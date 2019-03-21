Актеры, которые могут играть исторических персонажей почти без грима

Некоторым актером как минимум одна роль уготована просто природой. Может быть, когда-нибудь им принесут интересный сценарий об исторических персонажах, на которых они похожи, словно родственники.Бред Питт и швейцарский психиатр Герман РоршахКиану Ривз и Пол Моне.Алек Болдуин и 13-й президент США Миллард ФиллморОрландо Блум и художник Николае ГригорескуСильвестр Сталлоне и папа Григорий IX.Брюс Уиллис и генерал Дуглас МакартурЛеонардо Дикаприо и Владимир Ульянов-Ленин

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8519212.html