собрал еду, вещи, сел на автобус и… больше его никто не видел.

Что же произошло со всеми этими людьми? Самая логичная версия говорит, что они просто не справились с местным суровым климатом. Замерзли, оступились и упали в пропасть, заблудились и умерли от жажды и тд.

По другой версии, они все-таки стали жертвами местных криминальных элементов. Несмотря на то, что тут один из самых низких в Индии уровней преступности, тут встречаются и бандиты и торговцы наркотиками.

А еще одна версия говорит, что люди могли сами свести счеты с жизнью. Все-таки немало иностранцев приезжают сюда в попытке что-то решить в своей жизни, в поисках чего-то другого, считая себя изгоями и не такими как все. Возможно они сами хотели пропасть навсегда и чтобы их никто не нашел.

Источник: https://salik.biz/articles/51986-tainstvennye-smerti-i-ischeznovenija-v-indiiskoi-doline-tenei.html