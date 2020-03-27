Индийский карантин
18:27. 27 марта 2020 176 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Как индийские сотрудники правопорядка разъясняют гражданам необходимость соблюдения карантина.
PS. В Британии заразился Борис Джонсон, который ранее предлагал всем переболеть, но под давлением ЕС и Франции, был вынужден принимать меры. Министр здравоохранения Британии тоже заразился.
Правда теперь Борис Джонсон уже помалкивает на тему необходимости всем переболеть и "выработать у нации иммунитет".
PS2. В Германии “наступает коммунизм”:
У нас наступает коммунизм! За свет, газ, воду, телефон, интернет можно не платить вообще. За квартиру, офис, торговую площадь тоже.
Разрывать договора аренды запрещено. Выселять категорически запрещено. Нельзя даже посылать знаментые наши “манунги”- предупреждения.
Домовладельцам и арендодателям исчезнувшие доходы компенсирует специальный фонд. Он же и даст им кредит на почти беспроцентных условиях.
Банкротить компании теперь запрещено. Уголовная ответственность управляющих за банкротство отменена.
Судебным приставам отказано в праве посещать жилье или офисы должников.
Всех работников частной компании, кроме гендиректора, можно передать на попечение государству: они будут год получать 60 до 67% от своего предыдущего нетто- дохода.
Соцвыплаты по их зарплатам тоже берет на себя государство.
При этом большинству жителей Германии на работу ходить не нужно.
Более того, все, кто получает деньги по программе т.н. “сокращенной работы”, смогут одновременно по-настоящему трудиться в сельском хозяйстве, логистических структурах, на производстве продуктов питания и других жизненно важных товаров: при этом, сколько б они там не получали, их “сокращенка” не уменьшится.
Такую же льготу предоставляют студентам, получающим стипендии.
Школьникам не надо посещать классы. Студентам запрещены учебные заведения.
Из тюрем выпускают многих общественно не опасных заключенных. Причем обещают, “когда все закончится”, обратно за решетку их не сажать.
Налоговую декларацию сдавать пока не надо вообще никому.
Детские сады становятся бесплатными для всех детей с 1 апреля ( по крайней мере, в окружающей Берлин земле Бранденбург).
Каждой малой компании обещают безвозмездную помощь. До 5 человек работающих – 9000 евро в квартал. До 10 человек – 15 000 ежеквартально. Кто побольше – до 25% годового оборота в течение года.
Художникам, поэтам, артистам, режиссерам и просто самозанятым срочно выплатят по 5 000 евро и отправят на социал, но в особо щадящем режиме.
Социальная помощь, как и доплата от “социала” за квартиру становятся доступны каждому. Отменяется проверка накоплений, имущества и доходов при регистрации человека в ведомстве ( это вообще нечто невообразимое немецкому чиновнику!) и оценка размеров его жилья на соответствие нормам для получения пособия.
Все или почти все гиганты рынка будут частично или полностью национализированы. Банки получат “небесный манн” в таких размерах, что их пока боятся называть.
Где же ты, дорогой Никита Сергеевич?!! Нынешнее поколение таки будет жить при коммунизме!
Но почему-то страшно этим не довольно.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3113037392041330&set=a.515987781746317&type=3&theater – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5742907.html
Das ist Fantastisch ! )))
Это что такое в Германии ??
Если не врут.Надо проверить.
Да уж,забавная картинка для СМИ.Внизу можно написать-
1-так расправляются с недовольными поправкам к конституции.)))
2-так режим защищает олигархию от честных тружеников.
3-так кровавые палачи душат свободу слова
4-так гомофобный режим расправляется с лицами нетрадиционной ориентации.)
5-так борются с противниками глобального потепления.)))
Короче нужное подчеркнуть,или новенькое добавить.)))
Чё, папуас, всё оштукатурил уже? Накатил и в Ящик быстрей?
• Ревило П. Оливер
Еврейская Стратегия
Издательство Палладиан. США
2002 год.
Revilo P. Oliver
The Jewish Strategy
Palladian Books. USA
http://www.revilo-oliver.com/
Еврейские паразитические циклы.
1
Ко времени появления Иисуса Христа, в Древнем Мире сложилось такое положение, что вся цивилизация, олицетворявшаяся со средиземноморской, была под контролем евреев.
Евреи последовательно и одним и тем же способом, использовали и разрушили египетскую, ассирийскую, вавилонскую, персидскую и греческую империи. У них, конечно, были поражения, например, евреи пытались уничтожить Рим и сделать столицей мира еврейский, торговый Карфаген, но это им не удалось, Рим победил. Как всегда, это не обескуражило евреев, но ещё более прибавило им спортивного интереса.
Еврейская финансовая олигархия не собиралась останавливаться на достигнутых Римом завоеваниях, и нацелилась на единственно географически близкий путь завоевания – на север Европы.
Республиканский Сенат мешал еврейской олигархии принимать быстрые завоевательные решения, и поэтому они заменили её системой подставных лиц – системой императоров, которых возводили на престол с помощью беспорядков толпы и подкупленных преторианцев. Важным является факт, что вопрос о положительных и отрицательных римских императорах решается еврейской исторической наукой именно с еврейской точки зрения.
Те римские императоры, которые приняты как плохие, были императорами, которые по тем или иным причинам перестали устраивать еврейскую финансовую олигархию. Их ошельмовывали и делали из них жупел в истории. Эта система подставных правителей в Римской Империи, как и сейчас, в двадцать первом веке, является для правящей еврейской олигархии наилучшей, и вполне удовлетворяла их на протяжении нескольких веков, но мусульманское сверх-явление спутало всё их благополучие.
Мусульманство отобрало у евреев всё южное побережье Средиземного моря, и Ближний Восток. Всё еврейство из этих областей бежало на юг Европы и стало преобладающим элементом населения юга Европы, частично смешавшись с местным населением. Это случилось в 7-8 веках.
Основным поразительным фактом остаётся факт, что в Древнем мире, Средиземноморье населяла раса высоких, светловолосых и голубоглазых людей.
Однако где-то со средних веков и до настоящего времени население Юга Европы представлено невысокими, черноволосыми людьми, которые и представляют собой в основном потомков ближневосточных евреев-сефардов, которые тогда были сдвинуты мусульманами с южного побережья Средиземного моря и Ближнего Востока на юг Европы.
Официальная еврейская историческая наука объясняет физическое исчезновение римлян, нашествием германских варваров с севера в 5-6 веке. Однако германский народ тоже был высоким, светловолосым и голубоглазым. Поэтому на деле встаёт вопрос: кто еще вдобавок истребил и германских варваров?
Ответ на это один: население юга Европы состоит из потомков ближневосточных евреев-сефардов, которые были вытеснены арабами-мусульманами из южного побережья Средиземного моря и Ближнего Востока.
Нашествия германских варваров на Римскую Империю на самом деле не было в действительности, как было убедительно показано Гилэри Беллоком в его книге «Европа и вера» (Hilaire Belloc “Europe and the Faith” 1920), а было как раз всё наоборот – нашествие Римской империи на германских варваров, и Беллок показал, что ни в одном отдельном случае, никогда, варвары не одержали победу над римскими легионами. Белок показал, что так называемый варвар Аларих, разграбивший Рим, был на самом деле римским гражданином и генералом.
Евреи же, как всегда, расплодились на юге Европы и сильно разредили местное русоволосое и голубоглазое население в междоусобных войнах, и к концу первого тысячелетия евреи-сефарды стали преобладающим населением юга Европы.
Миф о существовании французской и итальянской нации на деле является вопросом о евреях сефардах на территории того, что получило позднее название Италии и Франции. В Испании этот преобладающий еврейский фактор был подмешен арабским вторжением, а в Греции последующее вторжение турок наложило свой отпечаток. То, что юг Европы является христианским и католическим, ни о чём не говорит.