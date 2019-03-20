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Россия в 1925

08:14. 20 марта 2019 Просмотров - 278 Один комментарий Опубликовал:


Беспризорник на холодной московской улице


Владимир Владимирович Маяковский


Один из первых советских пассажирских самолетов


Празднование 8-й годовщины Октябрьской революции в Москве


Демонстрация рабочих на Красной площади, во время празднования там восьмой годовщины Октябрьской революции.


Демонстрация рабочих на Красной площади, во время празднования там восьмой годовщины Октябрьской революции.


Прожекторы освещают фасад Дворца труда в Москве во время празднования 8-й годовщины большевистской революции


Солдаты перед парадом на Проспекте 25 октября


Столовая детского дома


Группа эскимосов с острова Врангеля. 28 февраля


Григорий Евсеевич Зиновьев на похоронах Фрунзе


Еврейская сельскохозяйственная коммуна на Украине. Им помогает Американский объединенный распределительный комитет, который предоставил займы на скот, инвентарь и т. д.


Женщины, работающие на часовом заводе


И.Сталин, А.Рыков, Л. Каменев и Г.Зиновьев совершают прогулку


Портрет Михаила Калинина, его матери и сына в селе Верхняя Троица


Михаил Калинин работает по дереву в селе Верхняя Троица


Михаил Томский произносит речь


Работницы на Красной площади в Международный женский день


Крестьяне готовятся к уборке урожая


Государственные курьеры обмениваются сообщениями в купе поезда

Источник: https://humus.livejournal.com/6526147.html

Метки: история, Ленинград, Москва, Россия, фото

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Один комментарий»

  • 44 40
    Sergey64 20 марта 2019 в 9:11 Ссылка
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    “Михаил Калинин работает по дереву в селе Верхняя Троица”. Это не по дереву работа – так в деревнях перед сенокосом отбивают косы-литовки.

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