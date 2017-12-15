Члены Изборского клуба хотят сформулировать «Югорскую мечту»

Источник: ugra-news.ru

Рабочая встреча губернатора Югры Натальи Комаровой и экспертов Изборского клуба состоялась сегодня в Ханты-Мансийске, в здании правительства региона. А завтра в столице округа состоится учредительная конференция этого общественного объединения, а также круглый стол «Югра в контексте российской геополитики».

Напомним, что Изборский клуб экспертов создан в сентябре 2012 года в городе Изборск Псковской области. Инициаторами клуба выступили известные политики, мыслители и общественные деятели государственно-патриотической направленности. К своим задачам объединение относит, в частности, создание и представление власти и обществу России аналитических докладов, направленных на формирование обновленной патриотически ориентированной государственной политики во всех сферах национальной жизни. Председатель Изборского клуба экспертов – известный российский писатель, публицист, общественный деятель Александр Проханов. Вместе с ним в столицу Югры приехали, в частности, Олег Розанов, первый зампредседателя объединения, руководитель аналитического центра «Копье Пересвета» (при Изборском клубе), писатель-историк Николай Стариков, военный публицист Владислав Шурыгин, завтра к ним присоединится известный экономист и аналитик Михаил Делягин. Также во встрече с главой региона принимал участие директор департамента внутренней политики Александр Скурихин, и другие представители правительства.

Наталья Комарова в своем приветственном слове отметила, что для югорчан будут очень важны встречи, личные контакты с членами Изборского клуба, а также программа мероприятий, с которыми гости приехали в округ. Потому что, по словам главы региона, те вопросы, которые взяли на себя эксперты, имеют большое общественное значение.

— У нас в округе этот год получился очень активным, с акцентом на человека, гражданина. Этому способствовали и год Экологии, и год Здоровья, которые мы проводили, и проведение которого инициировали сами югорчане. А следующий год президент РФ объявил годом добровольчества, к которому мы начинаем подготовку. Поэтому все, чем мы занимаемся, нисколько не диссонирует с тем, что вы делаете в своем общественном объединении. Добро пожаловать к сотрудничеству, — заявила Наталья Комарова.

В свою очередь председатель Изборского клуба Александр Проханов поблагодарил губернатора за теплый прием — как он пошутил под смех присутствующих — на стойбище — и сразу же перешел к идейному содержанию визита экспертов:

— Владимир Путин запустил два важных проекта: «арктический», недавно, как вы помните он посещал Ямал, завод «Ямал СПГ», и принял участие в церемонии загрузки первого танкера, и «Южную подкову» — от Крыма до Сирии, — рассказал председатель клуба. — После долгих мытарств, Россия смогла воплотить в жизнь такие масштабные начинания. Ваш регион — тоже арктическая территория. Воплощение в жизнь этого проекта включает привлечение множества технологий: и военных, и коммуникационных, и энергетических, и в сфере нефтегазодобычи.

И, как отметил Александр Проханов, «изборяне» хотят принять деятельное участие в формировании идеологии этого арктического проекта, идеологию новой «Российской, Русской Арктики», которая соединяет в себе и лучший старорусский, советский опыт, традиции. По его мнению, именно здесь, на Севере, должна формироваться идеология нового российского, русского человека.

— И если бы мы смогли начертать в этот наш первый приезд такой, условно говоря «эскиз югорской мечты», которая формируется, воплощается в жизнь, то мы бы внесли вклад в формирование арктической, российской, общерусской идеологии, которая как букет состоит из мечтаний всех народов нашей большой Родины – России! Мы хотим здесь быть полезными своей земле и Югре!

После обмена мнениями, Александр Проханов и Олег Розанов вручили губернатору почетный наградный знак Изборского клуба. Кроме того, председатель клуба и писатель Николай Стариков подарили Наталье Комаровой свои новые книги.

— Обязательно прочитаю, — пообещала Наталья Владимировна.

Добавим, что завтра в рамках конференции состоится презентация Учебно-методического комплекта «Патриотическое воспитание», в которой примут участие руководители департамента образования и молодежной политики Югры, педагогическое сообщество. Также «изборяне»встретятся с югорчанами.

Источник: nstarikov.ru