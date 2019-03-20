Приватизация и Россия – ненужное зачеркнуть

В самом начале так называемой перестройки, а потом и все «святые девяностые» нам постоянно говорили несколько постулатов. На по-детски наивный взгляд воспитанного в СССР человека они казались логичными и непререкаемыми.

Тезис первый. Проблемы советской экономики вызваны отсутствием частной инициативы и конкуренции. Если дать волю энергии людей и создать конкуренцию – страна расцветет. После того, как общество соглашалось с вышеуказанной мыслью, ей немедленно подсовывали его «как бы» логичное продолжение.

Тезис второй. Ради блага страны надо немедленно создать конкуренцию искусственно, а заодно и пополнить внезапно оскудевшую государственную казну.

Как это сделать «младореформаторы» говорили сразу – нужна масштабная приватизация.

Приватизация – вот путь в процветание России, говорили тогда обществу.

Чтобы сомнений ни у кого не оставалось в умы вбрасывали ещё один совершенно лживый тезис. Собственно говоря, его продолжают активно повторять и сегодня. Частное, мол, всегда эффективнее государственного.

В чем обман? В том, что ради борьбы с насекомыми предлагается спалить дом. Если кому-то досаждают тараканы, то решать эту проблему можно по-разному. Если взять огнемет и поджечь зараженное насекомыми строение, то тараканы исчезнут. То, что вместе с тараканами исчезнет и сам дом, советчик, предложивший подобное «решение», не говорит.

Так и с приватизацией. Частная инициатива прекрасная вещь, которую можно и нужно использовать для развития экономики и страны. При этом частная инициатива прекрасно уживается с государственным планированием, а частная форма собственности замечательно существует с государственной в рамках одного экономического пространства. При этом «приватизация» отнюдь не решает проблемы освобождения частной инициативы, а наоборот ее усугубляет!

Убедиться в этом несложно. Самый простой способ – спросить себя, была ли проведена масштабная приватизация в Китае, где экономика была такой же централизованной, как и в СССР. Ответ – нет, не было в Поднебесной приватизации. А экономика отлично развивающаяся есть, да еще такая, что создала не только внутреннюю конкуренцию, а сумела конкурировать с ведущими экономиками мира через относительно короткий по историческим меркам, промежуток.

Приватизация нанесла колоссальный урон экономике – именно поэтому её не было в Китае. Именно поэтому она прошла на всем постсоветском пространстве, и проводили приватизацию в срочном порядке такие персонажи, как Чубайс… Деятельности которых история и народная любовь уже дали оценку, в отличие от правоохранительных органов.

Хотите изменить политику – сначала измените экономику. Так и поступили наши американские «партнеры», начавшие приватизацию руками «Чубайса и к» в начале 90-х. После чего Россия очень быстро лишилась всякой независимой политики.

Как только новый президент России Владимир Путин взял курс на возвращение контроля государства над важнейшими стратегическими отраслями, этапом которого стала «посадка» Ходорковского, возможность независимых действий российского государства сразу же увеличилось.

Приватизация – это способ передачи активов социалистической экономики в капиталистические руки. Так? Нет! Суть приватизации вовсе не в этом. Основную роль в изменении экономики страны играет не приватизация квартир или подвала в соседнем доме. Главное – это переход в частные руки контроля над основными отраслями и предприятиями. Причем – в зарубежные, о чем практически никогда не говорится.

В итоге приватизация есть не что иное, как замаскированная под экономические процессы политическая передача контроля над активами страны в руки других государств.

Убедиться в справедливости этого тезиса опять-таки не сложно. На первом этапе «приватизации» активы продаются в «руки» местных физических и юридических лиц, после чего через несколько лет происходит перепродажа актива «иностранному инвестору».

Справедливости ради, отметим, что как это бывает в медицине, лекарство становится ядом в зависимости от дозы его применения. В Китае привлекли иностранный капитал для развития экономики. В чем же разница? А она в том, как это делалось. В ельцинской России контроль над целыми отраслями государство потеряло сразу. И уже потом новые собственники, получившие активы в ходе мошеннических «залоговых аукционов», общались с западным капиталом. В Китае все «общение» в стратегических вопросах вели те, кого уполномочило государство.

Государство же планово создавало новые и развивало существующие отрасли, исходя из общего плана укрепления страны. К этому государство привлекало и появившихся китайских бизнесменов во все увеличивающихся масштабах, при этом жестко карая чиновников, желавших поживиться госимуществом.

Приватизации сама по себе не создает и никогда не создавала новых предприятий и новых рабочих мест. Это иллюзия. В лучшем случае проданный завод продолжит работу, и количество занятых на нем останется прежним. Потому, что продавая ИМЕЮЩЕЕСЯ, государство лишается контроля над существующим активом и не получает новый. На практике же, огромное количество предприятий закрылось сразу или через некоторое время после своей приватизации. В итоге можно сказать, что приватизация, призванная на словах УВЕЛИЧИТЬ экономическую мощь государства, закономерно привела к ее ослаблению. А это уже в свою очередь, теперь аукается огромными проблемами в ситуации, когда Россия пытается защищать свои интересы на международной арене. Очевидно, что тот путь, которым пошел Китай, то есть отсутствие приватизации, сделало его сильным и процветающим.

Парадокс? Нет. Надо просто правильно понимать, что словесные декларации обычно ведут к диаметрально противоположным результатам.

Хотите развивать частную инициативу?

Стремитесь дать возможность молодым талантам поработать на свое благосостояние с одновременным улучшением благосостояния всей страны?

Тогда сохраняйте в обязательном порядке государственный контроль и государственное планирование развития экономики!

Перефразируя Наполеона, можем сказать, что если вы не будете кормить свою экономику, то начнете кормить чужую. А через некоторое время ваша экономика будет «кормить» уровень жизни чужих стран, став лишь рынком сбыта и территорией «применения» капитала, с последующим обязательным в данной системе вывоза прибыли и денег в метрополию.

Подведем итог.

Противопоставление государственной и частной собственности в современной экономике приводит к ее ослаблению, к невозможности её правильного и быстрого развития. По сути, выступающие за развитие ТОЛЬКО государственной или ТОЛЬКО частной собственности, уподобляются тем, кто предлагал бы в сфере обороны развивать только сухопутные силы или только флот.

России нужен и флот, и сухопутные силы, и ракетные войска и сильные спецслужбы. И все это части одного целого, которые должны дополнять друг друга и только тогда мы получим настоящую, современную и сильную оборону государства.

В экономике все выглядит ровно так же.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101860