Россия в 1925
08:14. 20 марта 2019 Просмотров - 278 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Беспризорник на холодной московской улице
Владимир Владимирович Маяковский
Один из первых советских пассажирских самолетов
Празднование 8-й годовщины Октябрьской революции в Москве
Демонстрация рабочих на Красной площади, во время празднования там восьмой годовщины Октябрьской революции.
Демонстрация рабочих на Красной площади, во время празднования там восьмой годовщины Октябрьской революции.
Прожекторы освещают фасад Дворца труда в Москве во время празднования 8-й годовщины большевистской революции
Солдаты перед парадом на Проспекте 25 октября
Столовая детского дома
Группа эскимосов с острова Врангеля. 28 февраля
Григорий Евсеевич Зиновьев на похоронах Фрунзе
Еврейская сельскохозяйственная коммуна на Украине. Им помогает Американский объединенный распределительный комитет, который предоставил займы на скот, инвентарь и т. д.
Женщины, работающие на часовом заводе
И.Сталин, А.Рыков, Л. Каменев и Г.Зиновьев совершают прогулку
Портрет Михаила Калинина, его матери и сына в селе Верхняя Троица
Михаил Калинин работает по дереву в селе Верхняя Троица
Михаил Томский произносит речь
Работницы на Красной площади в Международный женский день
Крестьяне готовятся к уборке урожая
Государственные курьеры обмениваются сообщениями в купе поезда
loading...
“Михаил Калинин работает по дереву в селе Верхняя Троица”. Это не по дереву работа – так в деревнях перед сенокосом отбивают косы-литовки.