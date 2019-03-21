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Актеры, которые могут играть исторических персонажей почти без грима

21:54. 21 марта 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:


Некоторым актером как минимум одна роль уготована просто природой. Может быть, когда-нибудь им принесут интересный сценарий об исторических персонажах, на которых они похожи, словно родственники.


Бред Питт и швейцарский психиатр Герман Роршах


Киану Ривз и  Пол Моне.


Алек Болдуин и 13-й президент США Миллард Филлмор


Орландо Блум и художник Николае Григореску


Сильвестр Сталлоне и папа Григорий IX.


Брюс Уиллис и генерал Дуглас Макартур


Леонардо Дикаприо и Владимир Ульянов-Ленин



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8519212.html

Метки: актеры, интересное, фото

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