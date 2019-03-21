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Почему запрещено посещать индийскую долину семи смертей

22:39. 21 марта 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

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В Индии, самой северной ее части, прямо у подножия Гималаев, расположено горное ущелье, пугающее местных жителей. Люди перестали туда ходить, а приезжим не рассказывают точное месторасположение таинственного ущелья. Есть даже официальный запрет от государственных властей – держать координаты этого ущелья в тайне. Наложен мораторий и на любые экспедиции в ту местность. Причина всему – множество необъяснимых человеческих смертей.

История долины семи смертей началась весной 1856 года, когда сюда случайно забрел местный охотник. Он попал под сильную бурю и вынужден был искать себе место укрытия от разбушевавшейся стихии. Какого же было его удивление, когда в одной из пещер, где он собрался переждать непогоду, оказался скелет мужчины в военной форме. В сумке, которая лежала рядом со скелетом, охотник нашел тетрадь с записями. Но поскольку сам он читать не умел, решил показать кому-то грамотному свою находку и забрал ее с собой. Однако дома он совершенно забыл о тетради, которая пролежала почти 50 лет.

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Пока не попалась в руки очередному исследователю Индии, а по совместительству – охотнику за сокровищами. Тот понял, что у него – дневник английского капитана, который узнал от местных жителей о спрятанных в долине сокровищах и решил их отыскать.Легенда заключалась в следующем. На том месте, где сейчас и находится печально известная долина семи смертей, когда-то давно располагалась столица владений богатого и непобедимого никем раджи. Он был настолько могущественен, что без труда завоевывал все новые и новые земли. Было у него семеро сыновей, который очень возгордились успехами своего отца и бросили вызов верховному богу Шиве. За это бог вначале огненной стрелой уничтожил семерых дерзких братьев и их войска, а затем – и весь остальной город. Роскошная столица ушла глубоко под воду, а на ее месте осталось лишь глубоководное озеро. Вот там то и хранятся сокровища.

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Британский капитан долго и безрезультатно искал хоть какой-то след некогда богатого города. И каким-то чудом он таки нашел горное ущелье, за которым раскинулась долина и озеро. На другом краю водоема капитан заметил какие-то древние руины. Было решено остаться в долине на ночевку, а утром построить плот и переплыть на нем озеро. Когда утром капитан проснулся, он обнаружил полное одиночество – все его солдаты куда-то делись, хотя их вещи остались на берегу. Было такое ощущение, что они ушли плавать и не вернулись.

Капитан подошел к воде и с ужасом увидел в глубине отражение страшного дьявольского лица, которое, гипнотизируя, звало к себе. Усилием воли капитан отвел взгляд от озера и бросился бежать. Но по дороге ему стало плохо: его тело буквально сгорало из-за высокой температуры. Добежав до пещеры, мужчина там и скончался.

Отчаянный охотник за сокровищами, который прочел дневник англичанина, собрал экспедицию и отправился по его следам. Это произошло в 1902 году. Но уже через какое-то время в сместном селении обнаружили странного человека в оборванной одежде, многочисленными ожогами по всему телу и с безумными глазами. Этим несчастным оказался тот самый охотник за сокровищами раджи. Его отвезли в больницу, где он в течение нескольких дней умер.

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Затем в дело вмешалось правительство. Оно направило научную экспедицию, которая должна была выяснить все подробности случившегося в долине несчастья. Оказалось, что в тех краях водится огромное количество ядовитых змей. Но те, кому посчастливилось вернуться, рассказали о странном блуждающем огне, который опалил их товарищей. После этой экспедиции последовала еще одна. Но и они почти все погибли: выжившие вспоминали, что когда спустились к озеру, люди начали кружиться и падали на землю замертво.

В 1919 году была предпринята последняя попытка исследовать ужасную долину. В составе группы были альпинисты, облаченные в противогазы. Вот им то и удалось добраться до того противоположного берега озера, где находились древние руины. Но как только люди без противогазов оказались на вершине скалы, они сначала запрыгали от радости, а потом все одновременно прыгнули в озеро.

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После этого индийские власти ввели запрет на посещение долины семи смертей. Ученые считают, что озеро выделяет нервнопаралитический газ, обладающий горючими свойствами. Но есть и гипотеза о том, что 25000 лет назад на этом месте произошла война древних цивилизаций, в результате чего произошел мощный ядерный взрыв.

 

 

Источник: https://salik.biz/articles/52533-pochemu-zaprescheno-poseschat-indiiskuyu-dolinu-semi-smertei.html

Метки: история

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