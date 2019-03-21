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Александр Проханов: Изборский клуб поможет армии предотвратить «оранжевую революцию» в России

14:38. 21 марта 2019 Просмотров - 141 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Александр Проханов
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сделал весьма важное заявление, упомянув о существующей операции «Троянский конь», операции, которая разрабатывается нашим стратегическим противником — Западом. 

Суть этой операции состоит в том, чтобы создавать в недрах российского социума узлы напряжения, лоббировать прозападных политиков и журналистов, создавать группы прозападных интеллектуалов и, используя экономические, социальные и политические трудности сегодняшней России, готовить «оранжевую революцию», готовить страну к Майдану.

В том, что сказал генерал Герасимов, нет ничего удивительного. Ситуация ещё более грозная трагическая. Он не сказал, что прозападные группы, которые действуют в этом проекте, проникли не только в среду молодёжи, интеллигенции, бизнеса. Они проникли в высшую политическую элиту России, и наша внешняя политика корректируется в связи с существованием этих проамериканских лоббистских групп, что подчас лишает нашу политику энергии, последовательности и волеизъявления.

В заявлении Герасимова интересно другое, а именно то, что такого рода опасения и констатации исходят из армейской среды, как если бы не армейская среда была не способна отражать атаки оранжистов на государство. Видимо, армия, которая в силу своей идеологии, философии является абсолютно прогосударственным институтом, чувствует опасность, нависшую над государством и видит нерешительность, нестабильность, а может быть, и паралич тех невоенных структур, которые обязаны противодействовать оранжистской угрозе.

Некоторое время тому назад министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что армия хотела бы заняться разработкой концепции, направленной на предотвращение «оранжевой революции». Для этого армия готова создать контингенты, изучающие угрозы, и разработать рецепты поведения армии в условиях «оранжевой революции». Речь Герасимова является продолжением этих заявлений министра обороны.

Ситуация для армии весьма тревожна, ибо опыт крушения Советского Союза ещё не забыт и даже не до конца изучен. Советский Союз, крупнейшая военная мировая держава, обладающая громадными сухопутными войсками, военной разведкой, ядерным оружием, армадами танков и самолётов оказалась бессильной против оранжевых тенденций, которые в конце концов парализовали армию, парализовали институты государственного управления и привели к тотальному слому советского государства.

Давайте внимательно отнесёмся к заявлениям Герасимова и поможем нашей родной российской армии выполнить те невоенные задачи, которые она сама на себя возлагает. Изборский клуб готов включиться в этот патриотический проект.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101891

Метки: чит.клуб

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2 коммент.»

  • 229 213
    Valeri Ivanov 21 марта 2019 в 15:00 Ссылка
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    По кадровой политике президента видно, что он явно не озабочен данным вопросом. Кадры, которые он расставляет на министерские и губернаторские посты не способны руководить ничем, кроме клавиатуры настольного компьютера. Очень сомневаюсь, что большинство из них вообще в армии служили. Как это похоже на времена, когда комиссары гробили людей, не понимаю ничего в тактике, а уж тем более стратегии управления.

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  • 9162 5224
    Maleos 21 марта 2019 в 15:10 Ссылка
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    “Изборский клуб” глотает пыль. Про “оранжевые угрозы” давно уже всё известно. Просто таким образом жыдосаксов предупредили, что подключается армия и им не светит. А заодно предупредили и 5ю колонну, чтобы не делали глупостей…

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