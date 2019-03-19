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Умеющий мять камни

19:47. 19 марта 2019 Просмотров - 284 3 коммент. Опубликовал:

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Таким удивительным волшебником, которому подвластны самые твердые камни, является испанский скульптор Хосе Мануэль Кастро Лопес, проживающий в городе Ла-Корунья. Он совсем иначе, чем все остальные художники, работающие с камнями, подходит к этим природным созданиям. А потому они под его рукой обретают удивительную пластичность, отчего создается даже впечатление, что Хосе просто делает их мягкими, как пластилин, а потом создает удивительные каменные композиции, поражающие воображение человека именно фантастической пластичностью того же гранита.

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Сам испанский скульптор так объясняет свое удивительное мастерство: я отношусь к камням не физически, а магически. Когда человек и камень понимают друг друга, находят общий язык, то даже твердый гранит начинает оживать под руками и подчиняться твоей воле. При этом камень сам подсказывает идею будущей скульптуры, отчего его можно с полной уверенностью назвать соавтором, смеется испанец.

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Я – не скульптор в нынешнем понимании этого слова, поясняет Jose Manuel Lopez Castro, а, скорее, друид, ведь камни, если разобраться, просто пропитаны мифической атмосферой, они живые и очень мудрые. Поэтому в работе с ними, которая потом выливается вот в такие «мягкие скульптуры», технические навыки художника второстепенны, а вот умение чувствовать древнюю магию камня и подчинять ее – первичны.

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Заметим, что уникальный испанский мастер работает не только с малыми формами, но и с многотонными валунами. При этом сам он уверяет, что размеры камня в его деле не играют никакой роли, куда важнее понять характер валуна, его магическую сущность и природу, создать контакт и уловить образ, который предлагает тот или иной камень.

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А зрители, пораженные пластичностью «живых композиций» Хосе Мануэль Кастро Лопеса, называют его чародеем, умеющим мять камни…

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Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=18-01-2017-122819.html&dat=combo

Метки: знания

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3 коммент.»

  • 1461 1173
    KOCMOHABT 19 марта 2019 в 19:59 Ссылка
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    Он унесёт эту тайну с собой в могилу. А сказки про магию оставит простым зевакам. Всё гениальное – просто!

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  • 170 134
    Женечка 19 марта 2019 в 20:26 Ссылка
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    Испанский Хулио Камнемяка.

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  • 3352 3070
    жора шапов 19 марта 2019 в 21:50 Ссылка
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    Это не камни в смысле “природный камень”, а мелкозернистый бетон с определённой пластичностью и имитацией состава ” под камень”.

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