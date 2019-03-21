Актеры, которые могут играть исторических персонажей почти без грима
21:54. 21 марта 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Некоторым актером как минимум одна роль уготована просто природой. Может быть, когда-нибудь им принесут интересный сценарий об исторических персонажах, на которых они похожи, словно родственники.
Бред Питт и швейцарский психиатр Герман Роршах
Киану Ривз и Пол Моне.
Алек Болдуин и 13-й президент США Миллард Филлмор
Орландо Блум и художник Николае Григореску
Сильвестр Сталлоне и папа Григорий IX.
Брюс Уиллис и генерал Дуглас Макартур
Леонардо Дикаприо и Владимир Ульянов-Ленин
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8519212.html