Умеющий мять камни

Таким удивительным волшебником, которому подвластны самые твердые камни, является испанский скульптор Хосе Мануэль Кастро Лопес, проживающий в городе Ла-Корунья. Он совсем иначе, чем все остальные художники, работающие с камнями, подходит к этим природным созданиям. А потому они под его рукой обретают удивительную пластичность, отчего создается даже впечатление, что Хосе просто делает их мягкими, как пластилин, а потом создает удивительные каменные композиции, поражающие воображение человека именно фантастической пластичностью того же гранита.

Сам испанский скульптор так объясняет свое удивительное мастерство: я отношусь к камням не физически, а магически. Когда человек и камень понимают друг друга, находят общий язык, то даже твердый гранит начинает оживать под руками и подчиняться твоей воле. При этом камень сам подсказывает идею будущей скульптуры, отчего его можно с полной уверенностью назвать соавтором, смеется испанец.

Я – не скульптор в нынешнем понимании этого слова, поясняет Jose Manuel Lopez Castro, а, скорее, друид, ведь камни, если разобраться, просто пропитаны мифической атмосферой, они живые и очень мудрые. Поэтому в работе с ними, которая потом выливается вот в такие «мягкие скульптуры», технические навыки художника второстепенны, а вот умение чувствовать древнюю магию камня и подчинять ее – первичны.

Заметим, что уникальный испанский мастер работает не только с малыми формами, но и с многотонными валунами. При этом сам он уверяет, что размеры камня в его деле не играют никакой роли, куда важнее понять характер валуна, его магическую сущность и природу, создать контакт и уловить образ, который предлагает тот или иной камень.

А зрители, пораженные пластичностью «живых композиций» Хосе Мануэль Кастро Лопеса, называют его чародеем, умеющим мять камни…

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=18-01-2017-122819.html&dat=combo